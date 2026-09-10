"행복했으면 왜 나왔어요?" 북향민에 던져진 질문에 대한 답

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 구축함 강건호 취역기념식이 6일 원산항에서 진행되었다고 조선중앙통신이 7일 보도했다. 기념식에는 부인 리설주와 딸 주애가 동행했다. [조선중앙통신 홈페이지 캡처] 2026.9.7 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"북한 사람들은 왜 데모할 생각을 안 해요?"

"김일성이 사망했을 때 북한 주민들이 그렇게 많이 울던데, 정말 슬퍼서 운 거예요? 아니면 가짜로 운 거예요?"

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덧붙이는 글 | 박예영 작가는 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 '사람의 통일'을 이야기하고 있습니다.

앞선 글에서 나는 질문 하나를 남겼다. 북한에서의 삶은 지옥이었을까, 천국이었을까.한국에 와서 북한에 대해 이야기하다 보면 참 많은 질문을 받는다.이런 질문을 받을 때마다 어디서부터 설명해야 할지 막막하다. 지금 대한민국에서 북한을 바라보는 시선만으로는 쉽게 이해하기 어려운 세계가 있기 때문이다. 그래서 먼저 한 가지 고백부터 해야 할 것 같다.십수 년 전 어느 단체에서 강의하며 "나는 북한에서 행복했던 것 같다"고 말한 적이 있다. 물론 지금의 평가가 아니라, 바깥세상을 모르던 당시의 내가 느꼈던 감정이라고 설명했다. 그런데도 질문이 돌아왔다. "행복했으면 왜 나왔어요?" 행복에는 상대적인 기준이 있다고 설명했지만, '북한에서 행복했다'는 말 자체를 쉽게 받아들이지 못하는 듯했다.어쩌면 당연한 반응인지도 모른다. 우리는 대부분 자신이 서 있는 자리에서 다른 사람의 삶을 바라보기 때문이다. 그래서 이 글을 시작하기 전에 한 가지를 분명히 해두고 싶다. 북한을 나온 뒤 새롭게 알게 된 사실들로 과거를 재해석하지 않으려고 한다. 북한 안에서 23년을 살았던 그때의 내가 무엇을 보고, 무엇을 배우고, 무엇을 믿으며 살았는지를 가능한 한 그때의 눈으로 이야기하려 한다. 그래야 지금 북한에서 살아가는 사람들의 생각을 이해할 수 있는 중요한 단서가 될 수 있기 때문이다.언젠가 남북의 사람들이 자유롭게 만나고 교류하는 날이 온다면 우리는 북한 주민을 직접 만나게 될 것이다. 그때 그들이 우리가 예상했던 것과 전혀 다른 말을 할 수도 있다. 자신의 삶과 고향을 자랑하고, 심지어 "나는 행복하다"고 말할 수도 있다. 우리는 그 말을 있는 그대로 들을 준비가 되어 있을까.물론 나의 경험이 모든 북한 주민을 대표하지는 않는다. 2016년 석사논문 <탈북민 그리스도인들의 신앙체험에 관한 연구>를 준비하며 100명의 북향민을 인터뷰하고 설문조사하면서, 같은 교육을 받았더라도 계급과 살아온 환경에 따라 생각은 적지 않게 달라진다는 것을 확인했다. 이 글에서는 내가 살았던 시기 북한 주민들의 세계관이 어떤 교육과 사회환경 속에서 형성됐는지를 나의 경험을 통해 들여다보려 한다.북한에서 태어난 내게 처음 주어진 세상은 하나였다. 보고 듣고 배울 수 있는 세계는 대부분 국가가 허용한 범위 안에 있었다.