"토사물·대변 치우고 씻을 곳 없어"... 부산지하철 청소 노동자들의 절규

큰사진보기 ▲10일 부산시청 후문 앞에서 열린 부산지하철노조 운영서비스지부 결의대회 모습 ⓒ 임병도 관련사진보기

"(지하철) 역사마다 빈도는 다르겠지만, 토사물을 치울 때도 있습니다. 특유의 냄새와 비주얼은 다들 아시겠죠? 한번은 토사물을 치우는 제 모습을 지켜보던 승객분이 '더럽지 않으세요?'라고 물어보십니다. 우리도 사람인데 왜 더럽지 않겠습니까?" (호포지회 박용금 조합원)

"새벽 출근을 해 승강장으로 내려갈 때마다 기대보다 겁이 먼저 납니다. 오늘은 어디에 토사물이 깔려 있을까, 구석진 계단에 누가 대소변을 보고 가지는 않았을까 하는 걱정이 앞섭니다. 어느 날 아침 계단 전체에 쏟아진 토사물을 혼자 치우고 있는데 첫 차를 타러 내려오시던 고객께서 눈살을 찌푸리며 지나가셨습니다. 죄송한 마음과 서러움이 동시에 물려 왔습니다. 하지만 슬퍼할 겨를도 없이 화장실 대청소를 하고 걸레를 짜서 역사 구석구석을 뛰어다녀야 합니다." (신평지회 김선희 조합원)

큰사진보기 ▲10일 부산시청 후문 앞에서 열린 부산지하철노조 운영서비스지부 조합원들이 구호를 외치고 있다. ⓒ 임병도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲10일 부산시청 후문 앞에서 열린 부산지하철노조 운영서비스지부 결의대회에서 발언하는 허명신 지부장 ⓒ 임병도 관련사진보기

큰사진보기 ▲10일 부산시청 후문 앞에서 열린 부산지하철노조 운영서비스지부 결의대회에서 발언하는 오문제 부산지하철노조 위원장 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

