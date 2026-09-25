폭염 가고 살 만한 계절, 숲냄새 가득한 틀모산못 산책

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

가을 한복판에 있는 추석. 북적거리는 명절 가운데 잠시 숨 돌릴 틈도 필요하겠지요. 이 계절에 가장 잘 어울리는 쉼, 산책. 쉬엄쉬엄 거닐기 좋은 동네별 천변 풍경과 산책 코스들을 소개합니다.

큰사진보기 ▲모네의 정원에 놓인 것과 닮은 아치형 다리 ⓒ 오순미 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲틀모산못 생태공원 전경. 반영이 모래시계 형상같다. ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲틀모산못 생태공원 나무숲 반딧불이형 조명 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲틀모산못 생태공원 산책로 시작점 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲틀모산못 생태공원 연못 위 레이저쇼 ⓒ 오순미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 오순미 시민기자의 개인 브런치에도 실립니다

올여름에는 가방끈을 맨 등짝에 사선으로 찍힌 땀자국이 늘 선명했다. 40도가 보편적인 시대일 것이란 예고였을까.경남 양산은 42.5도라는 미친 날씨를 기록했다. 폭염도 버겁지만 선풍기나 에어컨 바람도 거북한 내게 여름은 잔인한 폭군이었다. 밖에선 무더위, 안에선 에어컨에 시달리느라 한숨 섞인 자조가 여름내 비어졌다. 혹독한 여름이 생명 단축 독촉장 같았다.악질 고문관처럼 괴롭히더니 절기 앞에선 도리가 없었나 보다. 바스러지길 바랐던 터라 꽁무니 빼는 여름이 눈곱만큼도 아쉽지 않다. 극성스러웠던 자리에 불쑥 찾아온 가을이 까눌레 속살처럼 퐁신하고 부드럽다. 감관에 들창이 열린 듯 개운해서 좀 살 것 같다. <일단 떠나는 수밖에-여행가 김남희가 길 위에서 알게 된 것들>에서 여행가 '김남희'는 방문객으로 타인의 집에 머무는 건 사흘이 딱 좋다는 신념을 밝혔는데, 사흘이라니? 넘치지도 모자라지도 않은 가을이 후다닥 가버릴까 벌써 조바심이 인다.아침저녁으로 스치는 선득한 바람. 한 톨이라도 놓치지 않을세라 잠시 멈췄던 산책을 개시했다. 갈바람 따라나선 밤 산책은 아나톨리아인들이 괴레메 석굴에서 은둔의 삶을 끝냈을 때처럼 홀가분했다. 살갗에 닿는 온도 적당하지, 불어오는 바람 말쑥하지, 눅눅지 않지, 뭣 하나 나무랄 게 없다. 여름내 고약해진 심보가 누그러지는 기분이다.남편이 근무 차 머무는 경북 문경엔 산책하기 알맞은 곳이 꽤 있다. 모전공원 산책로나 중앙공원 드림워크도 좋고, 영강 보행교 출렁다리도 괜찮다. 생각거리를 챙겨가기 좋은 틀모산 생태공원 둘레길은 언제 가도 고즈넉하다.문경시 신기동에 자리한 틀모산 마을은 진입로가 좁은 편이어서 초행일 때는 잘못 들어선 건가 헷갈릴 수 있다. 의심을 거두면 곧 주차장이 나온다. 틀모산 생태공원은 무료 주차장 덕분에 부담 없이 공원을 둘러볼 수 있다. 