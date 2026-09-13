820조 슈퍼 예산 뒤편 칼질... '12배 수익 사업'에 닥친 위기

큰사진보기 ▲국민 일상 속으로 들어온 국가유산충남 예산에서 열린 '국가유산 야행 퍼레이드' 현장. 남녀노소 가릴 것 없이 수많은 지역 주민들이 태극기를 들고 거리를 행진하며 지역의 역사를 즐기고 있다. 18년간 국민과 호흡하며 싹을 틔운 이 같은 풀뿌리 활용사업들이 내년 예산 삭감으로 대거 사라질 위기에 처했다. ⓒ 김재홍 관련사진보기

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큰사진보기 ▲문화유산에 온기를 불어넣는 시민들어둠이 내린 전통 공간에서 가족 단위 참가자들이 불을 밝힌 등을 들고 야간 문화유산 프로그램을 체험하고 있다. 문화유산은 유리관 속에 박제해 둘 때가 아니라, 이처럼 국민이 직접 찾아와 사람의 온기를 채울 때 비로소 끈질긴 생명력을 얻게 된다. ⓒ 김재홍 관련사진보기

큰사진보기 ▲우리고장 국가유산 활용사업의 창출 효과 분석 ⓒ 국가유산청 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역 문화의 거점이 된 낡은 옛집고즈넉한 전통 공간에 모인 시민들이 국악 공연을 관람하며 문화유산을 향유하고 있다. 올바른 활용이야말로 가장 능동적이고 확실한 보존이지만, 부처 간 칸막이 행정과 93억 원의 국비 삭감으로 인해 이처럼 훌륭한 300여 개의 사업이 내년부터 당장 멈춰 설 판국이다. ⓒ 김재홍 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 전 문경시 학예연구관으로 공직에 몸담았으며, 현재 국가유산활용학회 부회장으로 활동하고 있습니다. 예산 삭감으로 인해 현장에서 헌신해 온 수많은 청년과 민간 기획가들이 일자리를 잃고 지방의 활용 생태계가 무너지지 않도록, 언론과 독자 여러분의 많은 관심을 간곡히 부탁드립니다.

