여름방학 끝나고 걷는 지리산둘레길, 가을바람 솔솔

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큰사진보기 ▲지리산둘레길7~8월 여름방학이지리산둘레길 끝나고 처음으로 걷는 지리산둘레길 위태~하동호 구간. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산둘레길지리산둘레길을 걷는 토요걷기 회원들. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲하동호쪽빛 호수 하동호. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산둘레길하동호를 끼고 도는 아스팔트길을 걷고있는 토요걷기 회원들. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲대나무 숲길대나무 숲길에서 들려오는 댓잎소리가 정겹다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲양이터재양이터재 넓은 공터에는 화장실과 편의시설이 있어 지리산둘레길을 걷는 이들에게 쉼터가 되고 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲궁항마을궁항마을에서 잠시 쉬어간다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲나는 누구인가?거울 앞에서 선 나의 모습, 나는 누구인가? ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲상흔재선충과 산불의 흔적, 자연과 인간이 낳은 상흔이 고스란히 남겨 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

큰사진보기 ▲감가을에 접어드는 길목에서 탐스러운 감은 익어가고 있다. ⓒ 정도길 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 티스토리 블로그 <여행, 인생여정>에도 실립니다.

사단법인 숲길이 주관하는 지리산둘레길 토요걷기 여름방학이 끝이 났다. 지난 3월 14일부터 매주 토요일마다 지리산둘레길을 걷는 토요걷기는 총 16번의 걸음으로, 7~8월 두 달 동안 여름방학에 들어갔던 것이다. 이제 올 하반기 걸음이 시작됐다. 지리산둘레길 하동호~위태구간 걸음을 시작으로, 다섯 번의 걸음을 남겨두고 있다. 이 기간 동안에는 지리산둘레길 토요걷기 가을 소풍(10. 23.~24.)도 열릴 예정이다. 지리산둘레길은 3개도(전북, 전남, 경남)와 5개시군(구례, 남원, 하동, 산청, 함양)에 걸쳐, 총 21개 구간으로 나누어져 있으며, 총 길이 289.4km를 잇는 지리산권역을 한 바퀴 도는 둘레길이다.지난 9월 5일, 올 하반기 토요걷기가 시작됐다. 하동호~위태 구간은 해발 150~500m 고지 사이에서 약 11.5km를 걷는 구간으로 난이도는 중급 정도에 속한다. 이 구간은 경남 하동군 옥종면 위태리와 청암면 중이리 하동호를 잇는 구간이다. 출발지인 하동호에서 평탄 길을 걸으며, 쪽빛 하동호를 보는 풍경이 즐겁다. 숲길에서는 다양한 생태를 관찰할 수 있다. 지리산을 관통하는 물은 북쪽은 낙동강으로, 남쪽은 섬진강으로 흘러든다. 남명 조식선생과 지리산을 유람하는 선비들의 모임 장소였던 오대사 터도 둘러볼 수 있다.지난 8월 많은 비가 내렸음에도 하동호는 수위가 낮은 편이다. 하동호는 농업용수의 안정적인 공급과 홍수조절을 목적으로 약 13년간 공사 끝에 1993년 11월 준공된 댐이다. 호수가 조성되면서 청암면 일대 마을들은 수몰되었고, 거주민은 정든 집을 떠나야만 했다. 나 역시 1970년대 당시, 대한민국 발전을 위한다는 취지에 따라, 거제 옥포조선소 건립으로 정든 집을 떠나야만 했다. 같은 경험을 안고 있는 실향민으로서, 저 호수 바닥 아래 어릴 적 삶의 흔적이 남아 있을 것이라 생각하면 가슴이 져 미어 오는 느낌이다.하동호주차장에서 댐을 건너는 둑길을 따라 왕복 2차로 아스팔트 길을 따라 본촌마을까지 약 2km를 편하게 걷는다. 이 거리는 호흡을 가다듬고 몸풀기에 적당한 시간이다. 숲길로 접어드는 갈림길 쉼터에는 지리산둘레길 확인 스탬프가 있다. 두 달 방학기간 동안 푹 쉬다 보니 정신 줄을 놓았는지, 스탬프 책자를 가져오지 않아 백지에 찍었다. 잠깐 쉬는 동안 잔잔한 푸른 호수를 바라보며 상념에 잠겨본다. 이제 마을길을 지나 숲길로 접어든다. 산이 높든, 낮든, 오르막 구간은 숨이 차고 힘이 든다.울창한 대나무 숲길에서 댓잎이 바람에 부딪히는 소리가 정겹다. 등산로는 깊은 골짜기를 끼고 있어 작은 계곡이 여러 방면에서 흐른다. 댓잎 소리와 계곡 물소리는 화음을 이루며 귀를 즐겁게 해 주고 피로를 씻겨 주는, 자연이 주는 최고의 선물이다. 그래서 숲이 좋고 자연을 사랑할 수밖에 없다. 