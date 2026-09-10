서울 이어 부산 소녀상 바리케이드도 걷어 내나

큰사진보기 ▲부산시 동구 초량동 주부산일본총영사관(일본영사관) 앞 부산 평화의소녀상이 바리케이드(질서유지선, 안전펜스) 안에 갇혀 있다. 2016년 시민모금으로 세워져 자유롭게 방문이 가능했지만, '검은봉지' 테러 등 극우 혐오 시위가 이어지자 지난 2024년부터 경찰이 근접을 차단하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산시 동구 초량동 주부산일본총영사관(일본영사관) 앞 부산 평화의소녀상이 바리케이드(질서유지선, 안전펜스) 안에 갇혀 있다. 2016년 시민모금으로 세워져 자유롭게 방문이 가능했지만, '검은봉지' 테러 등 극우 혐오 시위가 이어지자 지난 2024년부터 경찰이 접근을 차단하고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 6월 126차 부산수요시위(매달 마지막 주 수요일) 기자회견에 앞서 시민단체 요청에 경찰이 일시적으로 바리케이드를 여는 모습. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 4월 극우 온라인 커뮤니티인 일간베시트저장소에 부산 소녀상을 조롱하듯 올라온 '검은봉지' 테러 글. 이 사건 등을 계기로 부산 소녀상 앞에 바리케이드가 설치됐다. ⓒ 일간베스트저장소 캡쳐 관련사진보기

서울에 이어 부산 평화의소녀상 바리케이드(질서유지선)도 철거될 것으로 보인다. 국회에서 제도적인 보호 장치가 마련되면서 지자체와 경찰, 시민단체가 이를 걷어내기 위한 절차에 들어갔다. 바리케이드가 극우단체의 혐오 테러나 시위로부터 보호 역할만이 아닌, 이젠 시민들의 접근까지 차단하는 통제선이 되어버린 탓이다.10일 <오마이뉴스>의 취재를 정리하면, 부산시 동구 일본영사관 앞 소녀상을 둘러싼 바리케이드 철거 논의가 본격화하고 있다. 하루 전 소녀상을지키는부산행동은 부산 동부경찰서로 "소녀상 보호를 위해 설치한 질서유지선의 빠른 철거를 요청한다"라는 내용의 공문을 보냈다.부산시와 동구청도 같은 단계를 밟고 있다. 시 여성가족국의 한 관계자는 "이미 지난달 공문을 전달한 데 이어 동구청도 현재 진행 중"이라며 "(철거에 대한) 의견은 모두 다르지 않다"라고 말했다. 경찰은 유관기관·단체가 철거를 바란다면 협조하겠단 태도다. 동부서 경비 관계자는 "당시 시설물 보호 요청을 세 곳에서 했다. 없앤다면 이 역시 그 결정을 존중하고 따를 것"이라고 말했다.소녀상을 둘러싼 주체가 이같이 움직인 건, 8월 초 회의에서 질서유지선의 지속 여부를 논의한 결과이다. 이는 일본군'위안부' 피해자 비방·왜곡 등 허위사실 유포 형사처벌을 담은 개정법을 시행한 지 두 달 만에 이루어진 조처이기도 하다. 앞서 국회는 정부가 역사왜곡 행위에 대응할 수 있도록 '일제하 일본군위안부 피해자에 대한 보호·지원 및 기념사업 등에 관한 법률'을 다듬었다.몸살을 앓은 소녀상 지역 가운데선 서울이 먼저 움직였다. 피해자들을 모욕하는 집회를 잇달아 진행한 김병헌 위안부법폐지국민행동 대표가 사자명예훼손 등의 혐의로 구속기소되면서 종로구 옛 일본대사관 앞 소녀상의 통제선이 지난 5월 완전히 사라졌다. 2019년 바리케이드를 설치한 지 무려 6년 만의 일이었다. 이어 개정법의 효력 발휘로 처벌 가능성이 커지자, 극우 맞불집회도 더는 보이지 않고 있다.이후 서울 못지않게 수난사를 겪은 부산 소녀상의 바리케이드 철거 여부도 관심사로 떠올랐다. 부산 소녀상은 지난 2024년 '검은봉지 테러'를 계기로 지금과 같은 상황에 놓였다. 지속해서 소녀상 훼손을 시도한 한 30대 남성이 당시 '철거'라고 적은 마스크와 검은색 봉지를 소녀상에 씌우고 일간베스트저장소(일베)까지 조롱 글을 올렸다. 시민단체와 지자체가 경찰에 대응을 요청했고, 2년 넘게 접근이 차단됐다.경력까지 배치돼 '보호'의 성과는 거뒀지만, 문제는 그 자체가 물리적 장벽이 되어버렸단 점이다. 일본군'위안부' 문제해결을 위한 부산여성행동에 함께하는 장선화 부산여성단체연합 상임대표는 "그동안 바리케이드로 인해 시민들이 소녀상에 가까이 가기 어려워졌다. 부산수요시위를 할 때마다 경찰의 허락을 받아야 하는 처지였다"라며 답답함을 토로했다.장 대표는 "법 개정뿐만 아니라 악질 역사부정 세력에 대한 재판이 진행 중인 만큼 소녀상에 시민들이 다가갈 수 있게 문을 열어야 한다"고 했다. 그가 바라는 시간표는 이르면 이달 129차 수요시위에서 이를 걷어내는 것이다. 여러 이해당사자가 모인 지 한 달이 지났지만, 아직도 소녀상 개방 날짜는 정해지지 않았다. 일차적 주체인 시의 추가적 개입을 촉구한 장 대표는 "시간을 미룰 일이 아니"라고 지적했다.소녀상을지키는시민행동도 빠르게 움직이겠단 방침이다. 김미진 부산평화너머 공동대표는 "시민 모금으로 세운 소녀상을 다시 부산 시민의 품속으로 되돌려줘야 할 시점"이라며 "극우 테러에 시달리며 갇혀있었지만, 우리의 뜻은 이제 바리케이드를 치우고 제대로 피해자와 과거사를 기억하자는 것"이라고 말했다.서울에서 수년 동안 소녀상을 지켜낸 정의기억연대는 부산 평화의소녀상 개방 시도를 적극적으로 환영했다. 강경란 정의연 사무총장은 "시민들이 나서서 역사정의를 지키겠다는 의미로 볼 수 있다"라며 "이는 16조와 17조 등에 처벌을 명시한 법 개정 취지에도 부합하는 일"이라고 강조했다. 그는 "더는 소녀상을 가둬선 안 된다"라며 속도를 당부했다.