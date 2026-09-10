열차 지연 배상 대상 지난해 147만 명... 4만 8천 명은 못 받았다

큰사진보기 ▲연도별 지연배상금 발생 및 지급 현황. ⓒ 장종태 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 장종태(대전 서구갑) 의원(자료사진). ⓒ 장종태 관련사진보기

지난해 열차 지연으로 배상을 받아야 하는 승객이 146만 9천 명으로, 전년의 3.6배에 달한 것으로 나타났다. 그러나 이 가운데 4만 8천 명은 배상금을 받지 못했다. 신용카드로 승차권을 구매한 경우 지연배상금이 자동 환불되지만, 현금으로 구매한 승객은 직접 신청해야 하는 만큼 배상 안내와 지급 절차를 개선해야 한다는 지적이다.더불어민주당 장종태 의원(대전 서구갑·국회 국토교통위원회)이 한국철도공사로부터 제출받은 자료에 따르면, 2020년부터 올해 8월까지 6년 8개월 동안 열차 지연배상 대상 승객은 약 361만 명, 배상 대상 금액은 약 190억 원으로 집계됐다. 이 중 배상금을 받지 못한 승객은 17만 6천 명이며, 미지급 금액은 4억 2300만 원이었다.연도별 배상 대상 인원은 2020년 14만 9천 명, 2021년 16만 8천 명, 2022년 52만 5천 명, 2023년 46만 8천 명, 2024년 41만 2천 명이었다. 지난해에는 146만 9천 명으로 급증해 제시된 집계 기간 중 가장 많았다. 올해도 8월까지 42만 명이 지연배상 대상에 포함돼, 이미 2024년 연간 인원을 넘어섰다.지난해 배상 대상 증가 폭은 ITX·새마을과 무궁화호에서 두드러졌다.ITX·새마을의 배상 대상 승객은 2024년 4만 3천 명에서 지난해 52만 3천 명으로 약 12배 늘었다. 같은 기간 무궁화호는 4만 3천 명에서 32만 1천 명으로 약 7.5배 증가했다. 전체 열차의 지연배상 금액도 25억 7300만 원에서 45억 6600만 원으로 77.5% 늘었다.배상 대상이 늘어난 가운데, 지급되지 않은 배상금도 남아 있었다. 지난해에만 승객 4만 8천 명이 받아야 할 6000만 원을 받지 못했다.6년 8개월간 열차 종류별 미지급률은 KTX가 3.5%, ITX·새마을이 5.0%, 무궁화호가 9.5%였다. 무궁화호의 미지급률은 KTX의 약 2.7배로, 배상 대상 승객 10명 중 1명 가까이가 배상금을 받지 못한 셈이다.지급 방식에 따라 승객이 배상금을 받는 절차에는 차이가 있다. 코레일은 2021년 8월부터 신용카드로 결제한 승차권에 대해 지연배상금을 자동 환불하고 있다. 자동 환불 도입 이후 전체 미지급률은 2020년 28.6%에서 2022년 3.9%로 낮아졌다.반면 현금으로 구매한 승차권은 승객이 직접 배상을 신청해야 한다. 장 의원은 현금 이용 비중이 높은 무궁화호에서 미지급이 이어지고 있다며, 승객의 신청에 의존하는 방식을 개선해야 한다고 지적했다.장 의원은 "지난해 배상 대상이 147만 명으로 역대 최다였는데 그중 4만 8천 명은 여전히 돈을 못 받았다"며 "자동환불이 안 되는 현금 승객은 자기가 배상 대상인지도 모른 채 지나가는 경우가 많다"고 밝혔다.열차 지연도 계속되고 있다. 종착역 도착이 16분 이상 늦은 열차는 2020년 807편에서 2022년 2130편으로 늘었다가 지난해 926편으로 줄었다. 올해는 8월까지 732편으로 집계됐다.6년 8개월간 지연 사유를 중복 집계한 3만 9154건 가운데 가장 큰 비중을 차지한 것은 여객 승하차 등 '영업'으로, 1만 1254건(28.7%)이었다. 사상사고·사고연쇄 등 '기타'가 1만 1040건(28.2%)으로 뒤를 이었다.이어 운전정리 6805건(17.4%), 선로 작업에 따른 서행 5951건(15.2%), 차량 고장 2313건(5.9%), 신호 장애 1791건(4.6%) 순이었다. 지난해에는 '기타'가 1266건(30.4%)으로, '영업' 1034건보다 많았다.장 의원은 지연 피해에 대한 배상이 결제 방식이나 승객의 정보 접근성에 따라 달라져서는 안 된다며, 현장 안내 강화와 신청 절차 간소화를 요구했다.그는 "무궁화호는 고령층과 지역 주민이 주로 이용하는데 미지급률이 KTX의 세 배 가까이 된다"며 "역 창구에서 먼저 안내하고 승차권만 제시하면 바로 돌려받도록 절차를 단순하게 만들어야 한다"고 강조했다.이어 "지연배상금은 코레일이 승객에게 진 빚"이라며 "신청을 기다릴 게 아니라 찾아가서 돌려주는 것이 국민이 공기업에 기대하는 역할"이라고 말했다.