쓰러진 큰 고목이 길을 가로막고 있다. 생명은 태어나고 사라지고를 반복하며 끈질기게 이어간다. 자연과 인간의 생명은 순환의 질서를 공유한다는 점에서 많이 닮았다. 자연을 보면서 인간이 위안을 얻는 이유도, 결국 우리 삶의 모습이 그 안에 투영돼 있다는 것 때문일 것이다.하동호에서 2시간을 걸어 양이터재에 도착했다. 이 재는 경남 하동군 옥종면 궁항리와 청암면 상이리를 잇는 고개다. 백두대간에서 갈라져 나온 낙남정맥 줄기에 속해 있다. 임진왜란 당시 양(梁) 씨와 이(李) 씨 성을 가진 사람들이 난을 피해 들어와 터를 잡고 살았던 데서 유래됐다고 전한다. 이 고개를 지나면서 낙동강 수계에서 벗어나 횡천강 방향인 섬진강 수계로 진입하는 지리적 의미가 있는 곳이다. 이곳은 본촌마을에서 궁항마을 입구까지 약 4.4km의 임도가 지나는 곳에 위치한다. 간이화장실과 편의시설이 조성돼 있어 지리산둘레기를 걷는 여행자들은 땀을 식히며 쉬어가는 중요한 쉼터 역할을 하고 있다. 토요걷기 일행도 도시락을 먹으며 한 시간 동안 휴식을 취했다.숲길에서는 수시로 불어오는 시원한 가을바람으로 가슴이 상쾌했지만, 숲 밖으로 나와 임도를 걸으니 땀이 맺힌다. 들녘은 가을준비에 여념이 없는 모습이다. 벼는 고개를 숙여가고 나뭇잎은 푸름에서 노랑으로 옷을 갈아입을 태세다. 마을이 활의 목 형태처럼 잘록하게 생겼다고 이름 붙여진 궁항마을에서 잠시 쉬어가며 일행들은 잠깐 대화를 나눈다. 매번 걸음에는 멀리서 참여하는 사람이 한두 명은 꼭 있다. 이번 걷기에도 3시간을 넘게 달려온 참가자도 있었다. 지리산둘레길을 완주했다는 그의 열정이 대단하다.하동호~위태 구간은 고개를 두 번 넘어야 한다. 이번에 넘어야 할 고개는 지나온 고개보다 높이가 낮아 조금은 마음이 편하다. 숲길을 걷고 시멘트 길을 넘어 아스팔트 언덕길을 오른다. 띄엄띄엄 자리한 시골집 주인장은 장터에 나갔는지 고요함만 감돈다. 백궁선원 앞에서 잠시 쉬어간다. 이곳 공터에 사람 키보다 큰 거울 하나를 설치해 놓았다. 위쪽 공간에는 '나는 누구인가?'라는 글귀를 적어 놓았다. 거울 앞에는 의자도 있다. 앉아서 거울을 보며 '나는 누구인가?' 자문해 보라는 말일 게다. 나는 내 모습을 셀카 모양으로 찍었더니, 폰 카메라로 찍는 모습까지 찍혔다. 거울이야말로 나 자신을 숨길 수 없다는 것을 새삼스레 알았다.틈나는 시간에 향후 일정과 행사에 대한 관리자의 설명이 이어진다. 지리산둘레길 토요걷기는 추석연휴 등 기타 사정으로 인해 9월 12일과 19일, 10월 31일 그리고 마지막 걸음으로 11월 7일이 예정돼 있단다. 더 중요한 것은 10월 23일과 24일 1박 2일간, 지리산둘레길 걷기축제의 일환으로 '가을소풍' 행사를 연다는 것이다. 이 행사는 5개 시군이 매년 돌아가면서 개최하는데, 올해는 경남 산청군에서 열린다고 한다. 매년 참가인원이 500~600명 내외가 참여하는 대규모 행사라 큰 기대가 예상된다. 구체적인 계획은 곧 공지될 예정이라고 한다.잠시 숨을 가다듬고 비교적 짧은 오르막을 지나면 내리막길이다. 출발지에서 첫 걸음을 뗄 때는 언제 끝날지 기약 없는 시간을 기다리지만, 길이 끝나는 시점에는 그간의 힘든 과정은 잊은 채 아쉬움이 드는 경우가 많다. 이 구간에도 조릿대가 있는 데서 자그락거리는 댓잎소리가 귀를 즐겁게 한다. 목적지인 귀태마을 1.2km 표지판에서 한 숨을 돌린다. 이어지는 내리막길은 비로 인해 길이 파헤쳐져 조심해서 걸어야 했다. 앞으로 보이는 산은 붉은 색과 회색빛을 띤 소나무 숲이다. 붉은 색은 재선충으로 죽어가는 소나무고, 회색빛은 몇 년 전 산불로 인해 이미 말라버린 소나무다. 자연과 인간이 낳는 재앙은 그 상흔의 흔적이 오래도록 남아 고통을 주고 있다.밭에는 감나무가 주렁주렁 열려 무게를 이기지 못하고 축 쳐져 있다. 어른 주먹보다 더 큰 밤송이는 탐스러운 모습으로 터지기를 기다리는 듯하다. 들판도 풍요로움으로 가득한 모습이다. 위태마을로 접어드니 마을 당산나무는 상수리나무가 그 몫을 대신하고 있다. 느티나무는 당산나무로 가장 흔한 수종이고 그 다음으로 팽나무와 은행나무가 주를 이룬다. 위태마을 당산나무는 이런 수종이 아닌 상수리나무라는 것이 특별나다.이곳에서 지리산둘레길 17번 째, 하동호~위태 구간 토요걷기를 마쳤다. 가을로 접어든 지금이다. 지리산둘레길 걸음은 보람과 행복으로 가득 찬 길이다. 이 좋은 가을 날, 독자 여러분도 한 번 참여해 볼 것을 권해본다.● 구간별 거리 및 소요시간(총 11.5km, 4시간 30분)하동호(09:27) - 나본마을(10:00, 2.0km) - 양이터재(11:20, 2.6km) - [점심시간 11:20~12:15] ~ 궁항마을(12:43, 2.2km) - 오율마을(13:35, 2.2km) - 백궁선원 앞 갈림길(13:45) ~ 지네재(14:14, 0.6km) - 위태(14:57, 상촌 / 1.9km)