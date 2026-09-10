용혜인 겸직 방침에 서미화 "국민 눈높이 안 맞는 문제"

큰사진보기 ▲성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 지난 7일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하지 않은 채 사무실로 향하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 둘러싼 적절성 논란이 계속되는 가운데 더불어민주당 지도부 소속인 서미화 최고위원이 '장관-비례대표 국회의원 겸직'과 관련해 "국민 정서나 관례, 국민 눈높이에 맞지 않는 문제가 있는 것 같다"고 평가했다.10일 오전 오마이TV '박정호의 핫스팟' 인터뷰에 나선 서미화 최고위원은 장관 임무 수행과 비례대표 의원직 유지가 법적으로는 가능하다는 점을 전제하면서도 "용혜인 의원이 자기가 나가버리면(의원직을 사퇴하면 기본소득당이) 원외정당이 된다는 호소를 했다"면서 "(그렇다면) 뭐가 우선 더 무게를 갖고 생각해야 될까 이 지점인 것 같다"라고 짚었다.이어 서 최고위원은 "그래서 그 점은 신중하고, 또 우리 국민 눈높이나 국민 정서에 좀 맞출 필요가 있지 않나"라고 평가했다. 우선순위를 어디에 둘 것인지 명확히 하라는 조언으로 읽힌다.그동안 국회에서 이뤄진 용혜인 후보자의 의정활동을 긍정평가한 서미화 최고위원은 "그런데 장관이라고 하는 직책에 요구되는 책임성이라든지, 또 국민들이 요구하는 자질이나 도덕성이라든지, 이런 것들은 훨씬 엄중한 것 같다"라며 "그런 부분들에 대해서 좀 더 신중하게 고민해주시면 좋겠다는 말씀을 드리고 싶다"라고 말했다.다만 서 최고위원은 "여러 가지 의혹이나 문제가 제기되고 있는 것들은 청문회에서 충분히 검증받고 답변을 통해 확인하고 평가받아야 한다고 본다"라고 말해 용혜인 청문회는 열려야 한다는 입장을 밝혔다.'용혜인 장관 후보자 논란이 이재명 대통령 국정 지지율에 영향을 준다'는 일각의 문제 제기에 대해 서 최고위원은 "이재명 정부와 같이 일을 하자고 지명이 된 건데 오히려 부담을 주고, 또 국민 정서상 많은 문제가 제기된다"라며 "이제 그런 것들에 대해서 좀 혼자 생각을 해보고 고민하는 타이밍(시점)이 아닐까 하는 생각도 든다"라고 짚었다.기본소득당은 현재까지 장관직과 의원직을 겸직한다는 입장을 유지하고 있다. 오준호 기본소득당 대표는 10일 오전 CBS라디오 '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 "사실 용 후보자가 본인 욕심만 생각하셨다면 오히려 의원직 사퇴가 쉬울 수도 있는데 또 본인을 키워줬던 당에 대한 책임으로, 또 욕심대로 할 수 없는 부분이 있다"라면서 "기본소득당의 용 후보자와 함께 이재명 정부의 성평등 정책을 성공시켜 보자, 이런 취지로 현재까지 다짐하고 그렇게 뛰려고 하고 있다"고 말했다.오 대표는 "(성평등가족부의) 정책을 지원하고 홍보하는 (일은) 정부도 해야 되겠지만 정치적 세력도 필요하다고 생각한다"면서 "기본소득당이 후보자 1명만 보내는 게 아니라 후보자가 하고자 하는 정책을 이재명 정부의 정책을 함께 지원하고 확산시키는 역할을 하겠다"고 부연했다.한편 10일 현재까지 용혜인 후보자에 대한 국회 인사청문회 날짜는 잡히지 않고 있다. 여야간 합의가 이뤄지지 않는 상황. 이에 대해 서미화 최고위원은 날짜 합의가 이뤄지지 않는 이유가 국민의힘에 있다는 주장을 펴면서 "추석 연휴 민심하고 (용 후보자 청문회를) 연결하려고 하는 의도가 너무 보이지 않나"라면서 "추석 민심 추석 여론을 주도하기 위한 그런 전략이 이렇게 비쳐진다"라고 평가했다.청와대도 이날 용 후보자의 겸직 문제에 대해 판단을 주문했다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 오전 MBC라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 "검증의 영역 문제라기보다 후보자가 판단할 문제"라며 "과거 전례라든지 관례, 그분이 처한 당의 특수한 사정들을 감안해서 본인이 국민들이 납득할 수 있게 설명하거나 판단을 취해야 할 사안"이라고 말했다. 청와대는 용 후보자와 김승원 법무부 장관 후보자에 대해서는 인사청문 절차를 거친 뒤 "국민의 눈높이 등을 바탕으로 판단할 예정"이라고 밝혔다.