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정치

26.09.10 08:42최종 업데이트 26.09.10 08:45

[미디어토마토]김승원 임명반대 55.7% 용혜인 반대 73.4%

용혜인, 민주당·진보층 과반 반대, 30대 찬성은 9.4%... 청와대 "의원 겸직 문제, 검증 아닌 후보 판단 문제"

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성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 7일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하지 않은 채 사무실로 향하고 있다.
성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 7일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하지 않은 채 사무실로 향하고 있다. ⓒ 유성호

김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 임명에 반대한다는 국민 의견이 모두 과반으로 나타난 여론조사가 10일 공표됐다.

<뉴스토마토> 의뢰로 미디어토마토가 지난 7~8일 전국 성인 1035명(응답률 2.4%)을 대상으로 무선ARS를 실시한 결과(95% 신뢰수준 표본오차 ±3.0%p), 김승원 후보자의 경우 임명 찬성 30.7% - 반대 55.7% - 잘 모름 13.6%, 용혜인 후보자는 임명 찬성 18.4% - 반대 73.4% - 잘 모름 8.3%였다. 두 사람 모두 임명 반대 여론이 강세다.

김승원 후보자 임명 반대 의견은 모든 연령대에서 50%를 넘겼고, 전남광주/전북을 제외한 대다수 지역에서 찬성 의견보다 오차범위 밖 우세였다. 특히 이념 성향 중도층에서는 임명 반대(56.4%)가 찬성(28.6%)의 약 두 배에 달하는 것으로 나타났다. 다만 민주당 지지층(찬성 65.1%-반대 17.5%)과 이념성향 진보층(48.5%-34.2%)에서는 찬성 의견이 더 많았다.

용혜인 후보자에 관한 여론은 더욱 나빴다. 모든 연령대, 모든 지역, 그리고 진보층과 민주당 지지층까지도 그의 임명에 반대하는 의견이 다수였다. 특히 '30대 워킹맘'인 용 후보자와 동년배인 30대에서는 찬성이 9.4%에 그친 반면, 반대 의견은 83.3%로 압도적이었다. 진보층의 61.7%, 민주당 지지층의 54.2%도 임명 반대였다.

'그래도 청문회는...' 여전히 기조 유지 중인 청와대

법무부장관 후보자인 김승원 더불어민주당 의원이 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에 출근하고 있다.
법무부장관 후보자인 김승원 더불어민주당 의원이 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에 출근하고 있다. ⓒ 공동취재사진

그럼에도 청와대는 '청문회까지 봐야 한다'는 기조를 유지하고 있다. 성기홍 홍보소통수석은 이날 MBC라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 고위공직자 인사를 ① 정부 내부에서의 인사 추천 과정 ② 청문회에서의 검증 과정으로 나누며 "청문, 묻고 답하는 공식적인 절차 속에서 후보자의 말을 들어봐야 된다"고 말했다.

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성 수석은 또 김승원 후보자의 신약 로비 의혹과 관련해선 "언론에 이미 보도됐던 사안"이라며 "검증 과정에서 놓쳤을 리는 없다"고 얘기했다. 다만 용혜인 후보자의 비례의원-장관 겸직 문제는 "후보자가 판단할 문제"라며 "검증의 영역 문제라기보다 후보자가 본인이 어떻게 판단하고 국민들에게 입장을 밝힐지이기 때문에 좀 다른 부분"이라고 했다.

성 수석은 '부실 검증'이라는 지적에는 "인사 과정의 세부 내용은 말씀드리기 곤란하지만, 민주당이 아닌 다른 당의 의원을 널리 인재로 쓰는 차원에서 지명의 전제로 '이거 할래, 저거 할래' 하는 것 자체가 다른 문제"라고 해명했다. 재차 "본인이 국민들에게 납득 있게 설명하거나 판단을 취해야 될 사안"이라고만 강조했다.

덧붙이는 글 | 이 기사에 소개한 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.


#김승원#용혜인#청와대#이재명

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