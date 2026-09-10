멜버른 소녀상 '계속 설치'는 왜 안건이 됐나

큰사진보기 ▲2019년 11월 14일 호주 빅토리아주 한인회관에서 열린 멜버른 평화의 소녀상 제막식 ⓒ 멜번 평화의 소녀상 건립위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲빅토리아주 한인회 정관 제42조. 감사 자격을 '정회원으로 2년 이상 의무를 수행한 자'로 규정하고 있다. ⓒ 빅토리아주 한인회 정관 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 8월 20일 한인회 회원이 제출한 감사요청서 말미. 요청인은 감사 목적이 "소녀상 문제 자체에 대한 찬반을 논하기 위한 것이 아닙니다"라고 명시했다. ⓒ 감사요청서 갈무리 관련사진보기

호주 빅토리아주 한인회관에 세워진 평화의 소녀상이 오는 10월 17일 다시 표결대에 오른다. 임시총회 제1호 안건은 기존 평화의 소녀상의 '계속 설치·유지 여부 및 정치적 중립성'이다.앞선 기사에서는 2019년 소녀상 설치 당시 기록과 MOU, '임시설치' 여부를 둘러싼 양측의 주장을 살펴봤다. 이번에는 2026년 들어 소녀상의 '계속 설치 여부'가 실제 임시총회 안건이 되기까지의 과정을 따라가 봤다.조춘제 빅토리아주 한인회(이하 한인회) 감사는 그 배경에 자신과 한인회 집행부 사이에서 먼저 벌어진 감사와 정관을 둘러싼 갈등이 있었다고 주장한다. 반면 한인회 측은 광복절 행사 이후 접수된 회원의 감사요청을 검토하는 과정에서 소녀상 관리와 멜번 평화의 소녀상 연대(이하 멜소연) 활동 등을 함께 확인하게 됐다고 말한다.정기총회를 앞두고 한인회 감사과정과 정관 적용을 둘러싼 갈등이 먼저 불거졌다. 조 감사는 정기감사를 위해 관련 자료 제출을 요구하고 대면 감사 일정을 통보했으나 총회 전까지 감사가 완료되지 않았다고 밝혔다.한인회 정관 제41조는 회장이 사업보고서와 결산보고서를 작성해 임원회의 의결을 거치고, 한인회 감사의 감사를 받은 뒤 정기총회에서 보고하도록 하고 있다. 제43조는 정기감사를 '회계연도 정기총회 이전 감사'로 규정한다.조 감사는 정기총회에서 적절한 감사 절차가 이뤄지지 않았고, 사전에 공고된 내용과 당일 상정된 안건에도 차이가 있었다며 총회 의결의 정관상 효력을 문제 삼았다. 그는 총회 현장에서 적절한 감사를 거치지 않은 상태에서 진행되는 총회는 무효라는 취지로 선언했다고 밝혔다.조 감사는 그럼에도 이후 같은 총회에서 평화의 소녀상 '계속 설치 여부'를 다룰 임시총회 개최안이 의결됐다고 주장했다.이에 대한 한인회 측의 판단은 달랐다. 유훈 재무국장은 기자와 한 통화에서 조 감사의 회계 전문성과 그가 요구한 감사 범위에 문제를 제기했다.유 국장은 조 감사에 대해 "정관에도 없고 자격도 안 되는 사람이 무리한 자료를 요구하고" 있다고 주장했다. 또 한인회 재무자료는 함께 선출된 회계사 감사에게 이미 감사를 받아 '적정 의견'을 받았다고 설명했다.이 과정에서 조 감사는 함께 선출된 다른 감사의 자격 문제를 제기했다.조 감사는 한인회 정관상 감사 자격을 충족하지 못한 사람이 감사로 선출됐다며 문제를 제기했다.한인회 정관 제42조에는 "감사의 자격은 빅토리아주 한인회 정회원으로 2년 이상 의무를 수행한 자"라고 명시돼 있다. 감사는 정기총회에서 선출하고 2명을 두도록 했다.유 국장은 해당 회계사가 한인회 회원이 된 지 2년이 되지 않았다는 사실을 인정했다."그 분이 2년 안 됐다는 거는 총회 때 알고 있었죠."유 국장은 "저는 공인회계사가 감사하는 게 더 한인회에 도움이 된다고 생각하는 사람"이라며, 회계 전문성이 없는 사람이 단지 2년 이상 회원이라는 이유만으로 감사하는 것보다 회계 전문가가 맡는 것이 낫다는 입장을 밝혔다.2025년 8월 2일 정기총회 회의록을 보면 외부 회계법인을 통한 감사가 먼저 논의됐다. 