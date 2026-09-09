이 대통령 "저의 임기, 헌법상 명확히 제한돼 있어"

"저의 임기는 헌법상 명확하게 제한돼 있기 때문에 빨리 시작을 해야 그 효과를 오랫동안 누릴 수 있다."
프랑스를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 9일(현지시간) "취임 초 해외 방문을 많이 하려고 (일정들을) 잡아놓은 상태다. 여러 이유가 있다"라면서 한 말이다.
임기 초반 정상외교 일정 배경에 대한 설명 성격이었지만, 보수 야권을 중심으로 이 대통령이 직접 '연임 개헌' 논란에 대한 입장을 밝히라고 요구하는 상황에서 나온 대통령의 직접적 언급이다.
이 대통령은 "정상외교는 개방형 통상국가라고 불리는 대한민국에게 무역이나 투자, 경제 협력, 안보 협력에 좋은 기회를 제공해 준다"라면서 "실제로 이렇게 기획해 다녀온 국가들은 수출 증가율이 급격하게 올라가고 민간의 교류 활동도 많아진다"고 했다.
또한 "임기 후반에 가서 아무리 좋은 관계를 맺어도 그때는 (이러한 효과를) 활용할 수 있는 기회가 제한적일 수밖에 없다"고 덧붙였다.
"에너지 넘칠 땐 절제할 필요 있다. 그런 것이 역사적 경험"
한편 이 대통령은 이 자리에서 "대한민국도 (프랑스 대혁명처럼) 2024년 12월 3일 그 밤을 기점으로 엄청난 변화를 겪고 있는 중인데 지금 약간의 혼란의 겪고 있는 지점들이 있다"면서 이른바 '겸손한 개혁'을 다시 강조하기도 했다(관련기사 : 이 대통령 또 강조한 '겸손한 개혁', 유시민 겨냥했나 https://omn.kr/2jjfi
).
이에 대해 이 대통령은 "프랑스 대혁명이 진행되는 과정에서 소위 반동, 반혁명의 시기를 겪고 엄청난 희생이 있었다"며 "국민들의 에너지를 모아서 새로운 체제와 세상을 만들어가는 과정이었는데 너무 과하게 그 상황을 이끌어 가다 보니깐 이제 소위 반동을 맞이하는 것"이라고 지적했다.
이어 "역결집, 중도의 이탈 이런 걸 통해서, 사실은 반혁명으로 다시 어두운 시기를 맞았다"라며 "엄청난 희생을 치른 다음에 역사는 다시 전진했지만 그런 과거의 경험들을 다시는 반복해서는 안 된다"고 말했다.
이 대통령은 특히 "에너지가 넘칠 때는 절제할 필요가 있다. 그리고 많은 사람들의 동의 하에 고통과 저항을 최소화하면서 우리가 가야 될 바람직한 방향을 향해서 가야 한다"고 강조했다.
그러면서 "그런 것이 저는 역사적 경험이라 생각된다. 우리 스스로도 매우 조심해야 될 부분이란 생각이 들고 있다"고 밝혔다.