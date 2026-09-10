소수자의 삶을 숫자와 데이터로 '증명'해 달라는 당신들에게

9월 10일 자살예방의 날을 맞아 먼저 떠난 친구들을 추모하며 이 글을 씁니다. 가수 키라라님의 말처럼, 더 이상 소중한 이를 잃는 아픔이 누군가의 곁에 남겨지지 않기를 간절히 바랍니다.

큰사진보기 ▲꿈의 제인 스틸컷. ⓒ 네이버 영화 관련사진보기

AD

지원 받을 수 있는 기관 및 단체 소개

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 아래 전문기관 전문가 및 단체를 통해 지원 받을 수 있습니다.



24시간 전문가의 상담을 받을 수 있는 곳

자살예방 통합 상담전화 ☎109 또는 SNS상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)

생명의 전화 ☎1588-9191

여성긴급전화 ☎1366

마약류 중독상담전화 ☎1342

정신건강위기상담전화 ☎1577-0199

청소년상담 ☎1388

학교폭력예방 상담전화 ☎117

응급서비스 ☎112 혹은 119



생활 속 고민 관련 상담이 필요할 때는 아래 기관에서 지원을 요청 할 수 있습니다.

서민금융콜센터 ☎1397

대한법률구조공단 ☎132

보건복지상담센터 ☎129

신용회복위원회 ☎1600-5500

고용노동부 고객상담센터 ☎1350



성소수자에 대한 이해가 있는 상담소는 아래와 같습니다.

성소수자자살예방센터 '마음연결' (https://chingusai.net/xe/quick)

성소수자에게 친화적인 정신의료기관 및 심리상담소 아카이브 서비스 '노스웨스트호' (https://theshipnorthwest.tistory.com )

다다름, 성소수자와함께하는상담사모임 (https://www.instagram.com/ally_counselors/ ),

무지개 심리상담소(http://blog.naver.com/maumdolbom )

서울불교대학원대학교 통합심리상담센터(☎02-890-2852, https://sub.ac.kr/fro_end/html/dep_06/6400.php )



성소수자 혹은 HIV/AIDS 인권관련 상담 활동을 인권단체 목록



사단법인 청소년 성소수자 지원센터 띵동(http://www.ddingdong.kr )

사단법인 함께서봄(http://knpplus.org )

성소수자 부모모임(https://www.pflagkorea.org/ )

한국게이인권운동단체 친구사이(http://chingusai.net )

한국레즈비언 상담소(http://www.lsangdam.org )

행동하는 성소수자 인권연대(http://www.lgbtpride.or.kr ),

인권행동 알(https://action-al.org )

아이샵 iSHAP(성소수자에이즈예방센터, http://ishap.org )



