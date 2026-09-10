광주 군공항 전투기 충청권 분산? "즉각 중단 하라"

큰사진보기 ▲성일종 의원(충남 서산·태안)과 이종배 의원(충북 충주), 김형동 의원(경북 안동·예천)은 10일 오후 공동 기자회견을 열고 “지역 주민들의 고통을 외면하는 광주 군공항 임시 이전을 즉각 중단하라”고 촉구했다. ⓒ 성일종 의원실 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

정부가 호남 반도체 클러스터 조성을 위해 광주 군공항의 비행전력을 충남 서산과 충북 충주, 경북 예천에 임시 분산배치하는 방안을 검토하자 해당 지역 국민의힘 국회의원들이 계획의 전면 백지화를 요구하고 나섰다.성일종 의원(충남 서산·태안)과 이종배 의원(충북 충주), 김형동 의원(경북 안동·예천)은 10일 오후 공동 기자회견을 열고 "43만 지역민의 고통을 외면하는 광주 군공항 임시 이전을 즉각 중단하라"고 촉구했다.정부는 호남 반도체 클러스터 부지를 조기에 확보하기 위해 2028년 중순까지 광주 군공항의 일부 기능을 다른 지역 공군기지에 임시 배치하는 방안을 검토하고 있다. 광주 제1전투비행단의 비행전력과 병력 등을 서산과 충주, 예천에 나눠 배치한 뒤 군공항을 무안으로 영구 이전하는 구상이다.세 의원은 기자회견문에서 "해당 지역 주민들은 군 비행장에서 발생하는 소음으로 수십 년간 피해를 겪고 재산권 행사에도 제약을 받아왔다"며 "국가 안보를 위해 희생해 온 주민들과 사전 협의도 없이 추가적인 부담을 지우는 것은 국가폭력"이라고 주장했다.이들은 호남 반도체 클러스터 조성 자체에는 반대하지 않는다고 밝혔다. 다만 "부지와 용수, 전력에 대한 치밀한 사전 준비 없이 사업을 밀어붙이면서 그 부담을 다른 지역 주민들에게 떠넘기고 있다"고 비판했다.반도체 클러스터와 군공항 임시 이전에 들어갈 비용도 문제 삼았다. 세 의원은 전력과 용수 확보에 필요한 부대 비용을 합치면 클러스터 사업비가 1000조원에 육박하고, 군공항 임시 이전에도 최소 3169억원이 투입될 것으로 예상된다고 주장했다.소음 영향 조사를 임시배치 이후 실시하겠다는 국방부 방침도 비판했다. 기자회견문에 따르면 국방부는 "임시배치 이후 관련 법령에 따라 추가적인 소음 영향도 조사를 실시해 피해보상금 지급 등 필요한 조치가 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.이에 대해 세 의원은 "추가 소음 영향 조사를 임시배치 이후에 하겠다는 것부터 주민 의견이 고려되지 않고 있음을 보여준다"며 배치 이전에 주민 의견을 수렴하고 소음 피해를 조사해야 한다고 주장했다.안보와 예산 문제도 제기했다. 이들은 임시로 설치할 군용기 격납고가 미사일과 드론 공격에 충분히 대응할 수 있는지 따져봐야 한다며 "수천억 원을 들여 비행전력을 임시로 옮긴 뒤 다시 무안으로 이전한다면 중복 투자와 혈세 낭비로 이어질 수 있다"고 밝혔다.분산배치 대상지 선정의 정치적 배경에도 의문을 제기했다. 세 의원은 "전국 군공항 가운데 야당 의원 지역구만 임시 이전 대상으로 삼은 것도 납득하기 어렵다"고 주장했다.이들은 "호남을 위한다는 명분으로 다른 지역 주민들에게 희생을 강요하면 지역 갈등으로 이어질 수 있다"며 "국가의 백년대계를 결정하는 사업은 충분한 숙고를 거쳐 추진해야 한다"고 밝혔다.이어 "정부가 계획을 강행한다면 서산과 충주, 예천의 43만 지역민과 함께 단호히 맞설 것"이라며 광주 군공항 비행전력의 임시 분산배치 계획을 즉각 백지화하라고 촉구했다.