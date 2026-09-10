노동과 환경은 만날 수 있을까... 그 질문에 이미 답을 내놨던 곳

에너지기후정책연구소(에정연)는 2009년 설립 이후 17년 동안 기후·에너지 문제를 독립적인 시선으로 연구해 왔습니다. 기후위기와 에너지 전환을 기술과 산업만의 문제가 아니라 노동과 지역, 불평등과 민주주의가 얽힌 사회적 전환의 문제로 바라보며, 현장의 목소리에서 질문을 찾고 더 정의로운 대안을 모색해 왔습니다.
설립 17주년을 맞아 <17년째, 정의로운 전환을 연구합니다>라는 이름으로 에정연과 만나고 함께 연구하고 활동해 온 이들의 이야기를 연속으로 싣습니다. 기후위기가 더욱 심화되고 정의로운 전환이 절실해진 지금, 왜 독립적인 기후·에너지 연구가 필요한지, 그 연구가 현장과 만나 무엇을 만들어낼 수 있는지 연구자·활동가·노동자 등 다양한 이들의 시선으로 이야기합니다. 이번 연속기고는 에정연의 독립연구를 지속하기 위한 후원캠페인과 함께합니다. 다섯 번째 글은 기후와 노동을 잇는 연구에 함께 하고 있는 한국노동연구원 이정희 연구원의 글입니다.
노동자들의 결사체가 임금과 노동조건을 개선하고, 그 힘으로 일터와 사회의 민주주의를 넓혀가는 과정을 주로 연구해 왔다. 돌이켜보면 그 연구에는 빠진 질문이 하나 있었다. 그 노동과 삶을 가능하게 하는 지구 생태계의 위기였다.
발전소와 공장, 건설현장과 물류망은 노동자의 일터인 동시에 막대한 탄소가 배출되는 곳이다. 생산과 투자, 에너지와 기술을 선택할 권한은 주로 정부와 기업에 있지만, 전환이 시작되면 가장 먼저 변화를 겪는 사람은 노동자다. 노동자는 폭염과 홍수, 대기오염을 겪는 시민이기도 하다. 노동자는 기후위기의 바깥에 있지 않았다. 생산자로서도, 시민으로서도, 전환의 당사자로서도 그러했다.
기후를 노동의제로 품지 않을 수 없었다. 늦었지만 2019년부터 본격적으로 관련 자료를 찾아 읽기 시작했다. 전년도에는 IPCC의 <지구온난화 1.5℃ 특별보고서>가 나왔고, 세계 곳곳에서는 청소년과 시민들이 참여하는 기후위기 비상행동이 시작되고 있었다. 기후위기는 더 이상 먼 미래의 환경문제가 아니라 산업의 존폐와 생산방식, 일자리와 노동조건을 바꿀 현실로 다가오고 있었다.
그런데 자료를 찾을수록 묘한 일이 벌어졌다. 이 보고서도 에너지기후정책연구소(에정연), 저 글도 에정연 연구자의 것이었다. 참고문헌을 따라가도 다시 에정연이 나왔다. 노동연구자가 뒤늦게 기후를 묻기 시작했을 때, 에정연은 이미 기후의 자리에서 노동에게 말을 걸고 있었다.
낯선 기후의 언어를 배우다
공부는 영어 약자를 해독하는 일에서 시작됐다. IPCC, COP, NDC, ETS... 약자 하나를 찾아보면 모르는 약자 서너 개가 새로 나타났다. 익숙한 노동의 언어를 벗어나 기후의 세계에 들어서니 모든 것이 생소했다. 그때 교과서처럼 펼쳐든 것이 에정연의 보고서와 연구자들이 쓴 글이었다.
