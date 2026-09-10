호르무즈 해협 파병 검토에 충북 지역에서도 "당장 파병 논의 중단하라" 비판

큰사진보기 ▲10일 오전 10시 30분, 충북도청 서문 앞에서는 충북시민사회단체연대회의, 민주노총 충북본부, 음성노동인권센터, 노동당·녹색당·정의당·진보당 충북도당 등 충북 지역 16개 노동·시민사회단체 및 정당이 참여한 '호르무즈 파병 검토 중단! 충북 노동·시민사회단체·정당 긴급 기자회견'이 열렸다. ⓒ 박성우 관련사진보기

큰사진보기 ▲정누리 '삶과노동을잇는배움터 이짓' 상임활동가는 전쟁이 여성과 아동 등 사회적 약자에게 가하는 폭력의 구조를 구체적인 수치를 들어 비판했다. 그는 "지난 2월 28일 전쟁이 시작된 바로 그날, 이란의 한 여성초등학교가 미사일에 맞아 최소 175명의 사망자가 발생했고 대부분이 초등학생이었으나 트럼프는 이를 '실수로 휘말린 피해'라고 주장했다"며 분노했다. ⓒ 박성우 관련사진보기

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최근 정부가 호르무즈 해협 파병을 검토하자, 충북 지역 사회가 이를 강력히 규탄하며 즉각적인 논의 중단을 촉구하고 나섰다.10일 오전 10시 30분, 충북도청 서문 앞에서는 충북시민사회단체연대회의, 민주노총 충북본부, 음성노동인권센터, 노동당·녹색당·정의당·진보당 충북도당 등 충북 지역 16개 노동·시민사회단체 및 정당이 참여한 '호르무즈 파병 검토 중단! 충북 노동·시민사회단체·정당 긴급 기자회견'이 열렸다.첫 발언자로 나선 김태종 충북시민사회단체연대회의 상임대표는 파병 결정이 가져올 외교적, 정치적 파장을 경고했다. 김 상임대표는 "주권국가로서 강대국의 요구에 휘둘리지 마라"고 일갈하며 "파병은 결코 우리의 국익에 도움이 되지 않으며, 전쟁의 근본적인 책임은 미국과 이스라엘에게 있다"고 지적했다. 이어 "파병을 강행한다면 이는 현 정권에 씻을 수 없는 큰 부담이 될 것인 만큼, 당장 파병 논의를 중단하라"고 목소리를 높였다.뒤이어 마이크를 잡은 정누리 '삶과노동을잇는배움터 이짓' 상임활동가는 전쟁이 여성과 아동 등 사회적 약자에게 가하는 폭력의 구조를 구체적인 수치를 들어 비판했다. 정 활동가는 "지난 2월 28일 전쟁이 시작된 바로 그날, 이란의 한 여성초등학교가 미사일에 맞아 최소 175명의 사망자가 발생했고 대부분이 초등학생이었으나 트럼프는 이를 '실수로 휘말린 피해'라고 주장했다"며 분노했다.또한 가자지구 누적 사망자가 7만 3천 명을 넘어섰고 그중 70%가 무고한 민간인이라는 팔레스타인 보건부의 지난 8월 발표를 인용하며, "이 피해는 '실수로 휘말려' 생기는 것이 아니라, 전쟁이라는 폭력이 본래 약자를 향하기 때문에 생기는 것"이라고 강조했다.정 활동가는 "이 전쟁은 한국이 시작하지도, 요청하지도 않은 전쟁이다. 침략의 당사자는 미국과 이스라엘이며, 한국이 파병을 통해 이 군사작전에 결합하는 것은 결과적으로 이 침략에 편승하는 것"이라면서 "예전부터 여성들은 항상 반전운동, 평화운동의 주축이 되어 전쟁을 반대해왔다. 우리가 원하는 안전은 방위산업을 통해 무기를 쌓아놓고 힘을 과시하는 것이 아니라, 사람이 다치지 않고 삶의 권리와 민주주의가 지켜지는 것"이라며 정부가 하루속히 파병요구를 거부할 것을 촉구했다.마지막 규탄 발언에 나선 박옥주 민주노총 충북본부장은 헌법적 가치와 한국전쟁의 역사적 상흔을 짚으며 파병의 부당성을 역설했다. 이번 전쟁에 대해 "트럼프와 네타냐후 등 미국과 이스라엘의 정치지도자들과 관련 대자본의 이해관계에 의해 벌어지고 있다"고 진단한 박 본부장은 "80여 년 전 한국전쟁의 상흔을 안고 살아가는 한국의 노동자와 시민은 더더욱 이 전쟁에 대한 참전을 용납할 수 없다"고 밝혔다.이어 '대한민국은 국제평화의 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인한다'라는 헌법 제5조 제1항을 언급하며 "정부가 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁에 병력과 군사자산을 제공하는 것은 헌법이 선언한 국제평화주의와 침략적 전쟁 부인의 원칙에 정면으로 반하는 것"이라고 지적했다. 그는 "청와대의 부인에도 불구하고 정부 관계자가 관련 논의를 시인했다"며 "파병 논의가 완전히 백지화되고 전쟁이 중단될 때까지 투쟁할 것"이라고 결의를 다졌다.기자회견의 마지막 순서로 참가자들은 공동 기자회견문을 낭독했다. 이들은 "우리 군인들이 왜 이 전쟁에 휘말려 호르무즈까지 가야 하는가? 누구의 전쟁을 위해 우리 군을 보내려 하는가? 국민의 생명과 안전을 걸고 미국의 요구에 응해야 하는가?"라고 따져 물으며 "충북의 시민사회단체들은 분명히 요구한다. 호르무즈 파병 검토를 즉각 중단하라"라고 주문했다.또한 "어떠한 국익도 국민의 생명과 안전보다 중요하지 않다"고 선언하면서 ▲호르무즈 해협에 대한 한국군 파병 검토 즉각 중단 ▲미국의 군사적 요구에 굴복하지 않는 독자적인 평화외교 추진 ▲군사적 개입이 아닌 전쟁 중단과 평화적 해결을 위한 국제적 외교 노력 전개 등 3개 요구안을 강력히 촉구했다. 이들은 "정부가 호르무즈 파병을 강행하려 한다면 우리는 충북에서부터 파병 저지와 평화의 목소리를 더욱 크게 만들어갈 것"이라고 예고하며 회견을 마무리했다.