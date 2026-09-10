성남, 재개발 임대주택 비율 12%→10%... "안 돼" vs. "더 낮춰야"

큰사진보기 ▲진보당 성남시 협의회 기자회견 ⓒ 성남진보당 관련사진보기

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큰사진보기 ▲성남시의회에서 열린 재개발 사업 활성화를 위한 간담회 ⓒ 성남시의회 관련사진보기

경기도 성남시가 수정·중원구 원도심 재개발 사업 임대주택 비율을 12%에서 10%로 낮추는 행정고시를 하자 찬반 의견이 갈리고 있다. '계획 철회'를 주장하는 이들이 있는가 하면, '더 낮추자'는 의견도 동시에 터져나오고 있다.10일 성남시 관계자에 따르면 성남시는 지난달 31일부터 오는 21일까지 임대주택 비율 2%포인트 낮추는 계획(12%→10%)을 행정 예고했다. 9월 중 고시할 예정이다. 대상은 수정·중원구 원도심 14개 구역이다. 성남시가 추산한 감소 물량은 약 980세대다.성남시 관계자는 "재개발 지역 주민들 요청이 있었고, 건설비 증가 등의 요인이 있어 사업성을 위해 임대주택 비율을 낮추기로 했다"고 설명했다.진보당 성남시 위원회는 지난 8일 기자회견을 열어 "임대주택은 기존 주민이 성남에 다시 정착할 수 있는 최소한의 안전망이고, 특히 청년과 저소득 가구에 꼭 필요한 주택"이라며 "임대주택 의무 비율 10% 하향 계획을 철회하고, 세입자와 청년의 주거권을 보장하는 방향으로 정책을 전환하라"고 요구했다.최성은 진보당 성남시 협의회 위원장은 "주거약자의 생존 기반인 임대주택을 깎아 사업성을 보전하는 것은 가장 손쉬운 방법일 뿐 결코 공정한 방법은 아니다"면서 "용적률·도시계획 규제 합리화, 공공기여 조정, 공공금융과 기반 시설 지원 등 실질적인 공공지원으로 해결해야 한다"고 강조했다.하지만 재개발 지역 주민들은 더 낮춰야 한다는 의견을 냈다. 지난달 말 성남시의회 도시 건설위원회 주최로 열린 '재개발 사업 임대 비율 완화 관련 간담회'에서 '더 낮춰야 한다'는 목소리가 나왔다. 간담회에 참석한 수진1·신흥1·상대원3·신흥3·태평3·태평1·단대·산성·수진2·금광2구역 주민대표, 추진위원장 등이 "2%포인트만으로는 실질적인 체감이 어려울 것"이라며 "현실적인 개선이 필요하다"는 등의 의견을 낸 것으로 알려졌다.관련해 성남시 관계자는 "사업성을 더 높여야 한다며 (12%에서) 8%포인트를 깎아, 심지어 (임대주택 비율을) 4%까지 내려야 한다는 의견도 있다"라고 전했다.성남시가 임대주택 의무 건설 비율을 낮춘 이유는 재개발사업 활성화를 위해서다. 이를 위해 성남시는 지난 2024년 재개발 사업 허용 용적률을 기존 265%에서 280%로 완화한 바 있다. 하지만, 수정구 일부 재개발 구역은 서울공항 비행안전구역에 포함돼 고도 제한 규제받아 건축물 높이가 제한돼 완화된 용적률을 활용하기 어려운 상황이었다. 여기에 공사비 증가까지 겹치면서 임대주택 건설 비율 조정을 요구하는 주민 의견이 꾸준히 제기됐다.재개발 활성화와 함께 청년·신혼부부·저소득층을 위한 공공임대주택을 안정적으로 확보해야 하는 게 공공의 역할이라, 이번에 임대주택 비율을 2%포인트 낮추면서 성남시는 공공임대주택 확보라는 어려운 숙제를 안게 됐다.