특히 반가웠던 것은 에정연 연구자들이 민주노총의 의뢰를 받아 쓴 <기후변화와 환경위기에 대한 노동조합의 대응>(2009)이었다. 지금은 정부 문서와 법률에도 '정의로운 전환'이 등장하지만 당시 기후변화는 노동운동의 중심 의제와 거리가 멀었다. 그런데 보고서는 이미 기후위기가 산업과 고용에 미칠 영향, 녹색일자리와 정의로운 전환, 노동조합의 대응전략을 함께 다루고 있었다.
에정연 연구자가 번역한 <녹색 노동조합은 가능하다>도 중요한 길잡이가 됐다. 노동과 환경은 정말 만날 수 있는가. 일자리와 지구 가운데 하나를 택해야 한다는 오래된 딜레마를 넘어설 수 있는가. 노동조합은 작업장의 이해를 넘어 생산과 사회의 전환에 개입할 수 있는가. 에정연은 답을 완성해 보여주기보다 노동이 더 이상 미룰 수 없는 질문을 먼저 건넸다.
그 질문들은 노동운동에 낯설면서도 피할 수 없는 것이었다. 노동조합은 조합원의 일자리를 지켜야 하지만, 지금의 일자리를 떠받치는 생산방식이 기후위기를 심화한다면 무엇을 요구해야 하는가. 공장을 그대로 유지할 것인가 폐쇄할 것인가라는 양자택일을 넘어, 무엇을, 어떻게 생산할지 노동자가 결정하는 길은 없는가.
'정의로운 전환'은 일자리를 잃은 뒤 보상하는 정책에 그치는가, 아니면 산업의 미래를 결정하는 과정에 노동자가 참여하는 일인가. 에정연의 연구는 기후를 노동의 바깥에 있는 제약이 아니라 노동의 미래를 다시 설계하는 질문으로 보게 했다.
두 세계 사이를 잇는 연구
기후와 노동을 잇는 일은 지금도 쉽지 않다. 기후정책은 온실가스 배출량과 감축목표, 에너지와 기술의 언어로 이야기되고, 노동은 일자리와 임금, 노동조건과 권리의 언어로 말한다. 기후정책을 논의하는 자리에는 노동이 빠지기 쉽고, 노동을 논의하는 자리에서는 기후가 뒤로 밀리기 쉽다. 한쪽에서는 줄여야 할 탄소의 양을 계산하고, 다른 쪽에서는 지켜야 할 일자리의 수를 센다.
하지만 두 계산은 서로 다른 장부에 적힐 일이 아니다. 생산방식이 바뀌면 해당 기업뿐 아니라 협력업체의 고용과 지역경제, 산업의 공급망까지 함께 움직인다. 석탄발전소가 문을 닫으면 정규직만이 아니라 경상정비와 연료·환경설비를 담당하는 하청노동자, 발전소를 중심으로 형성된 지역의 상권과 재정도 영향받는다. 내연기관차에서 전기차로 전환할 때도 완성차 업체만이 아니라 수많은 부품업체 노동자의 일과 숙련이 달라진다.
기후위기의 피해와 전환의 비용 역시 모두에게 똑같이 돌아가지 않는다. 폭염 속에서도 냉방된 사무실에서 일하는 사람이 있고, 달궈진 건설현장과 물류창고, 논과 밭에서 일을 멈출 수 없는 사람이 있다. 새로운 산업과 일자리로 옮겨갈 기회를 얻는 사람이 있는가 하면 아무런 대책 없이 일터를 떠나는 사람도 있다. 탄소 감축과 일자리, 기후정의와 노동권을 함께 다뤄야 하는 이유다.
에정연의 역할은 따로 작성된 두 장부를 한자리에서 읽게 하는 데 있었다. 기후운동에는 전환 과정에서 누구의 일자리와 삶이 흔들리는지를 물었고, 노동운동에는 지금의 생산과 고용을 떠받치는 에너지체제가 지속 가능한지를 물었다. 어느 한쪽의 언어를 다른 쪽에 그대로 강요한 것이 아니라, 두 세계가 서로의 질문을 알아들을 수 있도록 번역하고 연결했다.
