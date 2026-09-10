산과 바다, 모두 보고 싶다면 여기로 가세요

큰사진보기 ▲채석강책을 쌓아둔 것 같은 바위지형입니다. 물이 빠지면 또 다른 풍경이라고 해요. ⓒ 전명원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲격포 북방파제등대스탬프 투어를 하고 있습니다 ⓒ 전명원 관련사진보기

큰사진보기 ▲곰소염전이색적인 풍경입니다. 가을햇살아래 소금이 만들어지고 있어요. ⓒ 전명원 관련사진보기

국내 이곳저곳을 돌아다니다 보면 유난히 산세가 좋은 곳을 만날 때가 있다. 지도 검색을 해보면 대부분 국립공원 자락이었다. 그래서 내심 국립공원으로 지정되는 곳은 다 이유가 있군, 하는 생각을 하곤 했었다.그중 변산반도는 산이나 바다 둘 중 하나가 아니라 그 두 가지 모두를 아우르는, 반도가 국립공원으로 지정된 곳이다. 1988년에 국립공원으로 지정되었다고 한다. 해안가는 외변산, 산악 지역은 내변산으로 구분한다. 내소사, 월명암 등 고찰도 있고, 직소폭포, 낙조대도 유명하다. 그뿐 아니라 청자 박물관도 있고, 잘 알려진 채석강, 적벽강, 격포, 고사포 해수욕장 등도 있다.나는 아주 오래전 채석강만 가보았다. 이름처럼 책을 눕혀 쌓아둔 듯한 바위들이 어찌나 신기하던지 그날의 기억은 지금도 생생하다. 다시 한 번 가보고 싶다고 생각은 하면서도 영 기회가 닿지 않다가 성큼 가을이 다가온 9월 초, 드디어 다시 변산반도에 발을 디뎠다.채석강만 목표로 왔던 예전과 달리 이번에는 격포 북방파제에서 등대 스탬프를 찍고, 유명하다는 백합 조개도 먹고, 채석강을 다시 본 다음 곰소염전에도 들러볼 요량이었다.여행하기를 좋아하는 나는 스탬프 투어도 다양하게 하고 있다. 국가 문화유산 스탬프투어뿐 아니라 등대 스탬프, 기억 체크인 스탬프 투어도 한다. 스탬프 투어의 장점이라면 뭐니 뭐니 해도 여행의 동력 역할을 해준다는 것이다. 스탬프 투어가 아니었다면 굳이 가게 되지 않거나, 다음에 가지 하면서 미루기만 했을 곳들을 챙겨서 가보게 된다. 내 나라의 아름다움도 멋도, 그리고 맛도 즐길 수 있는 좋은 기회다.격포 북방파제 등대에서 스탬프를 찍었다. 격포항에 정박해 있는 많은 어선의 풍경도 인상적이었는데, 오늘 날씨는 구름 한 점 없어서 서해가 맞을까 싶을 정도로 잉크색 바다 풍경이었다. 방파제 끝에 있는 북방파제는 1993년 12월 24일에 첫 불을 밝혔다고 한다.격포 북방파제에서 나와 채석강을 봤다. 예전에 왔던 날과 달리 오늘은 바닷물이 한껏 올라와 있는 날이어서 또 다른 풍경이었다. 오래전 왔던 그날을 떠올렸다. 또 많은 시간이 지나고 나면 오늘도 같은 마음으로 떠올리려나.이제 배도 채워볼 시간이다. 변산반도는 백합 조개가 유명하다고 한다. 그래선지 사방에서 쉽게 백합요리를 내놓는 식당을 만날 수 있다. 우리는 잘 알려진 군산 식당을 찾아가 백합 코스 요리를 먹었다. 백합탕, 백합찜뿐 아니라 죽도 내어준다.식사를 마치고 격포에서 곰소쪽으로 넘어오다 보면 절벽 아래로 보이는 바다 풍경이 정말 근사하다. 전망대 쉼터도 있는데 역시 그 고갯길에서 가장 멋진 풍경을 즐길 수 있다. 바다를 오른쪽으로 내내 끼고 드라이브하며 곰소로 넘어오니 이제 젓갈과 소금이 흔해진다.유명한 곰소염전이 있는 곳이니만큼 좋은 소금으로 만든 좋은 젓갈이 있는 건 당연한 일일 터. 우리도 곰소젓갈 단지에 들러 몇 가지 젓갈을 샀다. 돌아가 젓갈을 먹는 내내 푸른 변산 앞바다와 고갯길을 떠올릴 듯하다.이제 집으로 돌아가기 전 마지막 들른 코스는 곰소염전이다. 여러 매체에서 곰소염전의 사진을 봤던 터라 늘 궁금했던 곳이다. 지금은 염전을 생산하는 시기여서 마을 안에 차가 들어갈 수는 없다고 한다. 마침, 마을 입구 건너편에 유명한 슬지 제빵소가 있어 커피와 찐빵도 맛볼 겸 주차하고 잠시 건너다봤다. 슬지 제빵소 2층에서도 멋진 염전의 풍경이 조망된다.검은색 소금 창고와 그 뒤로 넓게 펼쳐진 소금밭이 이색적이었다. 올여름 덥기도 너무 더웠는데 소금이 만들어지긴 좋았으려나. 선선한 바람에 아직 따가운 9월의 햇볕으로도 소금을 잘 맺히려나. 소금밭을 보며 이런저런 생각을 했다.변산반도는 생각보다 볼거리가 더 많은 곳이었다. 비록 당일치기로 빠듯하게 둘러보았지만, 며칠을 머무른다 해도 좋을 것 같다. 한낮의 더위는 남아 있다지만 성큼 가을이 온 요즘이다. 일 년 중 가장 여행하기 좋은 계절도 요즘이 아닐까. 돌아오는 내내 새롭게 알게된 변산반도의 여러 풍경이 남아 함께 했다. 우리나라의 더 많은 아름다움을 생각하게 된다.