칠순에 다시 걸은 지리산, 결국 만난 것은 나였다

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큰사진보기 ▲노고단 고개 ⓒ 홍순종 관련사진보기

큰사진보기 ▲지리산 야생화 ⓒ 홍순종 관련사진보기

큰사진보기 ▲임걸령 샘물 ⓒ 홍순종 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼도봉 삼각뿔 정상석 ⓒ 홍순종 관련사진보기

큰사진보기 ▲천왕봉 성모상 ⓒ 홍순종 관련사진보기

큰사진보기 ▲치밭목 대피소 ⓒ 홍순종 관련사진보기

큰사진보기 ▲무재치기폭포 ⓒ 홍순종 관련사진보기

큰사진보기 ▲대원사 일주문 ⓒ 홍순종 관련사진보기

2년 만에 다시 걸었습니다. 나이가 들었으니 이제는 좀 쉬시라며 3년 전부터 주 3일 파트타임 근무로 바뀌었습니다. 여유가 주어지자 오히려 마음이 들뜨기 시작했고, 그동안 미뤄두었던 일들이 갑자기 많아졌습니다.무엇부터 할까 고민하다가 우선 오랫동안 숙제로 남아 있던 백두대간 종주를 시작했습니다. 한여름 폭염에 폭우까지 온갖 풍상을 다 겪어가며 3개월 동안 고난의 행군을 했습니다. 그리고 그해 가을이 끝날 무렵, 드디어 종주를 끝냈습니다.그 후 2년 동안은 책을 읽고 국가자격증 두 개를 취득하는 등 주로 정적인 활동을 이어갔습니다. 이것 역시 그동안 미뤄두었던 숙제들이었습니다.생각해 보면 하루하루 내게 주어진 숙제를 하나씩 끝내고 앞으로 나아가는 것이 인생인지도 모르겠습니다. 그리고 이번에는 2년 만에 다시 지리산을 찾았습니다.늘 그렇듯 새벽 시간 택시에서 내리자 지리산의 공기가 훅 하고 가슴 깊숙이 스며듭니다. 여기가 바로 무공해의 순수한 공기와 고요함에 묻힌 화엄사입니다. 그리웠습니다. 보고 싶었습니다. 오랜만에 다시 만난 지리산이 반가워 순간 울컥합니다.어둠 속에서 화엄사를 뒤로하고 노고단을 향합니다. 노고단까지 약 7km의 오르막이 시작됩니다.어둠에 묻혀 보이지 않는 계곡에서는 물소리가 끊임없이 이어집니다. 마치 어느 유명 작곡가의 교향곡 전주곡처럼 부드럽고 잔잔합니다.오늘 날씨는 안개입니다. 흔히 '곰탕'이라고 부르는 희뿌연 장막이 사방의 조망을 가로막고 있습니다. 하지만 아쉽지는 않습니다. 살포시 고개를 내민 야생화들이 끊임없이 함께 걸어주고 있으니까요. 그것으로 충분합니다.지리산은 신비하고 경이로운 산입니다. 임걸령 샘물 역시 신비롭습니다. 이토록 높은 곳에서 어떻게 이렇게 맑고 깨끗한 생명수가 솟아날 수 있을까요?생명수 한 국자를 떠서 들이켰습니다. 그 어디에서도 느낄 수 없는, 대체 불가능한 완벽한 물맛입니다. 챙겨 온 이온음료 가루를 털어 넣고 1리터 물병에 가득 채웠습니다. 든든합니다. 고맙고 감사한 마음이 절로 터져 나옵니다.짧지 않은 연화천 구간에는 사람과의 만남이 있습니다. 부부, 부자, 간혹 부녀, 친구나 동창 등 다양한 짝과 무리를 만납니다. 지리산이 초대한 손님들입니다.사람들은 종주를 통해 서로의 관계를 다시 찾기도 하고, 또 자기 자신을 찾아 나서기도 합니다. 홀로 걷는 저에게는 함께 걷는 그 모든 사람들이 부럽고 존경의 대상입니다.반야봉 갈림길에서는 한 차례 갈등의 순간을 겪게 됩니다. '오를 것인가, 그냥 지나칠 것인가.' 안 가면 후회하지만, 가고 나면 절대 후회하지 않을 곳입니다.시간만 허락한다면 반야봉은 갈등의 대상이 아닙니다. 천왕봉을 빠뜨린 종주가 있을 수 없듯이, 반야봉까지 다녀오면 지리산 종주는 더욱 값진 기억으로 남을 것입니다.삼도봉 정상입니다. 해발 1500m 고지에서 전라남도, 전라북도, 경상남도 세 개의 도를 만납니다. 세 지역이 발아래 놓여 있다니 참으로 희한합니다. 삼각뿔 모양의 정상석을 한 바퀴 돌아보면 세 도를 모두 다녀온 셈입니다.넓은 너럭바위는 '무조건 쉬어 가라'고 만들어 놓은 쉼터 같습니다. 전라도에서 물을 마시면 경상도에서는 간식을 먹어야 합니다.화개재는 원추리가 볼 만한 곳인데, 이번에는 늦게 찾은 탓에 그 모습을 놓쳤습니다. 옛날에는 전라도와 경상도 사람들이 만나 물품을 교환하던 장터였다고 합니다. 이제 그곳은 야생화 정원이 되었습니다. 노란 원추리꽃이 일렁이던 지난날의 풍경을 떠올리며 토끼봉을 향합니다.화개재에서 토끼봉까지 약 1.2km. 은근히 사람을 골탕 먹이는 구간입니다. 