[칼럼] 행정수도 세종, 생태도시로 완성되어야

큰사진보기 ▲8월의 장남들판 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲3월 금강의 철새들 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲강변에서 노는 가족들 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

장미빛 전망으로만 도배된 3대 메가 프로젝트에 시민들이 질문을 던지고 반대하는 움직임이 일기 시작했다. 로봇산업과 AI 산업은 과연 우리를 행복하게 만들어 줄 것인가? 산업을 지탱하는 데 필수적인 막대한 전력과 용수 공급 대책은 제대로 수립되어 있는가? 그 대책들은 상식적이고 안전한가?이 산업들로 인해 발생될 이익은 누구의 몫이며, 수질오염과 개발지역 수용으로 삶터를 떠나야 하는 난민의 발생, 환경파괴 등 예상되는 막대한 피해는 누가 감당해야 하는가? 전력 공급을 위해 위험천만한 핵발전소를 이렇게 확대해도 되는가?지금 전 세계 민중과 지각있는 정부들은 날로 심각해지는 기후와 생태위기에 어떻게 대응할지 노심초사 하고 있다. 수십년 전부터 과학자들이 경고해 온, 아니 그 경고보다 더 빠르게 다가오는 기후재앙을 눈앞에서 목격하고 있기 때문이다.기후·생태학자들이 예견한 국지성 폭우와 광범위한 지역의 가뭄의 증가, 이로 인한 농작물 피해와 식량 생산물의 감소, 물가 폭등, 그리고 수백 년 만에 한번 일어날 법한 천채지변의 발생과 증가 양상은 이미 우리의 일상이 되고 있다. 해마다 여름이 길어지고 있고, 올 여름 폭염으로 인해 유럽에서는 1만 명 이상이 목숨을 잃었다. 우리나라 역시 폭염으로 인한 사망자와 온열질환 환자가 해마다 기록을 경신하고 있다. 네팔의 참혹한 재해는 이제 멀리 떨어진 남의 나라 얘기가 아니다.전 세계가 인류 생존의 문제를 걱정하고 있는 지금, 대한민국은 유달리 '개발과 성장'이라는 블랙홀이 '안전과 생존'이라는 가치를 빨아들이고 형국이다. AI 열풍에 따른 유례 없는 반도체 산업의 호황은 대한민국이 명실공히 세계 10대 경제대국의 확고한 지위를 굳건히 할 것이라는 장미빛 전망으로 가득하다. 그러나 AI와 로봇산업의 발달은 당장 대규모 실업을 초래할 수 있다는 우려 또한 크다. 그렇다면 장미빛 전망은 누구를 위한 것이며, 대규모 실업의 불안은 누구의 몫이란 말인가?세종의 사정도 다르지 않다. 조상호 시장 당선 이후 시민사회가 어느 때보다 똘똘 뭉쳐 행정수도 완성을 위해 매진하고 있지만, '행정수도 완성'이라는 구호 속에 '생태도시'로서의 전망은 찾아보기 힘들다. 시장은 반도체 산단을 유치하기에만 분주하다.세종은 자연과 인공의 구조물들이 조화롭게 공존할 수 있도록 잘 설계된 도시이다. 도시 한복판에 너른 공원을 조성하여 누구도 소외됨 없이 자연과 공원이 주는 안정과 평화를 누릴 수 있도록 만들었다. 세종은 흐르는 그대로의 강을 이어 자연이 주는 풍요로움과 안정감을 얻을 수 있도록 국제공모를 통해 디자인된 도시이다. 야생동물들이 살아가는 장남들판과 금강 유역은 그 자체로 세종시의 허파이자 보물 같은 곳이다.그렇기에 세종의 '행정수도 완성'은 원래 설계 취지대로 생태도시의 전망을 바로 세우고 완성하는 것까지 포함해야 한다. 하지만 시간이 갈수록 생태도시로서의 비전과 도전은 희미해지고, 정부기관 이전과 산단 조성, 기업 유치, 인구 확대에만 사활을 거는 모양새여서 안타까움과 동시에 위기감 마저 느껴진다.대전충남녹색연합 세종지부 준비위원회(아래 세종지부)는 이러한 우려 속에서, 기후·생태 위기에 대응하기 위해 다양한 생태환경 운동과 연대하면서 더 큰 힘을 만드는데 보탬이 되고, 생태도시로의 전망을 시민들과 폭넓게 만들기 위한 준비를 하고 있다.세종보 철거와 금강 재자연화, 장남뜰 보전과 금강의 생태적 연결을 최우선으로 하는 중앙공원 조성, 합강습지를 국가습지로 지정하여 보전하는 일, 기후위기 대응의 모범도시를 만드는 일 등 만만치 않은 과제와 도전들이 놓여 있다.세종지부는 기후·생태위기 현실 속에서 생존과 안전을 최우선으로 도모하는 도시, 모든 생명들이 존재 그 자체로 존중받고 서로 연결되어 있음을 확인하고 공존을 모색하는 도시로서 세종에 대한 전망과 희망을 품고 설립을 준비하고 있다. 새로운 시대를 희망하는 세종시민들의 관심과 응원을 기다린다.