국힘 공개 충돌 "한동훈, 청문회 들어가야" vs. "밖에서 혼자 잘 놀면 돼"

큰사진보기 ▲'김승원 청문회' 앞두고 한동훈 당적 회복 건의한 우재준국민의힘 우재준 청년최고위원이 10일 국회에서 열린 최고위원회의를 마친 뒤 이석하며 기자들의 질의에 답하고 있다. 우 최고위원은 이날 무소속 한동훈 의원의 김승원 법무부 장관 후보자 인사청문회 참여를 위해 한 의원의 국민의힘 당적 회복을 건의했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"한동훈 의원을 청문위원으로 넣어줄 것을 제안한다." - 우재준 국민의힘 청년최고위원

"그분은 계속 밖에서 혼자 잘 노시면 될 것 같다." - 조광한 국민의힘 최고위원

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한동훈 무소속 국회의원의 국민의힘 복당 및 인사청문회 참여 문제를 놓고 당 지도부 사이 공개 충돌이 발생했다. 친한(동훈)계로 분류되는 우재준 청년최고위원이 김승원 법무부 장관 후보자의 인사청문회를 명분으로 한 의원의 징계를 취소하거나 일시 정지하자고 공개 제안하자, 조광한 최고위원이 그 자리에서 즉각 반대하고 나선 것이다.우 최고위원은 회의가 끝난 뒤에도 제안을 거두지 않았다. 오히려 시한까지 못 박고 장동혁 당 대표를 비롯한 다른 최고위원들을 직접 설득하겠다고 밝혔다. 반면, 상대적으로 한동훈 의원에 덜 거리를 두고 있는 정점식 원내대표조차 "필요에 따라 당의 징계를 잠시 정지하는 것은 당의 존립 기반을 흔드는 것"이라며 제동을 걸었다.우재준 최고위원은 10일 오전 국민의힘 최고위원회의에서 김승원 후보자의 이른바 '신약 청탁' 의혹을 거론하다 한 의원을 직접 소환했다.우 최고위원은 "현재 이 사건을 사실상 공론화하는 것을 주도하고 있는 건 무소속 한동훈 의원"이라며 "사건의 주목도, 이해도, 공익 제보자와의 관계 모든 측면에서 이 사건을 가장 잘 이끌고 있고 현실적으로 가장 잘 이끌 수 있는 사람이라고 생각한다"라고 입을 열었다. 이어 "그렇기 때문에 반드시 청문회에 들어가야 한다"라면서 "민주당은 지금 무소속 한동훈 의원을 절대로 청문회에 넣어주지 않을 것이다. '증인조차 안 된다'라고 이야기하고 있다"라고 지적했다.한 의원의 당적 회복 문제를 직접 꺼내기 위한 발판이었다. 우 최고위원은 "무소속 상태에서는 청문회에 들어가는 것이 불가능하다"라며 "들어가는 방법은 국민의힘 당적을 회복하고 국민의힘 의원으로서 들어가는 방법밖에 없다"라고 강조했다.그러면서 "당규상 최고위 의결로 징계를 취소 또는 정지할 수 있다"라며 "지도부에서 한동훈 무소속 의원에 대한 징계를 취소 또는 적어도 청문 기간 동안 정지라도 해서 청문위원으로 넣어줄 것을 제안한다"라고 목소리를 높였다. "오늘(10일) 또는 늦어도 다음 주 월요일(14일)에 결정하면 다음 주 화요일(15일)에 있는 청문회에 들어갈 수 있다"라며 "대한민국만 생각했으면 좋겠다"라고도 덧붙였다.그러자 조광한 최고위원이 곧바로 우 최고위원의 제안을 받아쳤다. 조 최고위원은 "우재준 최고께서 한 말씀 하셔서 그래도 제가 한 말씀 드려야겠다"라며 "어쨌든 범죄행위가 의심되기 때문에 우리 당에서 제명된 사람이다. 적절치 않은 것 같다"라고 꼬집었다.이어 "오케스트라와 합창이 아름다운 것은 같이 하기 때문"이라며 "그분은 혼자 광내고 혼자 노시는 것을 굉장히 좋아하시는 분이기 때문에 계속 밖에서 혼자 잘 노시면 될 것 같다"라고도 비꼬았다.우 최고위원은 회의가 끝난 뒤 기자들과 만난 자리에서도 본인의 주장을 굽히지 않았다. 그는 최고위 비공개 회의에서 한 의원 복귀 문제가 별도로 논의되지는 않았다고 전하면서도, "저는 제안을 했으니까 많은 사람들이 생각할 것이라고 생각한다"라고 기대했다.직접 설득에도 나서겠다는 뜻을 분명히 했다. 그는 "그 사이에 개인적으로 물어볼 수 있으면 많이 물어보고 설득도 좀 하려고 한다"라며 "최고위원들은 당연히 설득해야 될 문제다. 최고위원 의결이 필요한 사항"이라고 설명했다. 특히 "대표님뿐만 아니라 다른 위원분들도 좀 설득해 보려고 한다"라며 장동혁 대표도 설득 대상에 포함시켰다.다만, 한 의원 본인과 사전에 조율한 제안은 아니라고 선을 그었다. 그는 "이걸로 아주 상세하게 이야기하거나 그러지는 않았다"라면서 "하지만 제 소신"이라고 했다. 한 의원이 실제 복당해 청문회에 들어갈 가능성에 대해서도 "그러지 않을까"라고 낙관했다. "언제든 국민의힘으로 돌아오겠다고 이야기하시는 분이고, 게다가 지금은 청문위원으로 불러달라고까지 이야기하고 있는 상황"이라며 "거절하거나 싫어하지는 않을 것 같다"라고도 이야기했다.하지만 당 원내지도부의 반응은 마뜩지 않은 분위기였다. 정점식 원내대표는 최고위 직후 기자들과 만나 한 의원을 국민의힘 몫 법사위원과 사·보임하는 방안에 대해 "기본적으로 무소속 의원을 법사위에 우리 당 의원과 같이 사·보임할 수가 없다"라고 이야기했다.정 원내대표는 "국회법은 각 상임위별 교섭단체와 무소속 의원 정수를 규정하고 있기 때문에 그 의원 정수 규정에 반해서 할 수도 없다"라며 "무소속과 교섭단체 소속 의원의 사·보임은 불가능하고, 무소속끼리 사·보임해야 하는데 그것은 국회의장의 권한이다. 우리 당의 소관이 아니다"라고 거리를 뒀다.우 최고위원이 제안한 징계 일시 정지 방안에도 "기본적으로 당의 징계가 어떤 필요성에 의해서 잠시 정지되고 하는 것은 당의 존립 기반을 흔드는 것"이라고 반대 입장을 분명히 했다.최보윤 수석대변인도 비공개 최고위가 끝난 뒤 브리핑에서 관련 질문이 나오자 "최고위원회가 필요성에 의해 잠시 징계를 정지하는 건 기본적으로 독립기관(윤리위원회)을 흔드는 것"이라고 잘라 말했다.