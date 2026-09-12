캐나다 청년이 귀국 후 부대찌개 30인분 끓인 사연

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세계 젊은이들과 함께 유기농사를 짓습니다. 세계 속에 한국 문화가 어떻게 자리 잡는지 나름 최전선에서 관찰해왔습니다. 우리가 잘 몰랐던 한국, 새로운 한국의 모습을 다시 만납니다.
"농장에 머물면서 현지 한국 음식을 실컷 먹어보고 싶어요."
외국인 봉사자들이 요즘 팜스테이를 신청하며 보내는 메시지엔 한국 음식에 대한 이야기가 빠지지 않는다. 13년째 외국인 봉사자들과 함께 유기농사를 짓고 있는데, 한국 음식이 점점 다양하게 인기를 끌고 있다는 것을 실감한다.
우리가 매일 먹는 음식이 많은 세계인들이 먹고 싶어 하는 귀한 음식이라는 걸 알게 되는 건 즐거운 일이다. 마침 한국을 오랫동안 여행한 폴란드, 캐나다 친구가 농장에 머물고 있어 한국 음식에 대한 생각을 물어봤다.
신라면 한 봉지로 처음 접한 한식
"저는 16살 때 먹은 신라면이 첫 한국 음식이었어요. 당시에는 지금처럼 한국 문화가 유명하지 않아서 작은 봉지 하나가 비싸기도 했고, 귀한 음식처럼 느껴졌어요. 가족들과 함께 나눠 먹었는데 정말 인상적인 맛이었어요. 신라면을 먹을 때마다 아직도 그날이 생각납니다."
베로니카(28세)는 폴란드 사람이지만, 19살 때 영국으로 이민해서 살고 있다. 대학에서 영어와 언어학을 공부하고 부전공으로 한국어를 배웠다. 그동안 여러 일을 했는데, 이번에 한국에 오기 직전까지는 영국 내무부에서 난민 신청서를 처리하는 일을 했다. 3년 전에 처음 한국을 여행했고, 올해 1월부터 워킹홀리데이 비자로 다시 한국을 찾아왔다.
"한국 문화와 사람들, 한국 음식을 현지인처럼 더 깊이 경험하고 싶어서 3년 만에 다시 한국에 왔어요. 이태원의 빵집에서 일하며 매일 다양한 사람들을 만나고 여러 가지 경험을 쌓았답니다."
베로니카는 2023년 가을에 우리 농장에서 한 달 간 머물다 갔다. 눈썰미가 좋고 일을 잘해서 유독 기억에 남았는데, 올해 다시 찾아와서 재미있게 함께 생활하고 있다. 9월 초에 베로니카가 찾아온 이후 마침 폭염도 한풀 꺾여서 오이, 가지, 고추 등을 같이 수확하고 요리해 먹는다.
"농장에서 직접 수확한 유기농 채소로 요리해 먹는 건 참 즐거운 일입니다. 집된장으로 쌈을 싸 먹고 집에서 담근 김치를 매일 먹으며 지내니 건강해지는 느낌이에요."
들깨 수제비, 메밀 칼국수, 도토리묵 비빔밥, 콩국수는 채식을 지향하는 베로니카가 제일 좋아하는 한국 음식들이다. 매운 음식도 잘 먹지만, 한국 음식의 담백한 맛을 좋아한다.
"한국 문화가 인기를 끌면서 영국에서도 한국 음식의 인기가 대단해요. 김치와 고추장은 정말 유명하고, 한국 식당도 점점 늘어나고 있어요."
폴란드 음식 중에는 플라츠키 지엠니아차네, 굴라쉬, 피에로기 루스키에 등이 한국 음식과 비슷하다고 한다.
"폴란드 음식 중에 한국 음식과 비슷한 음식이 많아요. 플라츠키 지엠니아차네(placki ziemniaczane)는 감자전, 굴라쉬(goulash)는 육개장, 피에로기 루스키에(pierogi ruskie)는 만두와 비슷하답니다. 지리적으로 멀리 떨어진 두 나라 음식에 이토록 많은 공통점이 있다는 사실이 늘 신기해요. 그래서 한국 음식이 더 친숙하고 맛있게 느껴지는 것 같아요."
