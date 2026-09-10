노동과 환경은 만날 수 있을까... 그 질문에 이미 답을 내놨던 곳

에너지기후정책연구소(에정연)는 2009년 설립 이후 17년 동안 기후·에너지 문제를 독립적인 시선으로 연구해 왔습니다. 기후위기와 에너지 전환을 기술과 산업만의 문제가 아니라 노동과 지역, 불평등과 민주주의가 얽힌 사회적 전환의 문제로 바라보며, 현장의 목소리에서 질문을 찾고 더 정의로운 대안을 모색해 왔습니다.



설립 17주년을 맞아 <17년째, 정의로운 전환을 연구합니다>라는 이름으로 에정연과 만나고 함께 연구하고 활동해 온 이들의 이야기를 연속으로 싣습니다. 기후위기가 더욱 심화되고 정의로운 전환이 절실해진 지금, 왜 독립적인 기후·에너지 연구가 필요한지, 그 연구가 현장과 만나 무엇을 만들어낼 수 있는지 연구자·활동가·노동자 등 다양한 이들의 시선으로 이야기합니다. 이번 연속기고는 에정연의 독립연구를 지속하기 위한 후원캠페인과 함께합니다. 다섯 번째 글은 기후와 노동을 잇는 연구에 함께 하고 있는 한국노동연구원 이정희 연구원의 글입니다.

AD

큰사진보기 ▲기후변화와 환경위기에 대한 노동조합의 대응2019년 민주노총의 의뢰로 연구하여 작성한 보고서 ⓒ 에너지기후정책연구소 관련사진보기

큰사진보기 ▲녹색노동조합은 가능하다에너지기후정책연구소의 연구원이었던 김현우(탈성장과대안연구소 소장)이 번역한 저서 ⓒ 이매진 출판사 관련사진보기

큰사진보기 ▲연구소 깃발줄여서는 에정연이지만 연구소의 전체 이름은 '정의로운 전환을 위한 에너지기후정책연구소'이다 ⓒ 에너지기후정책연구소 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 한국노동연구원 선임연구원이자 에너지기후정책연구소 연구기획위원을 맡고 있다.