[미디어토마토]김승원 임명반대 55.7% 용혜인 반대 73.4%

큰사진보기 ▲성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기본소득당 의원이 7일 오전 서울 서대문구 한 빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하지 않은 채 사무실로 향하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲법무부장관 후보자인 김승원 더불어민주당 의원이 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에 출근하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사에 소개한 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

김승원 법무부 장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 임명에 반대한다는 국민 의견이 모두 과반으로 나타난 여론조사가 10일 공표됐다.<뉴스토마토> 의뢰로 미디어토마토가 지난 7~8일 전국 성인 1035명(응답률 2.4%)을 대상으로 무선ARS를 실시한 결과(95% 신뢰수준 표본오차 ±3.0%p), 김승원 후보자의 경우 임명 찬성 30.7% - 반대 55.7% - 잘 모름 13.6%, 용혜인 후보자는 임명 찬성 18.4% - 반대 73.4% - 잘 모름 8.3%였다. 두 사람 모두 임명 반대 여론이 강세다.김승원 후보자 임명 반대 의견은 모든 연령대에서 50%를 넘겼고, 전남광주/전북을 제외한 대다수 지역에서 찬성 의견보다 오차범위 밖 우세였다. 특히 이념 성향 중도층에서는 임명 반대(56.4%)가 찬성(28.6%)의 약 두 배에 달하는 것으로 나타났다. 다만 민주당 지지층(찬성 65.1%-반대 17.5%)과 이념성향 진보층(48.5%-34.2%)에서는 찬성 의견이 더 많았다.용혜인 후보자에 관한 여론은 더욱 나빴다. 모든 연령대, 모든 지역, 그리고 진보층과 민주당 지지층까지도 그의 임명에 반대하는 의견이 다수였다. 특히 '30대 워킹맘'인 용 후보자와 동년배인 30대에서는 찬성이 9.4%에 그친 반면, 반대 의견은 83.3%로 압도적이었다. 진보층의 61.7%, 민주당 지지층의 54.2%도 임명 반대였다.그럼에도 청와대는 '청문회까지 봐야 한다'는 기조를 유지하고 있다. 성기홍 홍보소통수석은 이날 MBC라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 고위공직자 인사를 ① 정부 내부에서의 인사 추천 과정 ② 청문회에서의 검증 과정으로 나누며 "청문, 묻고 답하는 공식적인 절차 속에서 후보자의 말을 들어봐야 된다"고 말했다.성 수석은 또 김승원 후보자의 신약 로비 의혹과 관련해선 "언론에 이미 보도됐던 사안"이라며 "검증 과정에서 놓쳤을 리는 없다"고 얘기했다. 다만 용혜인 후보자의 비례의원-장관 겸직 문제는 "후보자가 판단할 문제"라며 "검증의 영역 문제라기보다 후보자가 본인이 어떻게 판단하고 국민들에게 입장을 밝힐지이기 때문에 좀 다른 부분"이라고 했다.성 수석은 '부실 검증'이라는 지적에는 "인사 과정의 세부 내용은 말씀드리기 곤란하지만, 민주당이 아닌 다른 당의 의원을 널리 인재로 쓰는 차원에서 지명의 전제로 '이거 할래, 저거 할래' 하는 것 자체가 다른 문제"라고 해명했다. 재차 "본인이 국민들에게 납득 있게 설명하거나 판단을 취해야 될 사안"이라고만 강조했다.