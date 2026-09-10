'쿠데타 모의' 전 대통령 아들이 대선에? 브라질에 무슨 일이

▲6월 8일 오후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에 마련된 잠실개표소 앞에서 시민들이 4일째 ‘재선거’ 요구 시위를 벌이고 있다. 핸드볼 경기장 앞에서 ‘윤어게인’ 티셔츠를 입은 한 시민이 태극기와 성조기를 흔들고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기