코재처럼 깔딱고개는 아니지만 거의 맞먹는 오르막입니다. 힘들게 오르지 않으려고 천천히 갑니다. 몇 번 다니다 보니 요령도 생겼습니다.결국 지리산을 이기고 종주를 성공하는 것은 내 몸과 대화하면서 내 몸이 원하는 대로 따라주는 것인지도 모르겠습니다.예약해 둔 세석대피소에 도착해 대피소 변경을 문의했더니 평일이라 그런지 장터목까지 가는 것을 허락해 줍니다. 슬렁어슬렁 촛대봉에 올랐지만 안개 때문에 아무것도 보이지 않습니다.지난번에 왔을 때는 노란 원추리가 반겨주었는데, 오늘은 들국화가 대신 자리를 지키고 있습니다.장터목으로 내려섰습니다.늘 붐비고 활력이 넘치는 곳이 장터목대피소입니다. 취사장에서는 맛있는 냄새가 진동합니다. 짐을 줄이기 위해 늘 짭짤한 밑반찬만 챙겨오는데, 오늘도 따뜻한 햇반에 볶은김치입니다. 산에서 먹는 이 소박한 음식이 그야말로 꿀맛입니다.하지만 밤은 쉽게 지나가지 않았습니다. 천둥 소리와 헬리콥터 소리가 섞여 잠을 이루지 못했습니다. 오전 3시쯤 취사장으로 내려오니 그 시간에도 다정해 보이는 부부 한 쌍이 음식을 준비하고 있습니다. 참 보기 좋습니다.오전 4시, 천왕봉을 향해 오르기 시작합니다. 깔딱고개를 정복하는 방법은 역시 어슬렁어슬렁, 천천히 걷는 것입니다. 일출은 볼 수 없었습니다. 하지만 천왕봉 정상은 이미 산객들로 그득합니다.정상 한쪽에서 '천왕봉 성모상'이라는 표지판이 눈에 들어옵니다. 사진을 찍고 돌아서는데, 나이가 지긋해 보이는 어떤 분이 합장을 하고 고개를 숙인 채 한참 동안 기도를 드리고 있습니다.이 역시 지리산에서 만난 또 하나의 인상적인 모습입니다. 정상석 인증 사진 한 장을 남기고 곧바로 중봉을 향해 내려섭니다.중봉을 지나 치밭목대피소까지는 내리막이지만 상당히 험합니다. 얼마 전 새로 구입한 스틱과 무릎보호대가 오늘 제대로 열일을 합니다. 좁은 등로 양옆의 나뭇가지와 풀잎에는 물기가 가득해 온몸이 젖습니다.치밭목에서 유평리까지 약 7km. 길도 비교적 편하고 내리막이 이어집니다. 그리고 이번 화대종주의 진짜 목적지, 무재치기폭포를 만납니다. 사실 이번 화대종주는 이 폭포를 다시 보고 싶어서 시작했습니다.지난번 처음 보았을 때, 바위면을 얇게 적시며 조용히 흘러내리던 신비한 모습이 오랫동안 기억 속에 어른거렸습니다.비가 온 뒤라 수량도 풍부합니다. 더 좋은 모습을 찾아 이쪽저쪽으로 자리를 옮겨가며 한참 동안 바라봅니다. 역시 신비하고 경이롭습니다. 이 모습을 또다시 볼 수 있을까요?유평리 마을에 내려오니 햇살이 가득 내리쬡니다. 그리고 드디어 대원사 일주문입니다. 어느 분이 홀로 사진을 찍고 계시네요. 어젯밤 장터목대피소에서 만난 젊은 분입니다. 인생사진은 셀카만으로는 부족하지요. 서로 최고로 멋진 포즈를 잡아주며 인생사진을 한 장씩 주고받았습니다.대원사 주차장에 낮 12시가 조금 못 되어 도착했습니다. 2년 전보다 30~40분 정도 늦어졌지만 오늘은 버스 시간까지 여유가 있습니다. 산채비빔밥으로 점심을 먹고, 먼지 묻고 땀에 절은 바지도 갈아입었습니다. 차도 편하지만 마음도 더없이 편안하고 뿌듯합니다.조망과 일출이 아쉬웠지만 이번 종주는 모든 것이 순조로웠습니다. 올봄에 칠순잔치를 받아먹었으니 이제 부정할 수 없는 노인 반열에 들어섰습니다.2년 동안 장거리 산행의 공백도 있었습니다. 그래서 이번 화대종주가 벅찬 일이 될 수도 있겠다고 생각했습니다. 여차하면 미련 없이 중간에 탈출하리라 마음먹고 시작했습니다. 하지만 끝까지 걸었습니다.그리고 다시 한번 알게 되었습니다. 산을 오르는 것은 산과 싸우는 일이 아니라는 것을. 내 몸과 대화하고, 내 몸이 원하는 속도를 따라가며, 때로는 쉬어주고 때로는 한 걸음 더 내딛는 것. 그렇게 한 걸음 한 걸음 걷다 보면 어느새 정상에 서게 되고 목적지에 도착한다는 것을.어쩌면 이번 화대종주가 마지막이 될 수도 있겠습니다. 하지만 마지막이 아니기를 바라는 마음도 있습니다.다시 지리산을 찾게 된다면 목적지는 바뀔 것입니다. 보고 싶은 곳, 좋은 꽃이 피어 있는 곳, 마시고 싶은 샘물이 있는 곳으로 천천히 가면 됩니다.그리고 무엇보다 내 몸과 오래 대화하며 걷겠습니다. 2년 만에 다시 만난 지리산. 그리웠고, 반가웠고, 고마웠습니다. 그리고 지리산을 걸으며 결국 다시 만난 것은 산이 아니라 나 자신이었습니다.지리산아, 고맙다. 또 만날 수 있기를.