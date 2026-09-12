캐나다 청년이 귀국 후 부대찌개 30인분 끓인 사연

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세계 젊은이들과 함께 유기농사를 짓습니다. 세계 속에 한국 문화가 어떻게 자리 잡는지 나름 최전선에서 관찰해왔습니다. 우리가 잘 몰랐던 한국, 새로운 한국의 모습을 다시 만납니다.

큰사진보기 ▲농사일과 숙박을 공유하는 팜스테이 프로그램으로 외국인 봉사자들과 농사를 짓는다. ⓒ 조계환 관련사진보기

"농장에 머물면서 현지 한국 음식을 실컷 먹어보고 싶어요."

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"저는 16살 때 먹은 신라면이 첫 한국 음식이었어요. 당시에는 지금처럼 한국 문화가 유명하지 않아서 작은 봉지 하나가 비싸기도 했고, 귀한 음식처럼 느껴졌어요. 가족들과 함께 나눠 먹었는데 정말 인상적인 맛이었어요. 신라면을 먹을 때마다 아직도 그날이 생각납니다."

"한국 문화와 사람들, 한국 음식을 현지인처럼 더 깊이 경험하고 싶어서 3년 만에 다시 한국에 왔어요. 이태원의 빵집에서 일하며 매일 다양한 사람들을 만나고 여러 가지 경험을 쌓았답니다."

큰사진보기 ▲농사일 마치고 해 질 무렵에 경주 첨성대 근처에서 산책을 했다. 최근 들어 경주에는 더 많은 외국인들이 찾아온다. ⓒ 조계환 관련사진보기

"농장에서 직접 수확한 유기농 채소로 요리해 먹는 건 참 즐거운 일입니다. 집된장으로 쌈을 싸 먹고 집에서 담근 김치를 매일 먹으며 지내니 건강해지는 느낌이에요."

"한국 문화가 인기를 끌면서 영국에서도 한국 음식의 인기가 대단해요. 김치와 고추장은 정말 유명하고, 한국 식당도 점점 늘어나고 있어요."

큰사진보기 ▲베로니카는 제주도에서 먹은 들깨수제비의 따뜻하고 고소한 맛을 잊지 못한다고 했다. ⓒ 베로니카 관련사진보기

"폴란드 음식 중에 한국 음식과 비슷한 음식이 많아요. 플라츠키 지엠니아차네(placki ziemniaczane)는 감자전, 굴라쉬(goulash)는 육개장, 피에로기 루스키에(pierogi ruskie)는 만두와 비슷하답니다. 지리적으로 멀리 떨어진 두 나라 음식에 이토록 많은 공통점이 있다는 사실이 늘 신기해요. 그래서 한국 음식이 더 친숙하고 맛있게 느껴지는 것 같아요."

"10대 때부터 한국 음악과 드라마를 워낙 좋아해서 한국 여행이 꿈이었어요. 3년 전 한국에 처음 와서 숙소에 도착한 시각이 새벽 1시였는데, 식당들이 다 문을 닫아서 편의점에서 컵라면과 딸기우유를 사 먹었어요. 새벽에 편의점에 앉아 음식을 먹으면서 '우와, 진짜 내가 한국에 왔구나, 내 꿈이 이루어졌구나!' 하고 감동했던 기억이 지금도 생생해요."

큰사진보기 ▲2022년 우리 농장에 머문 뒤 캐나다로 돌아가서 농부가 된 키스턴이 다시 돌아왔다. 한국 요리도, 한국 문화도 익숙하다. ⓒ 키스턴 관련사진보기

"캐나다에 있을 때도 하루에 한 번 정도는 한국 요리를 해 먹어요. 냉장고에는 늘 김치와 여러 가지 한국 반찬이 있답니다. 지난 5년간 가장 많이 접하고 즐겨 먹은 음식이 한국 음식이라 요리법을 떠올리는 것도 어렵지 않아요. 캐나다 가족과 친구들에게 한국의 새로운 요리를 소개하는 것을 좋아합니다."

