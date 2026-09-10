반려견들이 떠난 뒤, 부부의 시간표가 덜컹거리기 시작했다

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"자기야, 오늘 온도 딱 좋은데."

"나는 너무 뜨거워."

"예전에는 이 정도는 돼야 땀이 난다고 했잖아."

"너무 오랜만에 와서 그런가. 나는 많이 뜨거운데."

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큰사진보기 ▲마지막 인사를 마친 스무 살 뽀돌이지난 9월 5일, 20년을 함께한 뽀돌이를 미소 곁으로 보내기 전 마지막 모습 ⓒ 이종범 관련사진보기

"이런 시간이 오기는 오네."

어제 저녁 9시, 아내와 찜질방에 갔다. 부부가 함께 찜질방을 찾은 것은 3년 만이었다. 미소와 뽀돌이의 몸이 많이 나빠진 뒤부터 우리 부부의 찜질방 출입이 끊긴 탓이다.찜질방에서 나온 시간은 새벽 2시 30분, 곧장 집으로 가지 않고 24시간 영업하는 뼈해장국집에서 뼈찜을 시켰다. 먹고 남은 음식을 포장해 집에 돌아온 시간은 새벽 3시 45분, 이렇게 늦은 시간까지 잠을 자지 않고 밖에 있었던 것도 참 오랜만이다.예전 같으면 있을 수 없는 일이었다. 한두 시간 외출하는 것은 몰라도 부부가 동시에 오랫동안 집을 비우기는 어려웠다. 특히 뽀돌이의 거동이 불편해진 뒤부터는 챙겨야 할 일이 많았기 때문에, 외출 중에도 서둘러 자리를 털고 일어나는 게 당연한 수순이었다.하지만 오늘 새벽에는 그러지 않았다. 우리 부부의 손길이 필요한 아이들이 이제는 집에 없기 때문이다.지난 9월 5일, 스무 살 뽀돌이를 보냈다. 8월 11일 열다섯 살 미소를 보낸 지 25일 만이었다.미소가 떠난 뒤에도 뽀돌이가 남아 있었기에 우리 부부의 생활은 크게 달라지지 않았다. 미소의 빈자리를 돌아볼 겨를도 없이 뽀돌이를 돌봐야 했기 때문이다. 뽀돌이까지 떠나고 나서야 지난 20년 동안 이어진 아이들과의 동행이 끝났다는 사실을 실감했다.언제부터였는지는 정확히 기억나지 않는다. 두 아이가 나이 들면서 우리 부부의 시간은 자연스럽게 아이들에게 맞춰졌다. 외출하기 전에는 반드시 상태를 살폈고, 집을 나선 뒤에도 돌아갈 시간을 계산했다.한 사람이 외출하면 다른 한 사람은 집에 남는 날이 대부분이었다. 둘이 함께 나가더라도 시간이 길어질 것 같으면 한 사람은 먼저 돌아와야 했다. 누가 정한 규칙은 아니었지만 우리 부부는 그렇게 움직였다.그 생활이 힘들지 않았다고 말할 수는 없다. 몸이 지치고 잠이 부족한 날이 오랫동안 이어졌기 때문이다. 잠깐이라도 아무 걱정 없이 집을 나서고 싶었지만 그 마음은 늘 바람으로 끝나기 일쑤였다.돌봄은 언제 끝날지 알 수 없는 일이다. 오죽하면 돌봄을 '돌보는 대상이 죽어야 끝나는 전쟁'이라고 말할까 싶다. 힘들다고 그만둘 수 있는 일이 아니기 때문이다.우리 집의 돌봄도 미소와 뽀돌이가 세상을 떠나면서 끝났다. 때로는 정말 쉬고 싶었지만, 그 생각의 끝에 무엇이 놓여 있는지 알고 있었기에 차마 입 밖으로 꺼내지 못했다.두 아이는 우리에게 돌봄의 대상이기 전에 사랑하는 가족이었다. 아이들의 건강이 나빠진 뒤에는 돌봄으로 하루를 시작하고 돌봄으로 하루를 마쳤다. 그렇게 사는 것이 어느새 우리 부부의 일상이 되어 있었다.지금은 부부가 함께 집을 나서는 시간이 조금씩 늘고 있다. 돌아올 시간을 정하지 않아도 되고, 외출이 길어져도 걱정할 일이 없다. 