어린 시절부터 불렀던 노래 가운데 '세상에 부럼없어라'가 있다. 노래 속에서 김일성은 우리의 아버지였고 당의 품은 우리의 집이었다. 우리는 모두 한 가족이고 친형제라고 노래했다. 개인보다 집단이 먼저인 세계관을 나는 아주 어린 시절부터 노래로 부르며 자연스럽게 받아들였다.교육은 더 체계적이었다. 유치원에서 시작해 학교를 졸업하고 성인이 된 뒤에도 김일성 가문의 어린 시절과 항일투쟁, 해방과 전쟁, 전후복구건설과 사회주의 국가를 세워가는 이야기를 끊임없이 접했다. 기록영화와 예술영화를 통해 이런 이야기를 접했고, 뉴스에서는 지도자가 전국 곳곳을 찾아다니며 주민들의 생활을 살피는 '현지지도' 모습을 반복해서 보았다. 김일성은 일제와 싸워 나라를 찾아준 지도자였고, '한 세기에 두 제국주의를 타승한 백전백승의 강철의 영장'이라고 배웠다. 한국전쟁 역시 '미제국주의와 남조선괴뢰도당이 일으킨 침략전쟁'이라고 배웠다.반대편에서 그 역사를 설명하는 목소리를 들어본 적이 없다. 북한을 방문한 외국인들이 김일성을 칭송하고 북한 사회를 좋게 평가하는 모습을 주로 보면서 내가 사는 나라는 세계에서 최고로 살기 좋은 나라라고 자연스럽게 받아들여졌다.그러니 그 세계 안에서 살던 나에게 김일성 가문을 존경하고 충성하는 것은 이상한 일이 아니었다. 내가 배운 역사가, 내가 본 세상이, 내가 알고 있는 진실이 그것이었기 때문이다. 고려대학교 임재천 교수는 북한 초등학교의 김일성·김정일 우상화 교육을 분석하며, 지도자 신화의 반복 학습과 의례 참여가 어린 학생들의 믿음과 충성심을 내면화하는 정치사회화의 과정으로 작용한다고 설명한다. 학자에게는 이것이 '정치사회화'의 과정이겠지만, 그 안에서 태어나고 자란 나에게 그것은 그저 내가 살아가는 세상이었다.교육만 있었던 것도 아니다. 내가 살던 당시 북한에는 국가가 주민들의 생활을 책임진다는 사회주의 제도가 있었다. 국가가 집을 제공하고 직장을 배치했다. 무료의무교육과 무상치료제가 실시되었고 쌀과 주요 식료품은 배급을 통해 공급됐다.지금은 이러한 제도들이 많이 달라졌다. 나는 그것이 노동자와 농민을 중심으로 모두가 평등하게 사는 사회라고 믿었고, 그런 사회를 만들어준 김일성은 내게 최고의 영웅이었다. 반대로 자본주의 사회에 대해서는 빈부격차와 실업, 범죄, 착취 같은 폐해를 중심으로 배웠다. 한쪽 사회의 장점과 다른 사회의 단점을 반복해서 배운 셈이다. 다른 정보를 자유롭게 접해 두 사회를 직접 비교해볼 기회는 거의 없었다. 그런 환경에서 태어나 유치원과 학교를 다니고 직장과 조직생활을 하며 20년 넘게 살아간 사람의 세계관은 어떻게 만들어질까.만약 당신이 그 땅에서 태어나 똑같은 교육을 받고 똑같은 정보만 접하며 성장했다면, 과연 나와 전혀 다르게 생각할 수 있었을까.물론 부족한 것도 많았다. 지금 대한민국에서 누리는 생활과 비교하면 불편한 것 투성이다. 그런데 그때는 비교할 다른 삶을 몰랐다. 주변 사람들도 비슷하게 살았고 내가 가진 것이 특별히 부족하다고 생각할 이유도 많지 않았다. 무엇보다 나는 내가 사는 나라가 세상에서 가장 좋은 나라라고 믿고 있었다.행복은 객관적인 생활조건만으로 설명되지 않는다. 경제학자 아다 페레르이카르보넬(Ada Ferrer-i-Carbonell)은 개인의 행복에는 절대적인 소득뿐 아니라 자신이 비교하는 집단과의 상대적 위치도 영향을 미친다고 분석했다. 사람은 자신이 알고 있는 세계와 비교의 기준 안에서 자신의 삶을 평가한다는 것이다. 