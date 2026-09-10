목요일은 물이 오는 날, 배달차를 기다립니다

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큰사진보기 ▲물을 기다리는 목요일일주일에 한 번 오는 물 배달차 ⓒ 임선임 관련사진보기

큰사진보기 ▲연수기에 사용하는 소금수돗물의 경도 성분을 줄이는 연수기에 사용하는 소금. 한포대를 2주동안 사용한다. ⓒ 임선임 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연수기세부 생활에서 익숙해진 또 하나의 물 관리 풍경 ⓒ 임선임 관련사진보기

큰사진보기 ▲막탄의 바다막탄의 리조트에서 바라본 바다. 이제는 새로운 수원이 되고 있다. ⓒ 임선임 관련사진보기

여기는 필리핀 세부. 목요일은 물이 오는 날이다. 정확히는 우리가 사는 빌리지에 물 배달차가 들어오는 날이다. 적어도 예정은 그렇다. 어느 주에는 조금 일찍 오기도 하고, 어떤 때는 2주 넘게 소식이 없기도 한다. 물통은 점점 비어가는데 차가 오지 않으면 슬슬 마음이 급해진다. 그래서 큰 갤런통에 물이 얼마나 남았는지 한 번씩 들여다보게 된다. 세부에 오기 전에는 '물이 오는 날'을 기다리며 살아본 적이 없었다.배달 받은 물은 음식에 쓰고, 설거지를 마친 뒤 마지막으로 헹굴 때도 사용한다. 이 물을 그대로 마시는 사람들도 있지만 우리 가족이 마시는 물은 마트에서 생수병으로 따로 사 온다. 수돗물도 용도에 따라 다르게 쓰게 됐다. 우리 집에는 수돗물의 경도 성분을 줄이기 위한 연수기가 설치돼 있고, 연수기를 관리하려면 소금도 따로 필요하다.단수 예고가 오면 생활용수를 받아둔다. 예고라도 있으면 그나마 다행이다. 아이들이 등교 준비를 하던 아침, 갑자기 물이 끊겨 아껴둔 식수로 머리를 감긴 적도 있다. 수압이 약해 샤워기 물줄기가 답답한 날도 흔하다. 그러다 보니 세부에서는 물을 자연스럽게 나눠 쓰게 됐다. 마실 물, 음식에 쓸 물, 씻고 생활하는 데 쓸 물.한국에 살 때 물은 굳이 생각할 필요가 없는 생활의 일부였다. 수도꼭지를 틀면 나왔고, 어디에 쓸 물인지 구분할 이유도 없었다. 처음에는 이것 역시 외국에서 살며 익숙해져야 할 불편 가운데 하나라고 여겼다.막탄섬(라푸라푸·코르도바 일대)에서는 조금만 이동해도 바다가 보인다. 세계 각지의 관광객은 바로 그 바다를 보기 위해 이곳을 찾는다. 바다가 가까이 있다고 해서 생활에 쓸 수 있는 물까지 풍부한 것은 아니다. 섬에서 필요한 담수는 비와 지하수 같은 제한된 수원에 의존한다. 그런 막탄섬에서 최근 바다가 새로운 수원이 되기 시작했다.지난 9월 3일 현지 매체 <선스타 세부>는 코르도바의 담수화 시설에서 생산한 물이 라푸라푸시를 비롯한 막탄섬 여러 지역으로 공급되기 시작했다고 보도했다. 바닷물의 염분을 제거해 담수로 만든 뒤 기존 상수도망에 공급하는 방식이다.이 담수화 시설은 지난 7월부터 하루 5천㎥의 물을 메트로 세부 수도국(MCWD)에 공급하고 있다. 최근 라푸라푸시 바박2에 새로운 연결 지점이 마련되면서 공급 범위도 막탄섬 곳곳으로 넓어졌다. 