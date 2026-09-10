추미애, 국회서 '2,446억' 국비 증액 요청…"국가가 맡긴 일, 지방에 비용 떠넘겨선 안 돼"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 9일 오후 국회 예결위원장실에서 이광재 예결위원장과 면담을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 지난 9일 오후 국회 예결위원장실에서 이광재 예결위원장에게 건의문을 전달하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 9일 오후 국회 예결위원장실에서 이광재 예결위원장과 면담을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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추미애 경기도지사가 내년도 정부 예산안의 국회 심의를 앞두고 국비 확보전에 직접 뛰어들었다. 노동감독관 인건비와 전국체전 운영비, 광역철도·광역버스, 보육과 돌봄사업 등 경기도 주요 사업 10건에 대해 모두 2,446억 원의 국비를 신규 반영하거나 증액해달라고 국회에 요청했다.이번 국비 확보 행보에서 눈에 띄는 것은 단순한 사업비 확보를 넘어 국가와 지방자치단체 사이의 재정 책임 문제를 정면으로 제기했다는 점이다. 추미애 지사는 특히 국가가 정책적으로 추진하거나 지방에 사무를 맡긴 사업의 비용을 지방정부가 떠안는 구조를 문제 삼았다.추미애 지사는 지난 9일 국회에서 이광재 국회 예산결산특별위원장을 만나 2027년도 경기도 주요 국비사업 10건을 설명하고 지원을 요청했다. 지난 7월 박홍근 기획예산처 장관을 만난 데 이은 두 번째 국비 확보 행보다.추미애 지사가 가장 먼저 꺼내 든 사업은 노동감독관 인건비였다.경기도는 노동감독 권한 일부의 지방 이양에 따라 170명을 선발해 현장에 배치할 예정이지만, 정부의 2027년도 예산안에는 이들의 인건비가 반영되지 않았다. 경기도는 205억 원 전액을 국비로 지원해달라고 요구하고 있다.추미애 지사는 이 자리에서 "노동감독관은 이재명 대통령님께서 경기도지사 재임 당시 필요성을 강조한 사업으로 경기도가 시범지역처럼 됐다"며 "노동감독이 국가위임사무"라고 강조했다. 그러면서 "인건비 대책이 없다"며 국비 205억 원 지원을 요청했다.이 문제는 단순히 경기도가 자체적으로 새로운 사업을 벌이면서 예산을 요구하는 것과는 성격이 다르다는 게 추 지사의 문제의식이다. 국가 차원의 노동행정 강화를 위해 지방정부가 현장 집행을 맡게 됐다면 그에 따른 재정 부담 역시 국가가 분담해야 한다는 것이다.정부가 2027년 국가공무원 정기직제에 노동감독관 700명 증원을 반영한 가운데 경기도가 자체적으로 현장에 배치할 170명의 인건비는 정부안에서 빠졌다는 점도 이런 논쟁의 배경이다.추미애 지사는 체납징수활동 지원사업의 인건비 48억 원도 국비로 반영해달라고 요청했다. 기간제 인력의 인건비를 국비로 지원하고, 단순한 체납징수뿐 아니라 생계형 체납자에 대한 실태조사까지 수행하는 만큼 사회안전망 강화라는 국가적 기능을 수행하고 있다는 논리다.정부안에 아예 반영되지 않은 사업은 노동감독관 인건비, 지방세·세외수입 체납징수활동 지원, 누리과정 차액 보육료 지원 등 3건으로, 경기도가 요구하는 신규 국비는 모두 890억 원이다.나머지 7개 사업에는 정부안에 이미 3,880억 원이 반영돼 있지만 경기도는 여기에 1,556억 원을 추가로 늘려달라고 요구했다. 이를 합친 추가 국비 요구액이 2,446억 원이다.추미애 지사가 특히 강하게 호소한 것은 2027년 경기도에서 열리는 전국체육대회와 전국장애인체육대회 운영비였다.경기도는 두 대회 운영에 약 500억 원이 필요할 것으로 보고 있다. 현재 정부안에는 109억 원이 반영돼 있지만 경기도는 관련 법령상 기준보조율 50%에 재정 여건을 반영한 차등보조율 20%를 추가해 전체 운영비의 70%인 350억 원까지 국비 지원을 확대해달라고 요구하고 있다. 경기도의회도 앞서 같은 내용의 국비 확대 건의안을 국회에 전달했다.추미애 지사는 이 문제를 경기도 재정위기의 상징적 사례로 들었다. 과거 재정 운영 과정에서 통합재정기금이 소진되고 지방채를 연속 발행하는 등 재정 여건이 악화한 상황에서 전국 규모 국가행사의 운영비까지 지방정부가 상당 부분 부담하기 어렵다는 것이다.추 지사는 전국체전 운영비에 대한 국비 지원이 충분하지 않을 경우 "체전을 아예 반납해야 할 위기"라고 호소했다.광역교통과 재난·돌봄 분야에서도 지방정부의 재정 부담을 줄여야 한다는 논리를 폈다.도봉산~옥정 광역철도에는 178억 원, 자연재해위험 개선지구 정비사업에는 464억 원, 대광위 광역버스 준공영제에는 453억 원, 의료·요양 돌봄 통합지원에는 51억 원을 각각 증액해달라고 요청했다. 누리과정 차액 보육료 637억 원은 신규 반영을 요구했다.국가하천 유지보수사업 97억 원과 개발제한구역 주민지원사업 41억 원도 추가 지원 대상으로 제시했다.이 사업들을 관통하는 추 지사의 논리는 지방정부가 국가 정책의 현장 집행을 맡으면서도 재정 부담까지 함께 떠안는 구조를 손질해야 한다는 것이다.추미애 지사는 이날 국비 지원을 요청하는 데 그치지 않고 경기도의 재정위기가 반복될 수밖에 없는 구조적 원인도 거론했다.특히 소방직 국가직화 이후 전국 인력의 20% 이상이 경기도에 집중돼 있지만 연간 1조 1,000억 원에 이르는 인건비와 사업비 부담이 경기도에 남아 있다는 점을 문제로 들었다.세입 구조도 지적했다. 경기도가 법인지방소득세 세원이 상대적으로 취약하고 지방세수의 51%를 부동산 취득세에 의존하면서 부동산 경기 변화에 따라 세수가 크게 흔들릴 수밖에 없다는 것이다.이는 추미애 지사가 최근 강조해 온 '경기도 재정 비상상황' 대응과도 연결된다. 단기적으로는 지출 구조조정과 국비 확보가 필요하지만, 중장기적으로는 중앙정부와 지방정부 사이의 사무와 재원의 배분 자체를 다시 설계해야 한다는 문제의식이다.추 지사는 이광재 위원장과 수도권 인구 변화와 세원 구조 변화에 따른 제도 개선 및 연구 필요성에 공감하고 정책연구 세미나를 개최하는 데에도 의견을 같이했다.이 위원장은 경기도의 건의에 대해 "잘 챙겨보겠다"며 경기북부 철도망 확충과 영유아 보육 지원, 개발제한구역 주민지원의 필요성 등에 적극적으로 노력하겠다는 뜻을 밝혔다.이번 국비 확보전은 아직 결과가 나온 것은 아니다. 국회 예산 심의 과정에서 정부안에 빠진 사업이 새로 반영될지, 기존 사업의 증액 요구가 얼마나 받아들여질지는 앞으로 국회의 심사와 정부·여야 협의에 달려 있다.