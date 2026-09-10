'수첩 메모' 밝힌 김민석 "훈식, 원식, 청래, 현종... 제 이름도 있다"

큰사진보기 ▲10일 더불어민주당 공식 유튜브채널 파일럿 방송 '민티07'에 출연해 수첩 메모에 대해 설명하는 김민석 민주당 대표 모습(화면갈무리). ⓒ 민주당티비 관련사진보기

"'훈식'은 강훈식 실장님, '원식'은 우원식 전 국회의장님, '청래'는 정청래 전 대표님이고 뒤에는 이게 '현종'이란 글씨인데 김현종 전 통상본부장이다. 여기 'MS' 써 있는 건 제 이름이다. 제가 나가겠다는 뜻이 아니라 어떤 후보가 나가야 필승카드인가 분석하면서 들은 분들을 제가 썼던 것이다."

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김민석 더불어민주당 대표가 직접 밝힌 이른바 '서울시장 후보' 수첩 메모 내용이다. 그는 10일 민주당 유튜브 채널 '민주당티비' 아침 라이브 방송 '민티07'에 출연해 "정원오, 박주민, 서영교, 전현희, 박홍근 등 이미 경선에 출전했던 기본 후보군에 더해 새롭게 거론되는 분들을, 여러 분들이 제게 얘기한 걸 쭉 적어놓은 것"이라며 이같이 설명했다.김 대표는 "저는 (내년) 서울시장 선거와 강릉 국회의원 보궐선거는 99.9% 있다고 보고, 준비를 하는 게 당연하다. 그래서 다른 사람들이 제게 얘기한 걸 적은 것"이라며 "사실 좀 죄송한 건 (이름이 적힌) 한 분도 제가 본인의 의사를 타진한 바는 없다"고 말했다.또 "제가 손으로 지워서(가려서) 못 보셨던 것 같은데, 사실 여기에 부동산 관련 김경민 서울대 교수와 김진애 전 의원도 있었다, 다 거론됐던 분들"이라며 "후보들로 거론된 분들께는 제가 다 (의사를) 안 여쭤봤기 때문에 좀 그렇다(죄송하다)"라고 덧붙였다.참고로 지난 9일 <데일리안>에 의해 해당 메모가 보도되자, 정청래 전 대표는 "진 사람을 자꾸 때리는 게 너무 잔인하다"는 취지로 반발한 바 있다.김 대표는 해당 수첩에 "이진숙, 한동훈 OUT"이라 쓰인 데 대해선 "헌법과 법률에 대놓고 반하는 일을 하는 두 분이 국회에 있어서는 안 되겠다는 생각이 들어서 썼던 것"이라고 했다.그는 "YS(김영삼 전 대통령)를 승계한다면서 5.18 관련 문제가 되는 이진숙 의원, 또 내부 자료 유출로 문제가 되고 명백히 법적인 위반이 걸려 있다고 의심 드는 한동훈 의원을 쓴 것"이라며 "이 의원에 대해서는 제명 및 징계 자격 정지를 추구할 것이고, 한 의원도 국회의원 자격이 없다고 생각한 것"이라고 설명했다.