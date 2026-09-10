"용혜인 오늘 사무실 출근 안 해"... 이유 확인해보니

큰사진보기 ▲성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 지난 7일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하지 않은 채 사무실로 향하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 오늘(10일) 인사청문회 준비 집무실에 출근하지 않는다. 장관-비례대표 국회의원 겸직 논란, 2018년 노동당 '언더조직' 연관 의혹 등이 불거진 상황인 데다가 출근길 언론의 쏟아지는 질문에도 침묵으로 일관하던 터라 출근을 않는 배경에 관심이 쏠린다. 인사청문회 준비단 측은 '자료 제출 등을 위한 재택근무를 한다'고 확인했다.10일 오전 성평등가족부 장관 후보자 인사청문회 준비단은 문자 공지를 통해 "오늘 후보자는 사무실(서대문구 한국청소년활동진흥원) 출근을 하지 않을 예정"이라고 알렸다.이에 대해 인사청문회 준비단 관계자는 이날 오전 <오마이뉴스>가 출근하지 않는 배경을 묻자 "워낙 자료를 낼 것이 많아서 그것에 집중해서 자택에서 (업무를) 본다"라고 설명했다. 장관 후보자의 특별한 일정은 없다고도 확인했다.이 관계자는 "취재진이 출근길에서 기다리니 기다리시지 말라고 문자를 전송한 것"이라고 말했다. 사무실에 출근하지 않는 것은 일단 9월 10일 하루인 것으로 확인됐다.'제출 자료가 구체적으로 무엇인지' 묻는 말에 이 관계자는 "각종 자료를 검토하고 공부하고 그런 것"이라고 답했다.'장관 후보자와 기본소득당간 논의 자리 마련' 가능성에 대해 기본소득당 핵심 관계자는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "그런 것은 아니다"라며 "별도로 일정이 잡혀 있지 않다"라고 확인했다.장관-비례대표 의원 겸직 논란, 과거 '언더조직' 연관 의혹 등이 거세지면서 장관 후보직 사퇴론 역시 일각에서 제기되고 있다. 특히 용혜인 의원이 당 소속 유일한 국회의원이라서 기본소득당 운영에 대한 언론의 검증도 이어지고 있는 실정이다. 노서영 대변인 등 기본소득당은 전날(9일)에 이어 오늘(10일)도 오후 1시 40분 국회 소통관에서 반박 기자회견을 예고한 상태다.