2017년 조현훈 감독의 영화 <꿈의 제인>에서 트랜스젠더 제인 역을 맡은 구교환 배우는 이렇게 말한다. "우리 죽지 말고 불행하게 오래오래 살아요. 그리고 내년에도 내후년에도 또 만나요. 불행한 얼굴로, 여기 뉴월드에서."제인이 관객을 향해 던졌던 이 대사를 조금씩 떼어내어, 왜 그는 저런 말을 해야만 했는지 그 이면을 함께 생각해 보았으면 한다. 제인의 간절한 바람과 달리, 현실의 성소수자들은 좀처럼 '오래오래 살지' 못한다. 안타깝게도 그저 성소수자라는 이유 하나만으로 사회에서 배척받고, 차별과 혐오를 당한 경험들이 청소년 시절부터 겹겹이 쌓이다가 결국 돌이킬 수 없는 위기로 내몰리기 때문이다.원론적인 이야기를 해보자. 성소수자는 왜 극심한 절망과 위기에 빠지는 걸까? 답은 간단하다. 평생을 살아오며 자신을 구성하던 커뮤니티와 사회적 현장 안에서, 오직 성소수자라는 이유만으로 차별적이고 혐오적인 시선은 물론 정서적·신체적 폭력에 지속적으로 노출되기 때문이다.누군가는 무책임하게 날 선 말을 꺼낸다. "원래 세상은 잔혹하고, 그걸 못 버티는 사람은 멘탈이 나약한 것"이라고. 하지만 이는 비단 성소수자에게만 해당되는 이야기가 아니다. 사람은 누구나 자신만의 취약한 부분이 있다. 그 취약점이 존재를 부정당하는 문제로 노출되어 쉼 없이 공격당할 때, 상처가 생기고 몸과 마음이 망가지는 것은 나약함이 아니라 지극히 당연한 반응이다. 그리고 이 깊은 고립감은 종종 생존마저 위협하는 폭력이 된다.필자 역시 성소수자로 살아가고 있다. 주변 지인들과 약속을 잡고 만난 뒤 헤어질 때마다 매 순간 점을 찍듯 던지는 말이 있다. "빠르면 다음에 보자" 혹은 "내년에 보자". 아무리 이 친구가 죽을 듯이 밉고 명치에 박힌 가시 같은 존재로 느껴져도, 우리는 부디 내일, 내년, 그리고 내후년까지 기꺼이 불행한 얼굴로라도 오래오래 살아남아 마주하기를 원하기 때문이다.친하게 지내던 사람의 부고를 듣고 찾아간 장례식장에서, 그가 생전 원치 않았던 낯선 이름과 낯선 영정사진을 마주하며 속삭여야 했던 뼈아픈 경험이 있다. 방명록에 어떤 이름으로 적어야 할지, 유가족이 관계를 물어오면 어떻게 대답해야 할지 몰라 전전긍긍하며 슬픔조차 숨겨야 했던 때가 있다. 그렇기에 성소수자들에게 "내년에 만나요"라는 말은, 모진 세상 속에서도 제발 죽지 말고 잘 살아남으라는 생존의 선언과도 같다.최근 SNS를 통해 성소수자를 혐오하는 이들이 왕왕 내세우는 논리 중 하나를 접했다. "그래서 세상을 떠난 성소수자가 몇 명이나 되는지 통계를 가져와라." 소수자 인권 운동에 대한 조롱 섞인 반응들이었다. 결국 지금 내 눈앞에 있는 현실은 믿을 수 없으니, '국가 정부 차원에서 만든 공식 데이터'를 가져와서 증명해 보라는 억지다.그들은 매번 데이터를 요구한다. 차별금지법이 필요한 이유를 말해도 국가적으로 제정을 논할 데이터가 없다는 핑계로 미루고, 그럼 데이터를 수집할 수 있는 기반이라도 마련해 달라고 하면 정부는 그저 '나중에'라는 말로 일관할 뿐이다. 물론 통계와 데이터를 요구하는 이들은 국가 자료를 들이밀어도 "너희들끼리 조작한 것 아니냐"며 신뢰하지 않겠지만, 그럼에도 불구하고 사실을 말해보고자 한다.지난 2014년 국가인권위원회로부터 용역을 받아 수행했던 '성적지향·성별정체성에 따른 차별 실태조사'를 비롯해, 매년 발간되는 2021년~2025년 인권보고서를 살펴보면 성소수자를 키워드로 한 인권침해 사건이 매년 끊임없이 접수되고 있음을 명백히 확인할 수 있다. 공적 영역에서조차 만연한 혐오와 차별은 성소수자들이 겪는 사회적 고립이 얼마나 심각한지를 분명하게 증명한다.우리는 마우스 한 번만 딸깍하면, 아무리 사람을 속이는 가짜뉴스라도 손쉽게 정보를 습득할 수 있는 시대를 살아가고 있다. 그러니 근거 자료를 요구하는 이들에게 "궁금하면 직접 찾아보라"고 무책임하게 응수하고 싶지는 않다. 끊임없이 데이터를 요구하는 이면에는, 그저 나와 다른 삶을 살아가는 사람들의 이야기를 자신의 세계에 들이고 싶지 않은 닫힌 마음이 자리하고 있다고 생각하기 때문이다.그럼에도 불구하고 통계와 근거를 요구하며 의심하던 당신이, 지금 이 순간에도 고립된 채 깊은 위기 속에서 헤매는 이들에게 조금이나마 손을 내밀어 힘을 실어주고 싶다면 아직 늦지 않았다고 전하고 싶다. 스스로 찾아보고 증명하기 귀찮고 힘들다면, 차라리 국가와 정부를 향해 "국가 차원에서 알아서 성소수자를 자살예방 정책에 포함해 달라"고 요구하는 그 연대의 발걸음에, 부디 함께 목소리를 내어주기를 바란다.*우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 아래 박스 속 기관 및 단체를 통해 지원을 요청하시기 바랍니다.