'호르무즈 해협 파병' 반대 45%-찬성 36%

미국 트럼프 행정부의 호르무즈 해협 파병 압박으로 이재명 정부의 고심이 깊어가는 가운데, 국민들은 파병 반대 의견이 우세하다는 결과가 10일 나왔다.
엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 지난 7일부터 9일까지 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 조사한 결과, 호르무즈 해협에 해상초계기, 군수지원함 등을 파병하는 방안에 '반대한다' 45%, '찬성한다' 36%로, 반대 의견이 다수인 것으로 집계됐다. '모름/무응답' 19%였다.
연령별로는 특히 40대(54%)와 50대(59%)에서 파병 반대 비율이 높았고, 대부분의 연령대에서 반대 의견이 우세했으나 18~29세만 유일하게 찬성 40%-반대 22%로 찬성 분위기가 강했다. 민주당 지지층(찬성 31%-반대 55%)과 이념성향 진보층(29%-60%)에서도 반대 기류가 뚜렷했다. 중도층 역시 찬성 35%-반대 43%로 반대 비율이 더 높은 편이었다.
반면 보수층의 절반 가까이는 파병에 찬성했다(53%-34%). 국민의힘 지지층의 경우, 표본 수(253명)을 감안하면 찬성 46%-반대 40%는 거의 동률이었다. 국정평가 부정층(486명)조차 찬성 41%-반대 42%로 사실상 같은 수치가 나온 점을 볼 때, 파병 문제는 지지정당이나 이념성향 등을 떠나 대체로 민감하게 받아들여지고 있는 모습이다.
이번 조사는 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접 방식으로 이뤄졌다. 응답률은 15.4%이며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.