'호르무즈 해협 파병' 반대 45%-찬성 36%

큰사진보기 ▲정부가 미국의 요청에 따라 호르무즈 해협에 해상초계기, 군수지원함 등 군사적 자산을 파병하는 방안을 구체화하고 있는 것으로 알려졌다. 4일 복수의 정부 소식통에 따르면 정부는 호르무즈 해협에 우리 병력과 자산을 파병하는 쪽으로 방향을 잡고, 이를 위한 구체적인 실무 작업을 진행 중이다. 파병 전력으로는 바닷속 잠수함을 찾는 최신예 해상초계기 P-8A, 함대에 유류 및 탄약 등 군수품을 지원하는 대형 군수지원함 소양함(1만1천t급)이 유력하게 검토되는 것으로 알려졌다.사진은 지난 2024년 제76주년 국군의날 미디어데이 리허설에서 전투기 호위 받으며 비행하는 해군 해상초계기(P-8A). ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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미국 트럼프 행정부의 호르무즈 해협 파병 압박으로 이재명 정부의 고심이 깊어가는 가운데, 국민들은 파병 반대 의견이 우세하다는 결과가 10일 나왔다.엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 7일부터 9일까지 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 조사한 결과, 호르무즈 해협에 해상초계기, 군수지원함 등을 파병하는 방안에 '반대한다' 45%, '찬성한다' 36%로, 반대 의견이 다수인 것으로 집계됐다. '모름/무응답' 19%였다.연령별로는 특히 40대(54%)와 50대(59%)에서 파병 반대 비율이 높았고, 대부분의 연령대에서 반대 의견이 우세했으나 18~29세만 유일하게 찬성 40%-반대 22%로 찬성 분위기가 강했다. 민주당 지지층(찬성 31%-반대 55%)과 이념성향 진보층(29%-60%)에서도 반대 기류가 뚜렷했다. 중도층 역시 찬성 35%-반대 43%로 반대 비율이 더 높은 편이었다.반면 보수층의 절반 가까이는 파병에 찬성했다(53%-34%). 국민의힘 지지층의 경우, 표본 수(253명)을 감안하면 찬성 46%-반대 40%는 거의 동률이었다. 국정평가 부정층(486명)조차 찬성 41%-반대 42%로 사실상 같은 수치가 나온 점을 볼 때, 파병 문제는 지지정당이나 이념성향 등을 떠나 대체로 민감하게 받아들여지고 있는 모습이다.이번 조사는 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접 방식으로 이뤄졌다. 응답률은 15.4%이며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.