베로니카는 영국에서도 배추김치, 오이소박이를 직접 담가 먹는다. 비빔밥, 된장찌개, 김밥, 야채전 등을 요리해 먹기도 한다. 어머니에게 김치 담그는 법을 알려드렸더니 어머니도 김치를 자주 만들어 드신다고.
"10대 때부터 한국 음악과 드라마를 워낙 좋아해서 한국 여행이 꿈이었어요. 3년 전 한국에 처음 와서 숙소에 도착한 시각이 새벽 1시였는데, 식당들이 다 문을 닫아서 편의점에서 컵라면과 딸기우유를 사 먹었어요. 새벽에 편의점에 앉아 음식을 먹으면서 '우와, 진짜 내가 한국에 왔구나, 내 꿈이 이루어졌구나!' 하고 감동했던 기억이 지금도 생생해요."
베로니카는 워킹홀리데이 비자가 만료된 뒤에도 한국에 계속 머물 계획을 세우고 있다. 국가 장학생으로 한국 대학에 들어가서 한국에 대해 더 깊이 공부하고 싶다고.
"한국 채소를 키워서 한국 음식을 캐나다에 널리 알리고 싶어요"
"캐나다에 있을 때도 하루에 한 번 정도는 한국 요리를 해 먹어요. 냉장고에는 늘 김치와 여러 가지 한국 반찬이 있답니다. 지난 5년간 가장 많이 접하고 즐겨 먹은 음식이 한국 음식이라 요리법을 떠올리는 것도 어렵지 않아요. 캐나다 가족과 친구들에게 한국의 새로운 요리를 소개하는 것을 좋아합니다."
키스턴(28세)은 22년 처음 농장에 찾아온 이후 캐나다로 돌아가서 아예 유기농 농부로 전업을 했다. 날씨가 서늘해 유기농사 짓기 좋다는 밴쿠버아일랜드에서 농사일을 했다. 일을 하다 여유가 생기면 계속 한국을 찾았다. 우리 농장에는 거의 1년에 한번 정도씩 찾아오는 단골 봉사자가 됐다.
2023년에 한 번 인터뷰 기사를 작성하기도 했다. 이제는 김치도 잘 만들고 대부분의 한국 음식 요리를 잘 한다(관련 기사 : 여름내 농사짓고 김장까지 하고 떠나는 캐나다 청년
).
"지금까지 한국을 다섯 번 방문했고 총 17개월을 한국에서 보냈어요. 한국의 한 불교 구호단체의 일원으로 부탄과 필리핀 등에서 7개월 반 동안 봉사하며 생활하기도 했고요. 유기농 농사를 배우고 싶어서 한국에서 보낸 시간의 대부분은 유기농 농장, 특히 이곳 백화골 농장에서 보냈답니다."
5년째 농부로 일해온 키스턴은 이제 농사일을 무척 잘한다. 한국 불교 공동체에서 지내기도 해서 한국 사람들의 일하는 방식을 잘 알고 있다. 그동안 불교 공부를 많이 해서인지 훨씬 더 어른스럽고 조화로운 사람이 된 느낌이다. 올해 8월 폭염이 한창일 때 왔는데, 가을배추도 심고 방제도 하면서 재미나게 일하고 있다.
"제가 처음 한국 음식을 먹어본 경험은 많은 북미 사람과 비슷할 거예요. 2015년 고등학교 졸업 무렵 간 한국식 바비큐 식당이었어요. 생일이나 중요한 날엔 그곳에 모여 친구들과 한국 음식을 먹었어요. 그 식당 음식이 특별히 맛있었던 건 아니지만, 식당 안에서 직접 고기와 채소를 구워 먹을 수 있다는 점이 신선하고 재미있었어요. 색다른 외식 경험이었고, 한국 음식이 어떤 모습인지 미리 엿볼 수 있는 기회였죠."
가장 좋아하는 한국 음식은 강원도에서 먹었던 감자옹심이, 농장에서 자주 요리해 먹는 배추전, 등산하며 먹은 산채비빔밥, 캐나다 사람들도 편하게 먹을 수 있는 부대찌개 등이다.
