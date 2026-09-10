진보당 울산시당, 지역 곳곳에서 "파병 반대" 1인 시위

큰사진보기 ▲진보당 울산시당이 10일 울산 곳곳에서 호르무즈 파병 반대 1인 시위와 정당연설회를 진행하고 있다. ⓒ 진보당 울산시당 관련사진보기

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진보당 울산시당이 10일 울산 곳곳에서 호르무즈 파병 반대 1인 시위와 정당연설회를 진행하고 있다. 이 행동에는 지역의 연대단체들도 동참해 대규모 캠페인, 기자회견 등이 잇따라 열리고 있다.진보당 울산시당은 이날 입장을 내고 "시민들께 파병의 부당성을 계속 알리고, 정부가 호르무즈 파병 추진을 중단할 때까지 시민과 함께 강력한 저지 행동을 이어갈 방침"이라고 밝혔다.이와 함께 당의 지도부도 잇따라 호르무즈 파병 반대 성명을 발표하고 있다. 울산 동구청장 출신 김종훈 진보당 대표는 "어떤 식으로든 단 한 명이라도 보내는 순간 트럼프의 침략전쟁에 동참하는 것"이라며 "단 한 명도, 단 한 척도 전장으로 보내서는 안 된다"고 밝혔다.방석수 울산시당 위원장은 페이스북을 통해 "파병은 실용주의로 포장된 굴종외교"라며 "노무현 대통령도, 문재인 대통령도 같은 논리로 미국에 굴종했고, 결과는 국익에 도움이 되지 않았다"고 지적했다.이어 "이재명 대통령은 굴종, 굴복하기를 국민에게 설득하는 대통령이 될 것인가, 국민을 믿고 위기를 함께 극복하자고 호소하는 대통령이 될 것인가 선택해야 한다"고 강조했다.김효증 울산시당 자주평화통일 위원장은 "미국 강요에 의한 호르무즈 파병은 주권 포기이자 미국의 침략 전쟁에 동참하여 민간인 학살을 거드는 일"이라며 "어떠한 군사적 개입도 용서할 수 없다"고 밝혔다.