어제처럼 새벽까지 찜질방에 있다가 늦은 시간에 식사를해도 아무런 문제가 생기지 않는다.생활만 놓고 보면 분명 자유로워졌다. 하지만 마음까지 자유로워진 것은 아니다. 오랫동안 바라던 여유를 얻었다기보다, 우리를 기다리던 존재가 사라지면서 시간이 비어버렸다는 말이 더 맞을 것 같다.오늘 새벽, 뼈찜을 기다리던 아내가 했던 말이다. 이렇게 늦은 시간까지 두 사람이 함께 밖에 있어도 된다는 사실이 낯설었던 모양이다. 나도 마찬가지였다. 예전에는 할 수 없었던 일을 하고 있는데 마음이 편하지만은 않았다.집에 돌아왔다. 물론 우리를 기다리던 아이들은 없었다. 늦게 들어왔다는 미안함도, 아이들이 괜찮은지 서둘러 확인해야 할 일도 없었다. 불을 켰지만 집 안은 조용했다.8월과 9월, 두 아이가 하나씩 떠나면서 아이들에게 맞춰져 있던 시간들이 비어지기 시작했다. 아무런 제약 없이 할 수 있는 일은 많아졌는데 그 시간을 마음 편히 쓰기까지는 조금 더 시간이 필요할 것 같다.아내와 딸은 지금도 미소와 뽀돌이가 꿈에 나타난다며 가족 카톡방에 소식을 전한다. 꿈에서 아이들을 만났다는 이야기 끝에는 늘 보고 싶어 울었다는 말이 따라붙는다.나는 뽀돌이 장례를 치른 날 이후부터는 거의 울지 않았다. 아이들을 그렇게 사랑했고 오랫동안 끼고 살았는데도 이상하게 눈물은 나오지 않았다. 그래서일까 아내와 딸이 우는 모습을 볼 때면 이런 생각이 들곤 한다.'내가 냉정한 사람인가.'요 며칠을 돌아보니 내 슬픔은 눈물보다는 달라진 생활 속에 머물러 있는 것 같다.외출하고도 시간을 확인하지 않을 때, 서둘러 집으로 돌아갈 이유가 없을 때, 현관문을 열어도 아이들의 기척이 느껴지지 않을 때 빈자리를 실감한다.몸은 이전의 습관을 기억하는데, 더 이상 아이들을 위해 할 일이 없다. 아이들이 떠났다는 사실을 알면서도 20년 동안 길든 몸과 마음은 아직 그 사실을 받아들이지 못하고 있는 셈이다.눈물을 흘리지 않는다고 슬픔이 작은 것은 아닐 것이다. 아내와 딸은 울면서 아이들과 이별하고 꿈에서 다시 만나지만, 나는 일상에 남아 있는 아이들의 흔적을 마주할 때마다 조금씩 이별하고 있는 중이다.이틀 전에는 아내와 런닝화를 사러 갔다. 아내 것과 내 것을 한 켤레씩 골랐다. 날씨가 선선해지면서 양지공원에서 함께 운동하기 위해서다.예전에도 런닝화를 살 수는 있었다. 다만 부부가 같은 시간에 집 밖에서 하는 운동은 사실상 어려웠다. 이제는 상황이 달라졌으니 미뤄두었던 운동을 다시 시작하기로 했다. 지난 몇 년 동안 잊고 살았던 부부의 일상을 되찾기 위해서다.두 아이가 떠났다고 해서 곧바로 예전의 부부 생활로 돌아가기는 어렵다. 지난 20년 동안 우리 부부와 미소, 뽀돌이는 하나의 시간표 안에서 살아왔기 때문이다. 그 시간표에서 두 아이의 자리가 사라진 만큼, 남은 시간이 제자리를 찾을 때까지 당분간은 덜컹거리는 시간을 보내야 할 듯 싶다.지금 우리 부부에게 필요한 것은 아이들을 빨리 잊는 일이 아니다. 아이들에게 맞춰 살던 시간을 다시 부부의 시간으로 바꿔가는 일이다. 함께 여행하고, 늦은 시간까지 찜질방에 머물고, 밥도 먹고, 같은 러닝화를 신고 집을 나서는 것도 그 과정일 것이다.아이들이 남기고 간 시간은 자유롭지만 먹먹하고 허전하다. 아직은 그 자유를 반길 수도, 그렇다고 밀어낼 수도 없다.당분간은 미소와 뽀돌이에게 내주었던 자리를 지우지 못할 것이다. 그렇다고 비어버린 시간 앞에 계속 머물러 있을 수만도 없다. 이제는 아이들이 남겨준 시간을 조금은 속도감있게 우리 부부의 시간으로 바꿔가야 할 숙제가 남은 것 같다.