주차장에서 몇 개의 계단을 오르면 바로 생태공원 전경이 눈에 들어온다.하늘과 틀모산, 육각정, 둘레길이 비친 연못의 반영은 모래시계 형상을 떠올리게 한다. 모래가 다 떨어지기 전에 방문객이 올 거란 기다림을 담은 것처럼. 연못 가운데 육각정은 모래시계의 시작과 끝이 맞닿은 좁은 통로 같다.과거와 미래 사이 현재를 상징하듯. 산과 못, 숲과 연잎, 정자가 어우러진 공원은 그 무엇도 덧붙여선 안 될 것처럼 잘 짜인 풍경이다. 그중에서도 조명 가득한 둘레길은 평평한 데크여서 걷기에 편하다. 어둠이 내린 틀모산못은 고요하고 한적해 산책하기에 이보다 더 좋은 곳은 없다.틀모산 마을의 역사는 천 년 세월을 간직한 신라 시대로 거슬러 오른다. 당시 마을엔 '틀모사' 또는 '기제사'라 부르던 큰 절이 있었다. 거기서 유래되어 기제동 또는 틀모산 마을이라고 부르게 된 것이다. 마을 입구엔 약 300년쯤 된 거대한 참나무가 수호신처럼 지키고 섰다.늘 보는 마을 사람이든 처음 보는 방문객이든 참나무는 누구나의 걱정을 대신 짊어질 듯 듬직한 모습이다. 둘레로나 키높이로나 고민 없는 하루를 내어줄 것 같은 기운을 품었다. 주변으로는 아기자기한 포토존과 그네를 배치해 다정함이 맴돈다.연못 가장자리엔 튤립이 한창이다. 색색의 조명등으로 피어난 튤립은 사시사철 생생한 빛깔로 방문객을 반긴다. 꽃길을 지나면 모네의 정원에 온 듯 아치형 다리를 건너간다. 연못 안 물고기는 철퍽거리며 밤공기를 흔든다.본격적으로 시작되는 둘레길 왼편은 온통 나무숲이다. 나무와 잎새 위로 날아다니는 작은 불빛들이 반딧불이를 연상케 한다. 작은 빛들의 향연에 탄성을 연발한다. 어떤 발길도 닿지 않은 숲에 최초로 들어온 듯해 나갈 길을 찾지 못할 것만 같다. 그래도 폐부 깊숙이 원시적인 숲 냄새를 들이켜며 마냥 걷는다. 종종 봐도 새로운 자극이다.못 가운데 자리한 육각정(모휴정)에 앉아 연못을 바라보면 솜씨 좋은 레이저가 우주와 자연을 거침없이 그려낸다. 못에도 너른 연잎에도. 한참을 바라보노라면 전람회에 왔다는 착각이 들 만큼 다양한 그림이 나타났다 사라진다. 한동안 멍하니 바라보는 물빛이 더없이 평화롭다.연못에 잠긴 산과 하늘, 나무와 선득한 바람에 빠졌을 때 도란도란 말소리가 가까이서 들렸다. 야광조끼를 입은 분들은 안전지킴 자원봉사자였다. 방문객의 안전에 신경 쓴 세심한 배려가 고스란히 전해졌다. 정자를 지나 시시로 변하는 조명 둘레길을 걸으며 불빛 사이로 불어오는 바람의 풍요를 한껏 누렸다.돌보기도 하고 깊은 한숨 그대로를 인정하기도 하는 산책길에서 난 오롯이 내가 된다는 걸 느낀다. 내 삶에 헌신하는 길 위에서 난 때때로 새로워질 수 있었으니까. 길을 위해 아무것도 해준 게 없는 나에게도 길은 한결같이 손을 내민다. 울적한 세상은 잊어도 좋다고 다독거리면서.폭염이 지고 풀벌레 소리가 울려퍼지는 살 만한 계절. 소멸과 생성이 교차하는 자연의 이치 속 어느 길 위에서든, 난 자박거릴 예정이다. 마음이 부스러기로 차오를 때 스러지지 않도록 붙들어준 동행이 산책이었으므로. 깨끗하게 비질된 나와 마주하기 위해 고도의 훈련자 산책길에다 앞으로도 여전히 나를 맡길 생각이다.틀모산못 산책길에서 난 바람결이 달라진 틈새로 가을을 보았다. 몸에 섬세한 빗이 지나간 것처럼 여름이 헝클어뜨린 균형도 되찾았다. 가을 산책길에서 여름은 이미 자격 잃은 계절임을 온전히 느낄 수 있었다.