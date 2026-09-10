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정치

26.09.10 11:54최종 업데이트 26.09.10 11:54

김승원·용혜인 인선 후폭풍... 이 대통령 국정지지율 43%

[전국지표조사] 취임 후 최저치... 호남 직무긍정률마저 대폭 하락, '잘못한 인선' 평가 우세해

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이재명 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 남부 생폴드방스 매그 재단에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋'에서 개막연설을 위해 단상으로 이동하고 있다. 이번 서밋은 한국과 프랑스가 공동 의장국이다. 2026.9.7
이재명 대통령이 7일(현지시간) 프랑스 남부 생폴드방스 매그 재단에서 열린 국제 영화·영상 정상회의 '뤼미에르 서밋'에서 개막연설을 위해 단상으로 이동하고 있다. 이번 서밋은 한국과 프랑스가 공동 의장국이다. 2026.9.7 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령의 국정수행 긍정평가가 10일 발표된 전국지표조사(NBS) 9월 2주차 조사에서 43%로 나타났다. 직전 조사(8.24~26) 대비 7%p 하락해 NBS 조사 기준 취임 후 최저치다. 국정수행을 잘못하고 있다는 부정평가는 직전 조사 대비 5%p 오른 48%로 조사됐다. 긍·부정평가 격차는 오차범위(95% 신뢰수준에 ±3.1%) 내다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치는 지난 7~9일 전국 만 18세 이상 1002명(총통화 6486명, 응답률 15.4%)에게 휴대전화 가상번호를 활용한 전화면접조사로 이 대통령 긍·부정평가 여부 등을 물었다.

이 대통령이 지난 8월 30일 지명한 김승원 법무부 장관 후보자·용혜인 성평등가족부 장관 후보자에 대한 여러 의혹과 논란이 제기되면서 부정적 영향을 끼친 것으로 풀이된다. NBS가 이번 조사에서 두 후보자에 대한 긍·부정평가 여부를 물었을 때, "잘못된 인선"이란 부정평가가 긍정평가보다 우세하게 조사됐다.

호남 직무긍정률 80%대에서 60%대로

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연령별 응답층 변화를 보면 18·19세 포함 20대(10%p↓, 40%→30%, 부정평가 45%)와 60대(11%p↓, 48%→37%, 부정평가 60%), 70대 이상(10%p↓, 47%→37%, 부정평가 56%)의 긍정평가 하락 폭이 컸다.

30대(3%p↓, 45%→42%, 부정평가 51%)의 긍정평가는 40%대로 나타났다. 40대(4%p↓, 61%→57%, 부정평가 35%)와 50대(5%p↓, 57%→52%, 부정평가 43%)의 긍정평가는 50%대였다.

지역별로는 대전/세종/충청(16%↓, 56%→40%, 부정평가 51%), 부산/울산/경남(17%p↓, 52%→35%, 부정평가 53%), 전남광주/전북(12%p↓, 80%→68%, 부정평가 25%)의 긍정평가가 대폭 하락했다. 특히 텃밭 호남의 긍정평가가 60%대로 집계된 점이 주목된다.

그 외 서울(2%p↓, 43%→41%, 부정평가 50%)과 인천/경기(4%p↓, 46%→42%, 부정평가 50%) 등 수도권의 긍정평가는 40%대로, 대구/경북(5%p↑, 32%→37%, 부정평가 54%)의 긍정평가는 30%대로 조사됐다.

더불어민주당 지지층(n=389)와 진보층(n=268)의 긍정평가 역시 하락했다. 민주당 지지층의 긍정평가는 직전 조사 대비 8%p 하락한 77%(부정평가 20%), 진보층의 긍정평가는 직전 조사 대비 6%p 내린 70%(부정평가 28%)로 조사됐다. 특히 중도층(n=356)의 긍정평가는 직전 조사 대비 9%p 내린 41%(부정평가 49%)로 집계됐다.

이는 국민의힘 지지층(n=252)의 긍정평가가 직전 조사 대비 3%p 하락한 12%(부정평가 82%), 보수층(n=257)의 긍정평가가 직전 조사 대비 5%p 하락한 22%(부정평가 71%)를 기록한 것보다 변화 폭이 크다.

"김승원 인선 잘못" 47% - "용혜인 인선 잘못" 63%

부동산 정책과 인사에 대한 부정적 평가가 반영된 것으로 풀이된다.

NBS는 이번 조사에서 ▲ 복지정책 ▲ 외교정책 ▲ 경제정책 ▲ 대북정책 ▲ 부동산 정책 등에 대한 긍·부정평가를 물었다. 이에 '복지 정책' 56%(부정 36%), '외교 정책' 49%(부정 41%), '경제 정책' 40%(부정 52%), '대북 정책' 37%(부정 48%), '부동산 정책' 24%(부정 65%) 순으로 긍정평가가 나타났다.

무엇보다 같은 조사를 한 지난 6월 2주차 조사와 비교할 때 모든 주요 정책에 대한 긍정평가가 하락했지만, 부동산 정책 분야에 대한 긍정평가 하락(20%p↓)이 크게 두드러졌다.

김승원 법무부장관 후보자·용혜인 성평등가족부 장관 후보자 지명에 대한 부정적 평가도 우세했다. 참고로 김승원 후보자에 대해서는 신약 청탁 의혹 관련 공세가 이어지고 있고, 용혜인 후보자는 비례대표 의원 겸직 및 사당화 논란에 부딪힌 상황이다.

김승원 후보자의 경우, '잘못한 인선'이란 부정적 평가가 47%, '잘한 인선'이란 긍정적 평가가 24%로 조사됐다. 모름/무응답은 29%에 달했다. 민주당 지지층에서는 '잘한 인선'이란 응답이 46%였지만 국민의힘 지지층과 무당층(n=297)에서는 '잘못한 인선'이란 응답이 각각 72%, 52%로 높았다.

용혜인 후보자의 경우 '잘못한 인선'이란 부정적 평가가 63%로 조사됐다. '잘한 인선'이란 긍정적 평가는 17%, 모름/무응답은 20%로 집계됐다. 민주당 지지층에서 '잘못한 인선'이란 응답이 50%로 우세했고 무당층에서는 '잘못한 인선'이란 응답이 62%로 나타났다.

이 대통령의 국정수행을 긍정적으로 평가한 응답층(n=431)에서도 용혜인 후보자 인선을 부정적으로 보고 있다. 김승원 후보자의 경우 긍정 49%-부정 17%로 의견이 나타났지만, 용혜인 후보자의 경우에는 긍정 34%-부정 42%로 조사됐다.

한편 자세한 조사개요와 결과는 NBS 및 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.


#이재명대통령#전국지표조사#용혜인#김승원#국정지지율

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "저의 임기, 헌법상 명확히 제한돼 있어"


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