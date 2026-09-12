[보도 후] 돌아온 고양이 급식소, "함께 살자" 반긴 연대생들

▲길고양이 급식소 등 거점시설이 복구된 9일 연세대 국제캠퍼스(인천 연수구 송도)에 거점시설 소유·관리자 중 한 명인 김인혜(연세대 약학대학원생)씨가 찾아오자, 김씨가 관리하는 고양이들(후추·절미 등)이 그를 찾아왔다. ⓒ 전선정 관련사진보기