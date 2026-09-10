폐지 모아 만든 '작은 기적' 감동

큰사진보기 ▲김증하 어르신이 기탁한 성금. ⓒ 대산읍 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

마을 구석구석을 누비며 폐지와 빈 병을 모아온 손길이 추석 명절을 앞두고 다시 한번 온 세상을 따뜻하게 물들였다.서산시 대산읍 화곡2리에 거주하는 김증하 어르신(86·남)이 그 주인공이다.김 어르신은 최근 어려운 이웃을 위해 써달라며 대산읍지역사회보장협의체에 성금 58만 2610원을 전달했다. 십원짜리 동전과 꼬깃꼬깃한 지폐가 섞인 이 성금은 어르신이 지난 1년간 땀 흘려 모은 폐지와 빈 병을 판 수익금 전액이다.어르신의 위대한 여정은 9년 전으로 올라간다. 남들에게는 그저 버려진 쓰레기에 불과했지만, 어르신에게는 이웃의 시름을 털어줄 희망의 씨앗이었다. 땀방울로 일궈낸 성금 기탁은 어느덧 9년이라는 긴 세월 동안 한해도 빠짐없이 이어지며 지역 사회에 깊은 울림을 주고 있다.어르신의 나눔은 길거리에서 그치지 않았다. 지난 2020년부터 대산읍 기간제 근로자로 일하며 불법투기 쓰레기를 치워왔고, 주말과 쉬는 날에는 마을 경로당과 주변 환경을 닦고 조이는 청소 봉사를 자처해 왔다. 고령의 나이가 무색할 만큼 타인을 향한 어르신의 헌신은 멈출 줄을 몰랐다.김증하 어르신은 "적은 금액이지만, 추석 명절을 앞두고 남모를 고통을 겪고 있을 이웃들에게 자그마한 위로와 도움이 되었으면 좋겠다"며 수줍은 소회를 전했다.기탁된 성금은 대산읍지역사회보장협의체를 통해 관내 저소득 취약계층의 '위기가구 긴급구호비'와 '주거환경 개선사업' 등 가장 어둡고 그늘진 곳을 밝히는 데 쓰일 예정이다.박미화 공공위원장은 "9년이라는 긴 세월 동안 변함없이 이웃사랑의 기적을 만들어주신 김증하 어르신께 고개 숙여 감사드린다"며 "어르신의 피땀 어린 소중한 뜻이 꼭 필요한 이웃들에게 희망의 빛으로 전달될 수 있도록 온 정성을 다하겠다"고 말했다.