앞으로 하루 2만㎥까지 공급량을 늘리는 것이 목표이며, 계획대로라면 약 3만 가구에 물을 공급할 수 있다고 한다.그렇다면 막탄섬은 왜 바닷물까지 새로운 수원으로 끌어와야 했을까? 지난 6월 MCWD가 밝힌 하루 물 수요는 28만㎥, 평균 공급량은 26만3941㎥였다. 하루 1만6059㎥, 약 1600만 리터가 부족한 셈이다. 하지만 이곳에서 물 부족은 숫자로 먼저 다가오지 않는다. 약해진 샤워기 물줄기로 오고, 단수 공지로 오고, 욕실 한쪽에 미리 받아둔 물통으로 온다. 우리 집에서는 물통이 비어갈 때마다 물 배달차를 기다리는 일도 그중 하나다.세부에서 생활하다 보면 한 도시 안에 서로 다른 풍경이 겹쳐 보일 때가 있다. 대형 쇼핑몰과 호텔, 고층 콘도가 모인 곳에서는 빠르게 커지는 도시가 보이고, 막탄섬 해안에는 대형 리조트가 늘어서 있다. 그런데 조금만 주거지역 안쪽으로 들어가면 비포장도로를 만나기도 하고, 여러 가구의 수도계량기와 배관이 한곳에 모여 있는 낯선 풍경도 보인다.그런 모습만으로 수도 인프라의 수준을 단정할 수는 없다. 다만 약한 수압과 반복되는 단수를 겪다 보면 도시가 커지는 속도를 물 공급이 제대로 따라가고 있는지는 의문이다. 세부의 물 문제는 한 가지 이유로만 설명되지는 않는다. 늘어나는 수요를 공급이 충분히 따라가지 못하고, 오랫동안 의존해온 지하수에도 한계가 있다. 여기에 공급한 물이 소비자에게 닿기 전 사라지는 문제도 있다.지난 8월 <선스타 세부>는 MCWD 공급량의 약 32%가 노후한 배관과 밸브 등으로 인해 손실되고 있다고 보도했다. 담수화는 이런 한계가 겹친 상황에서 등장한 새로운 선택지다. 특히 오래전부터 지적돼온 것이 지하수 문제다. 세부의 수문 전문가들은 과도한 지하수 취수가 바닷물이 지하수층으로 스며드는 해수 침입을 악화시킬 수 있다고 경고해왔다. MCWD가 담수화를 추진하는 이유 중 하나도 지하수 의존을 줄이고 새로운 수원을 확보하기 위해서다.한쪽에서는 바닷물이 지하수층으로 스며드는 것을 걱정하고, 다른 한쪽에서는 그 바닷물을 끌어와 생활에 필요한 물로 바꾸고 있다. 그렇다고 담수화가 물 문제의 완전한 해답은 아니다. 바닷물을 담수로 만드는 데는 많은 에너지가 필요하고, 처리 과정에서 남는 고농도 염수를 어떻게 관리할 것인지도 과제로 남는다.유엔환경계획(UNEP)도 담수화가 물 부족을 완화하는 중요한 수단이 될 수 있지만, 에너지 사용과 농축 염수 배출이 해양환경에 부담을 줄 수 있다고 지적한다. 결국 바다는 새로운 수원이 될 수 있지만, 생활에 쓸 수 있는 담수로 바꾸는 데에는 비용이 따른다. 세부에서 겪는 단수와 약한 수압, 물통을 채워두는 일은 한 도시가 앞으로 물을 어디에서, 어떤 방식으로 마련할 것인가와 맞닿아 있다.담수화한 물이 막탄섬의 수도망에 들어오기 시작했다고 해서 우리 집 생활이 당장 달라지는 것은 아니다. 단수 공지가 오면 여전히 물을 받아둘 것이고, 연수기에는 소금을 채울 것이다. 갤런통이 비어가면 물 배달차를 기다릴 것이다. 처음에는 이런 일들을 그저 세부에서 살며 감수해야 하는 불편이라고 여겼다. 하지만 이제는 빈 물통 하나도 이 도시의 물 사정과 따로 보이지 않는다.