내게 에정연은 낯선 기후의 언어를 알려주는 과외선생이었고, 노동이 아직 충분히 발견하지 못한 미래 의제를 먼저 탐사하는 싱크탱크였다. 함께 길을 찾는 도반이면서, 좀처럼 만나지 않는 두 세계를 한자리에 불러 앉히는 촉진자이기도 했다. 바로 그 역할이 앞으로도 에정연이 필요한 이유다.
좋은 질문에도 유지비가 든다
에정연에는 조금 별난 고집이 있는 듯하다. 아직 많은 사람이 중요하다고 여기지 않고 당장의 쓸모를 증명하기 어려운 주제를 오래 붙든다. 그러다 그 질문이 몇 년 뒤 정부의 정책용어가 되면 자신들이 옳았다고 자랑하기보다, 그 정책에서 누가, 무엇이 빠졌는지를 다시 묻는다. 독립연구의 쓸모는 어쩌면 이처럼 아직 정책과제도 연구용역도 되지 않은 질문을 먼저 발견하고 지키는 데 있다. 그런 의미에서 에정연은 일종의 '질문의 종자은행'이다.
하지만 어떤 질문도 공짜로 살아남지는 못한다. 연구자가 자료를 읽고 현장을 만나며 생각을 숙성시킬 시간, 당장의 성과를 요구받지 않고 문제를 탐구할 공간, 삶과 현장에 필요한 주제를 선택할 물적 기반이 필요하다. 연구비를 주는 기관이 정한 물음에 답하는 연구만으로는, 아직 이름조차 얻지 못한 문제를 발견하고 키우기 어렵다.
독립연구는 연구자가 독립적으로 굶으면서 하는 연구여서는 안 된다. 좋은 질문에도 유지비가 든다. 나 역시 여러 곳에 후원금을 내고 있어 새로운 후원을 시작하거나 기존 후원금을 늘리는 일이 쉽지 않다는 것을 안다. 후원할 곳은 많고 각자의 형편은 한정돼 있다. 그럼에도 에정연의 후원을 권하고 싶다. 후원은 이미 쓸모를 인정받은 연구에 보내는 박수만이 아니라, 아직 그 쓸모를 설명하기 어려운 탐구에 시간을 보태는 일이다.
내가 찾아 읽었던 에정연의 자료도 누군가가 먼저 그 시간을 보태주었기에 존재할 수 있었다. 그 연구는 나처럼 기후와 노동의 관계를 뒤늦게 공부하기 시작한 이들에게 출발점이 됐고, 기후위기와 산업전환을 노동자의 삶과 권리라는 관점에서 바라볼 언어를 제공했다. 연구소에 보탠 힘은 연구소 안에 머물지 않는다. 새로운 질문과 연구가 되어 노동과 지역의 현장으로 돌아가고, 시민의 삶과 우리 사회의 선택을 바꾸는 데 쓰인다.
에정연이 지난 17년 동안 해온 일을 몇몇 연구자의 헌신에만 맡겨두지 않았으면 한다. 지금 뿌리는 씨앗이 곧바로 숲이 되지는 않겠지만, 씨앗을 보관하고 싹이 보이지 않는 동안에도 물을 주는 일이 있어야 숲을 기대할 수 있다. 오늘 우리가 보태는 힘은 노동이 미처 묻지 못한 다음 질문을 살리고, 우리 사회가 다른 미래를 선택할 힘으로 돌아올 것이다.
'정의로운 전환을 위한 에너지기후정책연구소(ECPI)'와 함께하는 방법
📌연구소 홈페이지: https://ecpi.or.kr
📌후원회원 되기: http://ecpi.or.kr/ecpiplus
덧붙이는 글 | 필자는 한국노동연구원 선임연구원이자 에너지기후정책연구소 연구기획위원을 맡고 있다.