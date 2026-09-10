세종 여성일자리박람회 성료… "취업·창업의 길 열었다"

큰사진보기 ▲세종특별자치시가 주최하고 세종여성새로일하기센터가 주관한 ‘2026 세종 여성일자리박람회’ 현장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2026 세종 여성일자리박람회’ 창업·구직상담관 현장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘2026 세종 여성일자리박람회’ 창업자 플리마켓존 현장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲‘2026 세종 여성일자리박람회’ 직업체험관 현장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

세종시 여성들의 취업과 창업을 지원하고, 구직 여성과 지역 기업을 연결하기 위한 '2026 세종 여성일자리박람회'가 9일 정부세종컨벤션센터(SCC) 기획전시장에서 참가자들의 높은 관심 속에 진행됐다.세종특별자치시가 주최하고 세종여성새로일하기센터(센터장 신지혜)가 주관한 이번 박람회는 경력단절 여성은 물론 새로운 일자리를 찾고 있는 여성들에게 다양한 취업 정보를 제공하고, 구직자와 구인 기업이 직접 만나 상담하고 소통할 수 있는 기회를 마련하기 위해 개최됐다.특히 단순히 구인·구직 정보를 전달하는 데 그치지 않고, 이력서를 제출한 여성 구직자와 기업 사이에서 실질적인 '브릿지' 역할을 하는 데 행사의 의미를 두고 있다. 박람회장에는 현장면접관, 창업·구직상담관, 직업체험관, 창업자 플리마켓 등 총 60개 부스가 마련됐으며, 현장면접관에서는 25개 기업이 참여해 116명 규모의 채용 상담을 진행했다.이날 현장에는 세종지역뿐 아니라 대전·공주 지역 여성새로일하기센터 관계자와 참여자들도 함께했다. 매년 박람회에 함께해 온 기관 관계자들은 현장에서 구직 여성들과 적극적으로 상담하며 맞춤형 정보를 제공했고, 상담을 마친 구직자들 사이에서도 실질적인 도움이 됐다는 호평이 이어졌다.행사장 한쪽에 마련된 플리마켓도 눈길을 끌었다. 이번 플리마켓 참여자들은 단순히 행사 규모를 채우기 위해 참여한 것이 아니라, 새일센터에서 진행한 온라인 교육 등을 통해 역량을 키우고 실제 창업에 나선 여성들이 대부분이다. 창업상담관 부스에서도 전문가 컨설팅과 세무·지식재산 상담 등이 다각도로 이뤄졌다.센터의 교육 프로그램 역시 단순한 취미교육에 머무르지 않고 실제 취업이나 창업으로 이어지도록 실질적인 역량을 키우는 데 초점을 맞추고 있다. 이날 플리마켓은 교육을 통해 배운 역량을 실제 상품과 서비스로 발전시킨 여성들이 수강 성과를 시민들에게 선보이며 새로운 가능성을 입증하는 현장이 됐다.신지혜 세종새일센터장은 "이번 행사는 경력보유 여성과 재취업 희망자들이 새로운 일자리를 찾고, 실제 취업이나 창업으로 이어지도록 돕기 위해 마련했다"며 "앞으로도 여성들이 역량을 키워 경제활동에 나설 수 있도록 지속해서 지원하겠다"고 밝혔다.현장에서 만난 구직자들은 이번 박람회를 통해 생각보다 다양한 취업 기회가 있다는 것을 알게 됐다며 긍정적인 반응을 보였다.세종시 도담동에서 온 구현정(59세) 씨는 "나이가 있다 보니 일자리를 찾는 데 어려움이 있었다"며 "막연하게 취업이 어렵다고만 생각했는데 직접 상담을 받아보니 나에게도 도전해 볼 수 있는 길이 많이 있다는 것을 알게 됐다"고 소감을 밝혔다.어진동에서 온 50대 초반 안 모 씨는 "사회복지사 자격증을 가지고 있어 여러 곳에서 상담을 받아봤는데 생각했던 것보다 반응이 참 좋았다"며 "박람회를 통해 실제 취업으로 이어질 수 있는 기회가 열린 것 같아 기쁘다"고 말했다. 그러면서 "앞으로도 이런 행사가 꾸준히 열려 더 많은 여성들이 참여할 수 있도록 확대되길 기대한다"고 전했다.김려수 세종시 보건복지국장은 "이번 박람회가 취업과 창업을 원하는 지역 여성들에게 실질적인 도약의 발판이 되고 양성평등한 고용환경과 일·생활 균형의 중요성을 알리는 계기가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 여성의 경제활동 참여를 넓히고 일하기 좋은 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.이번 여성일자리박람회는 '교육-취업·창업-기업 연결'로 이어지는 선순환의 장이자, 연령과 경력단절로 고민하던 여성들에게 새로운 자신감을 심어준 자리가 됐다.앞으로도 여성들의 다양한 경력과 역량을 살릴 수 있는 맞춤형 일자리 지원과 교육 프로그램이 지속적으로 확대된다면 세종지역 여성들의 경제활동 참여와 자립에도 큰 도움이 될 것으로 기대된다. 이번 박람회가 "취업이 어렵다"는 막연한 생각에서 벗어나 "나에게도 새로운 일자리가 있다"는 희망을 발견하는 자리가 되었기를 기대해 본다.