"한국에서는 한번도 안 먹어본 부대찌개를 캐나다에서는 여러 번 만들어 먹었어요. 캐나다 사람들에게 한국 음식을 편하게 소개하고 싶을 때 주로 부대찌개를 끓이거든요. 한 번은 차로 10시간 떨어진 몬트리올의 한국 식료품점에서 재료를 사 와서, 퀘벡 시골 마을에서 부대찌개 30인분을 요리한 적도 있어요. 부대찌개라는 요리로 많은 사람과 우정을 쌓고 뜻깊은 시간을 보냈답니다."
캐나다에서도 지난 10년 사이에 한국 음식은 색다른 음식을 넘어 일상에 자리 잡고 있다고 한다. 김치, 한국식 바비큐, 고추장, 한국식 치킨 요리 등이 특히 인기다.
"캐나다 사람들이 한국 음식을 좋아하긴 하지만, 한국 음식에 대한 지식은 아직 부족합니다. 김치는 대부분 배추김치 형태로만 알고 있어요. 제가 나중에 직접 농장을 차리게 되면 여러 가지 한국 채소를 키우고 다양한 김치를 만들어 소개하고 싶어요."
키스턴은 우리 농장뿐만 아니라 사찰에서도 김치 만드는 법을 배웠다. 캐나다에서도 자주 김치를 담가 먹는다. 배추김치와 오이소박이, 물김치를 좋아한다.
"캐나다 유기농장에서 일할 때는 직접 재배한 농산물로 한국 음식을 만들어 먹습니다. 전, 쌈, 잡채, 비빔밥, 가지볶음, 카레, 짜장밥 등 제철 채소로 다양한 반찬을 만들 수 있어요. 주로 채식 음식으로 요리하는데, 지인들이 이런 한국 채식 요리를 좋아합니다."
캐나다에서는 채식 인구가 계속 늘어나고 있다고 한다. 그래서 다양한 채소와 발효 음식을 활용하는 한식이 채식 요리로 인기를 끌고 있다는 것.
"한국 음식은 깊은 전통을 가지고 있고, 그 기반 위에 사람들이 새로운 아이디어를 접목하거나 새로운 유행을 만들어냅니다. 제가 한국을 오가며 보낸 시간 동안 수많은 유행 음식이 나타났다가 사라지는 것을 목격했습니다. 앞으로 어떤 재미있는 음식들이 유행할지 기대가 되기도 합니다."
한국과 특별한 인연을 5년째 이어가고 있는 키스턴은 한국의 역사, 문화, 음식에 대해 더 공부하고 싶다고 했다. 한국어도 매일 꾸준히 공부하고 있어 이제 영어를 사용하지 않아도 대부분의 의사소통이 가능하다.
"이제 한국에 오면 여행이 아니라 익숙한 집으로 돌아오는 느낌이에요. 그래서 특별한 목적이 없더라도, 한국을 떠날 때마다 이 나라로 돌아오고 싶은 마음이 듭니다."
오늘도 잘 먹겠습니다
13년 전 농사일과 숙박을 공유하는 팜스테이 프로그램 호스트로 처음 외국인들을 받았을 때는 한국 음식을 잘 모르는 친구들이 많았다. 김치를 처음 먹어본다는 친구들도 많았고, 고추장이 맵다고 잘 못 먹는 경우도 있었다. 하지만 최근에 찾아오는 외국인들은 대부분 이미 한국 음식을 접해본 경험이 많다.
우리 농장에 외국인 친구들이 함께 일하는 것을 보고 이웃 어르신들이 무슨 음식을 주냐고 물어본다. 그냥 한식을 함께 먹는다고 하면 다들 의외로 여기신다. 외국인은 한국 음식을 잘 먹지 못할 거라고 생각하는 사람들이 여전히 많다.
사실 매일 먹는 음식이라 더 우리 음식이 얼마나 건강에 좋고 맛있는지 모르고 살아왔던 것 같다. 밥상을 앞에 두고, 이렇게 좋은 음식 문화를 남겨주신 선조들에게 새삼 감사한 마음이다.
오늘도, 잘 먹겠습니다!