물론 북한 주민을 대상으로 한 연구는 아니지만 당시의 나를 이해하는 하나의 단서는 된다. 내가 아는 세계가 그곳 뿐이었고 주변 사람들도 비슷하게 살았으며, 내가 사는 나라가 세상에서 가장 좋은 나라라고 믿었다면 행복의 기준 역시 그 세계 안에서 만들어질 수밖에 없었다.그래서 나는 지금 북한에 사는 누군가가 "나는 행복하다"고 말한다고 해서 그 말을 곧바로 부정해서는 안 된다고 생각한다. 우리가 보기에 부족한 것이 많고 누려야 할 권리를 충분히 누리지 못하고 있다고 해서 그 사람에게 "당신은 행복하지 않다"고 대신 말할 수 있을까.그 사람이 느끼는 행복을 인정하는 것과 북한 체제를 긍정하는 것은 전혀 다른 문제다. 북한 체제를 어떻게 평가할 것인가와 그 안에서 살아가는 한 사람의 삶과 감정을 어떻게 이해할 것인가는 같은 질문이 아니다. 나는 이것이 북한을 '있는 그대로' 바라보는 출발점이라고 생각한다.북한에서 보낸 23년 동안 어떤 교육을 받고 무엇을 믿으며 살았는지에 대해서는 올해 1월 펴낸 간증 에세이 <진짜 아버지>에 비교적 상세히 기록했다. 이 짧은 글에 그 시간을 모두 담을 수는 없지만, 한 사람의 세계관이 북한 사회 안에서 어떻게 형성됐는지를 이해하는 하나의 기록이 될 수 있을 것이다.그러나 내가 세상의 전부라고 믿었던 세계에도 균열이 생기기 시작했다. 1990년대 중반 북한을 휩쓴 '고난의 행군'이었다. 국가가 책임진다고 믿었던 배급체계가 제대로 작동하지 않기 시작했고 먹고사는 문제가 개인과 가족의 몫으로 넘어왔다. 국가가 먹여 살려준다고 믿었던 사람들이 스스로 먹을 것을 찾아야 했다. 장마당이 커지고 사람들은 물건을 사고팔기 시작했다. 가족을 살리기 위해 국경을 넘는 사람들도 생겨났다.나도 그 가운데 한 사람이었다. 나는 북한 체제가 싫어서 국경을 넘은 사람이 아니었다. 정확히 말하면 그때의 나는 북한 체제가 나쁜지조차 몰랐다. 내가 고향을 떠난 이유는 가족을 먹여 살리기 위해서였다. 그리고 그렇게 고향 밖으로 밀려나온 뒤에야 처음으로 내가 알고 있던 세계와 전혀 다른 세계를 만나기 시작했다.그 이후의 이야기는 다음 글에서 나누려고 한다. 밖에서 새로운 정보를 접한 뒤 북한을 다시 바라보는 것과 북한 안에서 북한만을 세상의 전부로 알고 살던 사람이 그 사회를 바라보는 것은 전혀 다른 이야기이기 때문이다. 북한 밖에서 새롭게 알게 된 사실을 가지고 북한에서의 과거까지 다시 설명하는 이야기를 나는 '재해석된 북한 이야기'라고 부른다. 그것 역시 중요한 이야기지만, 그것만으로는 북한 안에서 살아가는 사람들의 세계를 온전히 이해하기 어렵다.언젠가 남북의 문이 다시 열리고 우리가 북한 주민을 직접 만나는 날이 온다면 더욱 그럴 것이다. 그들이 우리와 다른 이야기를 한다고 해서 곧바로 틀렸다고 판단하기 전에 왜 그렇게 생각하고 살아왔는지를 먼저 이해하려는 노력이 필요하다. 어쩌면 우리가 먼저 준비해야 할 것은 북한 주민들의 생각을 바꾸는 일이 아니라, 그들의 생각이 만들어진 세계를 이해할 수 있는 눈을 가지는 것이어야 하지 않을까.고향 밖에서 전혀 다른 세계를 만나면서 내가 믿었던 북한은 다시 보이기 시작했다. 체제와 지도자에 대한 생각은 달라졌지만, 오히려 더 선명해진 것도 있었다. 가족과 고향에 대한 그리움이었다.다음 글에서는 북한 밖에서 새로운 세계를 만난 뒤 우리가 알던 북한이 어떻게 다시 보이기 시작했는지를 이야기해보려 한다.