대전시의회, 원자력안전특위 구성 추진... 운영위 통과

큰사진보기 ▲대전시의회 운영위원회(위원장 김민숙)는 10일 열린 제299회 제1차 정례회 제1차 회의에서 '원자력안전 특별위원회 구성 결의안'을 통과 시켰다. ⓒ 대전시의회 관련사진보기

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대전시의회가 지역 원자력 시설의 안전관리 실태를 점검하고 대응 방안을 마련하기 위한 특별위원회 구성을 추진한다.대전시의회 운영위원회(위원장 김민숙)는 10일 열린 제299회 제1차 정례회 제1차 회의에서 구본환 의원(더불어민주당·유성구4)이 대표 발의한 '원자력안전 특별위원회 구성 결의안'을 원안 가결했다.결의안이 오는 21일 본회의에서 최종 의결되면, 시의회는 오는 21일 본회의에서 최종 의결되면, 시의회는 위원장 선임 등을 거쳐 특위 활동을 시작할 계획이다. 특위는 원자력 시설의 안전관리 실태를 점검하고, 안전관리 지원과 원자력 안전을 위한 대응 방안 등을 마련하게 된다.활동 기한은 2028년 6월 30일까지로 계획됐다. 위원은 더불어민주당 소속 고제열(중구3), 김신웅(서구5), 하경옥(유성구3), 구본환(유성구4), 박은희(대덕구2), 민향기(비례) 의원 등 6명으로 구성될 예정이다.구본환 의원은 "대전에 소재한 원자력 시설에는 현재 약 200L 용량의 중·저준위 방사성 폐기물 약 3만 드럼이 보관되어 있다"며 "관련 시설에서 화재와 방사성 물질의 유출 등 사건과 사고가 간헐적으로 발생해 왔다"고 밝혔다.이어 "이번 특위 구성을 통해 시민이 받는 불안을 완화하고 불이익을 해소하기 위해 전력을 다하겠다"고 말했다.