그러나 매년 3000호주달러 이상의 비용이 예상된다는 이유로 반대 의견이 많아 외부감사안은 부결됐고, 이후 '현직 회계사'가 추천돼 동의·재청을 거쳐 감사로 선출됐다. 조춘제씨 역시 같은 총회에서 감사로 선출됐다.회의록에는 해당 회계사가 '정회원으로 2년 이상'이라는 자격요건을 충족했는지 확인하거나, 회계 전문가에게 해당 요건의 예외를 인정할 수 있는지를 논의했다는 기록은 없다.정관에도 회계 전문가에게 제42조의 자격요건을 적용하지 않을 수 있다는 별도 예외조항은 확인되지 않았다.한인회 내부에서 정기감사를 둘러싼 갈등이 이어지던 가운데 8월 15일 광복절 기념행사가 열렸다.닷새 뒤인 8월 20일 한인회 회원 한 명이 조 감사에게 '제81주년 광복절 기념행사 관련 행정·운영 절차 및 감사 공정성 확보 요청'을 제출했다.요청인은 광복절 공식행사에서 멜소연과 중국 소녀상 유치 관련 내용이 상당한 비중으로 다뤄진 경위와 누가 이를 제안·기획·승인했는지, 어떤 내부 절차를 거쳤는지를 확인해 달라고 요구했다. 한인회 시설과 명의 사용의 적정성도 감사 대상으로 제시했다.또 8월 15일 '기림의 날'과 광복절 공식행사가 각각의 목적과 성격에 맞게 구분됐는지, 특정 외부단체나 현안이 한인회 공식행사와 결합되는 것이 한인회의 대표성과 중립성에 부합하는지 등을 확인해 달라고 했다.조 감사가 초대 멜소연 대표를 지낸 점을 들어 감사 공정성 문제도 제기했다.그러나 감사요청서에는 기존 평화의 소녀상을 철거하거나 '계속 설치 여부'를 표결해 달라는 요구는 없다.요청인은 문서 말미에 해당 요청의 목적이 "소녀상 문제 자체에 대한 찬반을 논하기 위한 것"이 아니라고 명시했다.유 국장은 광복절 행사 이후 한 회원이 기림의 날과 광복절 행사를 함께 개최한 경위, 소녀상 관리 주체와 소유 관계 등을 확인해 달라는 감사요청을 했다고 설명했다.그는 "그 건에 대한 대답을 총회에서 하면서 저희가 멜소연에 대한 얘기를 하게 된 거죠. 왜냐하면 저희 자체도 그게 확실하지가 않기 때문에 그래서 옛날 기록도 보게 됐고…"라고 말했다.이어 관련 자료를 수집한 뒤 "이 소녀상의 설치 여부에 대해서 회원들이 정하는 것을 안건으로 올려서 임시총회를 하자라고 해서 정기총회 때 그 안건으로 올리게 된 겁니다"라고 설명했다.한인회 측 스스로 광복절 행사 감사요청에 답하는 과정에서 멜소연과 과거 소녀상 설치 자료를 검토했고, 이후 소녀상 설치 여부를 임시총회에서 다루기로 했다고 밝힌 것이다.다만 유 국장은 "철거 자체가 이슈가 된 게 아니었다"고 강조했다. 소녀상의 관리와 소유, 보수·유지 책임을 누가 맡는지 명확히 하고 앞으로 한인회와 멜소연의 역할을 어떻게 나눌지를 논의하는 것이 본질이라는 설명이다.반면 조 감사는 자신이 제기한 감사·정관 문제가 소녀상과 멜소연 문제로 확대됐다고 주장한다.8월 29일 정기총회에서 이창석 회장은 평화의 소녀상 문제를 공식적으로 꺼냈다.이 회장은 소녀상을 "2019년 한인회관에 임시로 설치된 소녀상"이라고 표현하며 "최종 처리 계획"을 물었고, "실질적인 대책" 마련을 위해 임시총회를 열자고 건의했다.임시총회 개최 여부에 대한 거수 뒤 사회자는 25명이 동의했다고 발표했다.한인회는 이틀 뒤인 8월 31일, 10월 17일 임시총회 개최를 공고했다.제1호 안건은 '평화의 소녀상 계속 설치 여부 및 정치적 중립성'이다. 같은 임시총회에는 '조춘제 감사 해임 및 회원 징계', '촛불행동 관련 회원 징계', '박응식 전 회장 회원 징계'도 함께 공고됐다.감사요청서에는 소녀상의 존치 여부를 다시 결정해 달라는 요구가 없었다. 그러나 한인회 측 설명에 따르면 감사요청에 답하는 과정에서 멜소연과 소녀상 설치·관리 문제가 검토됐고, 이후 소녀상의 '계속 설치 여부'가 임시총회 안건으로 상정됐다.한인회 측은 소녀상 관리와 책임 문제를 회원들이 판단하기 위한 절차였다는 입장이다.감사요청서에는 없었던 '소녀상 계속 설치 여부'가 어떤 판단을 거쳐 임시총회의 제1호 안건이 됐는지, 오는 10월 17일 임시총회에서는 그 과정에 대한 설명도 필요해 보인다.