물고기 뜯는 점박이물범, 가로림만에서 직접 포착했습니다

▲시민조사단 카메라에 담긴 가로림만 점박이물범의 사냥 순간 서산태안환경교육센터 관련영상보기

큰사진보기 ▲가로림만에서 점박이물범이 사냥한 물고기를 입에 물고 있다. 2026년 9월 8일 시민조사단 촬영. ⓒ 서산태안환경교육센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲점박이물범이 물고기를 입에 문 채 이동하며 먹이활동을 하고 있다. 2026년 9월 8일 시민조사단 촬영. ⓒ 서산태안환경교육센터 관련사진보기

큰사진보기 ▲점박이물범이 물고기를 입에 물고 수면 위로 모습을 드러내고 있다. 2026년 9월 8일 오전 8시 40분경 시민조사단 촬영. ⓒ 서산태안환경교육센터 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

가로림만에서 점박이물범이 물고기를 사냥해 먹는 모습이 시민조사단의 카메라에 포착됐다. 점박이물범이 가로림만을 단순히 휴식 공간으로 이용하는 데 그치지 않고 먹이활동을 하는 모습이 영상으로 확인됐다는 점에서 주목된다.사단법인 서산태안환경교육센터는 지난 8일 오전 8시40분쯤 시민조사단이 가로림만에서 점박이물범의 먹이활동을 촬영했다고 10일 밝혔다.촬영된 영상에는 점박이물범이 사냥한 물고기를 입에 문 채 이동하고, 수면 위로 올라와 먹이를 섭취하는 모습이 담겼다. 시민조사단은 물속에서 먹이를 추적하는 모습부터 물고기를 물고 이동하는 과정까지 기록했다고 설명했다.그동안 시민조사단은 가로림만을 지속적으로 관찰하며 점박이물범의 출현 시기와 위치, 개체 수 등을 기록해 왔다. 이번 촬영은 개체 출현 여부를 넘어 사냥과 먹이 섭취 등 구체적인 생태행동을 확인한 현장 자료라는 데 의미가 있다.권경숙 서산태안환경교육센터장은 "점박이물범이 가로림만에서 휴식을 취하는 모습뿐 아니라 실제로 먹이활동을 하고 있다는 사실을 확인했다"며 "앞으로도 지속적인 관찰을 통해 서식환경과 생태적 특성을 세밀하게 기록해 나가겠다"고 말했다.이번 기록은 시민들이 직접 생태 현장을 관찰하고 자료를 축적하는 시민과학 활동의 성과이기도 하다. 다만 점박이물범의 먹이활동과 이동 경로, 체류 기간 등을 체계적으로 파악하려면 장기간에 걸친 반복 조사와 전문가 분석이 함께 이뤄져야 한다.가로림만은 점박이물범의 서식과 먹이활동이 확인되는 생태 공간인 만큼, 시민조사 자료를 보전 정책과 서식환경 관리에 어떻게 활용할지도 과제로 남는다.