"지금까지 한국을 다섯 번 방문했고 총 17개월을 한국에서 보냈어요. 한국의 한 불교 구호단체의 일원으로 부탄과 필리핀 등에서 7개월 반 동안 봉사하며 생활하기도 했고요. 유기농 농사를 배우고 싶어서 한국에서 보낸 시간의 대부분은 유기농 농장, 특히 이곳 백화골 농장에서 보냈답니다."

큰사진보기 ▲키스턴은 한국을 여행하며 다양한 곳에서 김치 만드는 법을 배웠다. 불교 단체 김장 잔치에 참석한 모습. ⓒ 키스턴 관련사진보기

"제가 처음 한국 음식을 먹어본 경험은 많은 북미 사람과 비슷할 거예요. 2015년 고등학교 졸업 무렵 간 한국식 바비큐 식당이었어요. 생일이나 중요한 날엔 그곳에 모여 친구들과 한국 음식을 먹었어요. 그 식당 음식이 특별히 맛있었던 건 아니지만, 식당 안에서 직접 고기와 채소를 구워 먹을 수 있다는 점이 신선하고 재미있었어요. 색다른 외식 경험이었고, 한국 음식이 어떤 모습인지 미리 엿볼 수 있는 기회였죠."

큰사진보기 ▲캐나다에서 지인들과 모임을 하면 키스턴이 한국 음식을 만들어 대접한다. 다양한 반찬을 만들어 내놓으면 다들 좋아한다. ⓒ 키스턴 관련사진보기

"한국에서는 한번도 안 먹어본 부대찌개를 캐나다에서는 여러 번 만들어 먹었어요. 캐나다 사람들에게 한국 음식을 편하게 소개하고 싶을 때 주로 부대찌개를 끓이거든요. 한 번은 차로 10시간 떨어진 몬트리올의 한국 식료품점에서 재료를 사 와서, 퀘벡 시골 마을에서 부대찌개 30인분을 요리한 적도 있어요. 부대찌개라는 요리로 많은 사람과 우정을 쌓고 뜻깊은 시간을 보냈답니다."

"캐나다 사람들이 한국 음식을 좋아하긴 하지만, 한국 음식에 대한 지식은 아직 부족합니다. 김치는 대부분 배추김치 형태로만 알고 있어요. 제가 나중에 직접 농장을 차리게 되면 여러 가지 한국 채소를 키우고 다양한 김치를 만들어 소개하고 싶어요."

"캐나다 유기농장에서 일할 때는 직접 재배한 농산물로 한국 음식을 만들어 먹습니다. 전, 쌈, 잡채, 비빔밥, 가지볶음, 카레, 짜장밥 등 제철 채소로 다양한 반찬을 만들 수 있어요. 주로 채식 음식으로 요리하는데, 지인들이 이런 한국 채식 요리를 좋아합니다."

큰사진보기 ▲키스턴이 만든 김치. 이제는 자기만의 김치 요리법을 터득하여 캐나다에서도 자주 김치를 담가 먹는다. ⓒ 키스턴 관련사진보기

"한국 음식은 깊은 전통을 가지고 있고, 그 기반 위에 사람들이 새로운 아이디어를 접목하거나 새로운 유행을 만들어냅니다. 제가 한국을 오가며 보낸 시간 동안 수많은 유행 음식이 나타났다가 사라지는 것을 목격했습니다. 앞으로 어떤 재미있는 음식들이 유행할지 기대가 되기도 합니다."

"이제 한국에 오면 여행이 아니라 익숙한 집으로 돌아오는 느낌이에요. 그래서 특별한 목적이 없더라도, 한국을 떠날 때마다 이 나라로 돌아오고 싶은 마음이 듭니다."

큰사진보기 ▲한국 음식은 다양한 채소를 활용하여 건강에도 좋고 맛있다. ⓒ 조계환 관련사진보기