10일 오전 부산시청 후문에서 열린 '부산지하철노동조합 운영서비스지부 결의대회'에서 나온 조합원들의 호소였습니다.민주노총 공공운수노조 부산지하철노동조합 운영서비스지부는 10일 오전 부산시청 후문 앞에서 조합원 300여 명이 참석한 가운데 '고통 전가 임금설계 규탄 및 안전인력 증원 촉구 결의대회'를 개최했습니다. 이번 결의대회는 전날 부산교통공사와의 제5차 원·하청 단체교섭이 최종 결렬된 데 따른 대응으로, 노조는 부산지방노동위원회에 노동쟁의 조정신청서를 제출하고 총파업을 포함한 쟁의 절차에 돌입하겠다고 밝혔습니다.이날 집회 현장에서는 매일 감염과 위생 위험에 노출된 채 일하는 현장 노동자들의 열악한 실태가 드러났습니다. 현장 발언에 나선 박용금 호포지회 조합원은 변기뿐만 아니라 바닥과 벽면까지 오물로 뒤덮인 화장실 청소의 고충을 증언했습니다. 그는 "화장실이 수시로 막혀 고무장갑을 끼고 세제를 풀어 오물을 닦아내고 있다"며 "대변이 묻은 바지까지 검정 비닐에 담아 버리다 보면 온몸이 땀과 오물로 범벅이 된다"고 밝혔습니다.더 큰 문제는 극심한 오염물에 노출된 뒤에도 몸을 씻을 공간이 마땅치 않다는 점입니다. 박 조합원은 "작업복을 벗고 샤워를 해야 하지만 상당수 역사의 휴게실에는 샤워실이 아예 없다"면서 "남자 역무원 숙직실에 딸린 샤워실을 눈치 보며 빌려 써야 하는 실정"이라고 토로했습니다. 일부 역사는 화장실 구석에 간이 샤워기를 달아두었으나 문 너머로 신체가 비치는 등 인권 침해 소지까지 있는 것으로 나타났습니다.이 같은 구조적 결함은 최근 완공된 신설 역사에서도 되풀이되고 있습니다. 노조 측은 지하철 운행에 필수적인 환경사들의 샤워실과 휴게실, 분리수거실이 기본 설계도 자체에서 누락되어 있다고 지적했습니다. 실제로 최근 개통된 양산중앙역의 경우 환경사 대기 공간이 없어 이미 완공된 시설을 다시 철거하고 수천만 원의 예산을 들여 재공사를 진행해야 했습니다.노조는 시설 문제뿐만 아니라 부산교통공사의 파행적인 '원가 설계'가 노동자들을 한계로 내몰고 있다고 규탄했습니다. 근로기준법상 법정 통상시급으로 지급해야 할 시간외근무수당과 연차수당을 원청이 임의로 삭감 편성하여 자회사로 내려보내고 있다는 지적입니다. 노조가 공개한 자료에 따르면 2025년 기준 법정 통상시급 미반영으로 인한 시간외·야간수당 초과 지출액은 5억 7700만 원, 연차수당 초과 지출액은 1억 1500만 원에 달합니다.여기에 24시간 비상 출동 체계를 유지해야 하는 기술직 노동자들의 고정 시간외근무 시간(2025년 기준 7778시간, 약 2억 원 상당) 역시 원가 설계에서 누락되었다는 것이 이들의 주장입니다. 원청이 설계 단계에서부터 약 7억 원 상당의 인건비를 삭감해 자회사의 만성 적자를 유발하고, 이로 인해 노동자 처우 개선을 위한 재원이 고갈되고 있다는 설명입니다.격화되는 노동 강도 역시 도마 위에 올랐습니다. 사하역에서 일하는 김선희 조합원은 "주 5일제가 도입되면서 한 사람이 감당해야 할 청소 구역이 두세 배로 늘어났다"며 "넓은 역사를 홀로 청소하다가 어지러워 쓰러지거나 다쳐도 아무도 발견하지 못할까 봐 겁이 난다"고 호소했습니다.지하 오폐수 시설을 관리하는 원준호 기술지회장 역시 "과업지시서상 새벽이든 한밤중이든 호출이 오면 출동해야 하는데 인력이 절대적으로 부족해 하루 20시간 넘게 대기하며 일하는 실정"이라고 증언했습니다.부산교통공사 측은 시설 개선 요구에 대해 "별도 예산 편성이 불가하다"고 답했으며, 인력 충원 및 원가 설계 개선 요구에 대해서는 "교섭 대상이 아니다"라고 밝혔습니다.원·하청 통합 노조의 연대 속에 결의대회를 이끈 노조 지도부는 부산교통공사와 관리·감독 기관인 부산시의 책임을 명확히 지목하며 강경 투쟁을 예고했습니다.오문제 부산지하철노동조합 위원장은 "부산교통공사는 지난 20여 년간 용역 시절부터 직접 관리·감독을 해왔기 때문에 현장 조합원들이 어떤 환경에서 땀 흘리고 있는지 누구보다 잘 알고 있다"면서 "자회사 간부는 모를 수 있어도 원청인 교통공사가 현장의 열악한 처지와 상황을 모른다는 것은 명백한 핑계"라고 비판했습니다. 이어 오 위원장은 "원·하청 노동자가 하나의 노동조합으로 뭉쳐 있는 만큼, 오는 21일 비상총회와 쟁의행위를 비롯해 조합원들의 삶을 바꾸기 위한 모든 투쟁에 노동조합 전체가 앞장서서 전면전에 나설 것"이라고 강조했습니다.허명신 부산지하철노조 운영서비스지부장 역시 부산교통공사의 노무 관리와 부산시의 방관을 질타했습니다. 허 지부장은 "앞에서는 산업재해 예방을 외치면서 뒤에서는 가장 열악한 청소 노동자들의 인건비 7억 원을 삭감하고 필수 안전인력 충원조차 거부하고 있다"며 "원청의 침묵과 방관은 현장 노동자를 위험으로 내몰고 시민 안전을 위협하는 행위"라고 말했습니다. 아울러 "정당한 노동 대가를 보장받고 생존권을 지키기 위해 물러서지 않겠다"면서 "우리의 노동이 멈추면 이 도시의 지하철도 멈춘다는 각오로 총파업을 통해 권리를 쟁취하겠다"고 덧붙였습니다.노조는 오는 9월 21일부터 23일까지 전 조합원을 대상으로 쟁의행위 찬반투표를 실시할 예정입니다. 노동위원회 조정 기간 내에 실질적인 합의점을 찾지 못할 경우, 지하철 청소와 시설 관리를 담당하는 필수 현장 인력들의 10월 총파업이 본격화될 전망입니다.