820조 9000억 원. 내년도 정부 예산안이 역대 최대 규모로 편성됐단다. 반도체 호황으로 세수가 늘어 162조 원 규모의 '미래대응기금'까지 챙겨두고 첨단 산업에 집중 투자한다고 한다. 화려한 청사진이다.하지만 정작 이 나라의 정체성을 수호하는 국가유산 분야의 예산표를 들여다보면 참담함을 금할 길이 없다. 내년도 문화·체육·관광 분야 전체 예산은 11조 6100억 원이다. 그런데 그 문체부 소속인 '국가유산청'의 내년 예산은 1조 6645억 원에 불과하다. 국가 전체 예산의 고작 0.2% 수준이다. 과거 숭례문에 불이 났을 때만 반짝 호들갑을 떨었지, 문화유산은 수십 년째 철저한 사각지대에 방치되어 있다.더 기가 막힌 참사는 지금 현장에서 벌어지고 있다. 그 알량한 예산 안에서도, 지난 18년간 굳게 닫힌 문화유산의 문턱을 낮췄던 '우리고장 국가유산 활용사업' 예산이 무자비한 난도질을 당했다.국가유산청의 내부 자료를 보면 눈을 의심하게 된다.올해 206억 8천만 원이던 세부사업 예산이 내년 정부안에서는 113억 7천만 원으로 반토막 났다. 무려 93억 1천만 원의 국비가 날아간 것이다. 이게 무엇을 의미하는지 아는가? 국가유산 활용사업은 국비(40~50%)와 지방비가 매칭되는 구조다. 국비 93억 원이 깎이면 지자체가 붙여야 할 130억 원 이상의 현장 예산도 덩달아 감소한다. 현장에서 사라지는 예산만 총 230억 원 규모다.올해 전국에서 진행된 활용사업이 총 378개다. 뭉텅이로 잘려 나간 예산을 대입해 보면 당장 내년부터 300여 개의 사업이 흔적도 없이 사라질 수도 있다는 계산이 나온다.이를 두고 현장에서는 어처구니없는 '꼼수 편성'이라는 비판마저 터져 나온다. 수년째 지역 주민들과 호흡하며 잘 굴러가던 수백 개의 풀뿌리 사업이 통째로 날아가게 된 상황인데, 정작 신규 사업이랍시고 특정 고택 사업 등 10여 개를 슬그머니 정해서 내려보냈다. 18년간 땀 흘려 구축한 현장 생태계를 짓밟고 입맛대로 예산을 주무르겠다는 것이나 다름없다.더 큰 문제는 이 예산 삭감이 불러올 지역 사회의 '연쇄 붕괴'다. 최근 군산, 광산구 등 여러 지자체가 활용사업의 중요성을 깨닫고 어렵사리 '문화유산 활용 전담부서'까지 신설하며 국가 정책에 발을 맞추고 있었다. 그런데 국가가 하루아침에 예산을 반토막 내버리면 이 전담 부서들이 과연 유지될 수 있겠는가. 지자체의 관(官) 조직에 겨우 심어놓은 문화유산 마인드의 싹을 국가가 앞장서서 짓밟는 꼴이다.이 예산 삭감이 얼마나 무지몽매한 짓인지 숫자가 증명하고 있다. 활용사업은 단순한 소비성 행사가 아니다. 국가유산청 자료에 따르면, 국가유산 활용사업은 430억 원을 투입해 무려 12배에 달하는 5248억 원의 경제적 파급효과를 낸 '황금알을 낳는 거위'다. 작년 한 해 참여자만 380만 명에 달했고, 청년과 지역 주민을 중심으로 3074명의 일자리를 창출했다. 이번 예산 삭감은 명백한 '일자리 박탈 사업'이며, 나아가 지역민의 자긍심을 빼앗아 '지방 소멸'을 부추기는 최악의 역행이다.도대체 왜 이런 어처구니없는 일이 벌어졌을까. 나는 그 이면에 법과 제도의 맹점을 방치한 '입법 공백'과 '관료적 칸막이 행정'이 자리 잡고 있다고 생각한다. 2024년 국가유산기본법이 제정되며 국민의 '향유권'이 명시되었지만, 정작 이를 실행할 개별법이 없어 기존 '문화유산법'에 기대어 사업을 이어가는 실정이다.이로인해 생긴 틈이 결국 문화체육관광부가 국가유산청의 활용 예산을 대폭 삭감하는 결과를 초래한 것이다. 여기에 더해, 문체부의 부처 이기주의에 끌려다니며 18년 활용 생태계가 붕괴되도록 방치한 국가유산청 지휘부의 정책적 무능과 철학 부재 역시 현장의 뼈아픈 원성을 사고 있다.문화유산 활용이 일반 관광 축제나 단순한 이벤트와 같은가? 천만의 말씀이다. 지역의 역사적 자원에 담긴 정체성을 전문적으로 풀어내는 일이다. '활용'이 곧 가장 훌륭한 '보존'이다.필자가 과거 일선 실무자 시절, 헐릴 위기에 처한 문경의 낡은 근대 한옥 한 채를 지키기 위해 무관심한 행정과 맞서 싸웠던 이유도 바로 그것이었다. 단순한 옛집을 보존하자는 게 아니라, 단절된 역사의 흔적을 지켜내고 거기에 다시 사람의 온기를 불어넣기 위함이었다.오늘날 전국의 수많은 학예사들과 활용 기획가들은 이처럼 이름 없는 문화유산 하나를 살려내고 활용하기 위해 청춘을 바쳐 고군분투하고 있다. 예산을 편성하는 위정자들, 지자체장들, 그리고 대통령께서 부디 이 글을 보았으면 좋겠다.국회는 이번 예산 심의 과정에서 졸속으로 삭감된 93억 1천만 원의 예산을 즉각 원상 복구해야 한다. 정체성 없는 부처 이기주의와 지휘부의 철학 부재에 국민의 문화 향유권과 3000명의 밥줄이 걸린 현장의 생태계를 제물로 바치는 꼴을 결코 좌시해서는 안 된다.어찌 이렇게 수십 년째 변하지도 발전하지도 않는단 말인가.