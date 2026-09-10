멜버른 소녀상 존치 논쟁, 임시총회 철회 청원 시작

큰사진보기 ▲멜번 평화의 소녀상 연대가 진행중인 빅토리아주 한인회 임시총회 철회 온라인 청원. 청원은 지난 8일부터 시작됐다. ⓒ 멜번 평화의 소녀상 연대 관련사진보기

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"여러분의 한 표가 소수의 의견이 아니라는 것을 알리고, 소녀상을 지켜달라고 적극적으로 호소할 수 있는 징검다리가 됐으면 합니다."

"우리 회원들은 우리가 싸우는 단체로 보이고 싶지 않다고 해요. 그 가치를 지키는 사람들로 보이고 싶다는 생각이 있습니다."

큰사진보기 ▲멜번 평화의 소녀상 연대가 오는 12일 멜버른 도클랜즈의 Library at the Dock에서 여는 영화 <귀향> 10주년 확장판 특별상영회 안내 이미지. 무료 상영이며 영어 자막이 제공된다. ⓒ 멜번 평화의 소녀상 연대 관련사진보기

멜번 평화의 소녀상 연대(아래 멜소연)는 지난 8일부터 빅토리아주 한인회(아래 한인회)가 오는 10월 17일 열기로 한 임시총회의 철회를 요구하는 온라인 청원을 시작했다.멜소연이 배포한 청원문 제목은 '멜번 교민·동포, 종교단체에 드리는 한인회 임시총회 철회 청원'이다.청원문에서 멜소연은 평화의 소녀상을 "우리 교민사회가 정의와 인권을 위해 세운 살아 있는 양심의 상징"이라고 규정하며, "한인회는 소녀상을 제거할 어떤 명분도, 어떤 권리도 없다"고 주장했다. 또한 충분한 절차와 정당성 없이 소녀상 존치 여부를 결정해서는 안 된다는 입장을 밝혔다. 더불어 교민과 동포, 종교단체 등에 서명 참여를 호소했다.한인회는 지난 8월 31일 임시총회 공고를 통해 제1호 안건으로 '평화의 소녀상 계속 설치 여부 및 정치적 중립성'을 상정했다. 2019년 한인회 임시총회에서 참석 회원 25명 전원의 찬성으로 한인회관 부지에 설치된 소녀상의 계속 설치·유지 여부를 7년 만에 다시 회원들에게 묻는 것이다.김배이 멜소연 위원장은 9일 기자와의 통화에서 청원을 시작한 이유에 대해 "교민들의 의견이 숫자로 드러났으면 한다"고 말했다.김 위원장은 특히 한인회 회원과 전체 교민사회의 규모 차이를 언급했다. 그는 "한인회 회원은 200여 명인 반면 멜번에는 2만 5천~3만 명의 교민이 있다"며 한인회 회원뿐 아니라 보다 폭넓은 교민들의 의견도 확인할 필요가 있다고 주장했다.이어 한인회에 대해 "빅토리아주에 있는 한인들을 대표하는 상징성이 있는 곳"이라며 "교민들이 청원에 참여해 그 의견이 숫자로 드러난다면 한인회에도 전달하려고 한다"고 말했다.김 위원장에 따르면 이번 청원 아이디어에는 멜소연의 젊은 회원들도 참여했다. 현재 구글폼을 통해 서명을 받고 있으며, 영어 청원을 만들어 해외에서도 참여할 수 있도록 하는 방안도 논의하고 있다.청원은 시작된 지 하루가 지난 시점이어서 참여 인원은 아직 별도로 공개되지 않았다.한인회는 청원과 관계없이 임시총회를 예정대로 진행한다는 입장이다.유훈 한인회 재무국장은 9일 기자가 청원에 대한 입장을 묻자 "저희는 임시총회를 철회할 생각이 없다"며 "계획대로 진행할 예정이고, 말씀드린 내용들이 총회에서 논의·의결되리라 생각한다"고 밝혔다.앞서 한인회는 이번 임시총회의 취지가 소녀상의 역사적 의미 자체를 부정하거나 이미 철거를 결정한 것은 아니라고 설명했다. 다만 지난 7년간 소녀상을 관리·대표해 온 단체의 관리와 책임, 활동 등을 살펴본 뒤 한인회관 부지에 소녀상을 계속 둘 것인지를 회원들이 판단하겠다는 입장이다.반면 멜소연은 관리단체와 관련해 확인할 문제가 있다면 해당 사안을 별도로 다뤄야 하며, 이를 2019년 정식 절차를 거쳐 설치된 기존 평화의 소녀상의 존치 여부와 연결해서는 안 된다고 주장하고 있다.김 위원장은 존치 논쟁 이후 단체 내부에서도 대응 방법을 두고 여러 의견이 나오고 있다고 전했다. 특히 젊은 회원들이 온라인 청원과 SNS 홍보, 영상 제작 등에 적극적으로 아이디어를 내고 있다고 말했다.그러면서 멜소연이 이번 논쟁을 통해 '싸우는 단체'로 비치는 것을 원하지 않는다고 했다.멜소연이 해오던 기억·교육 활동도 이어진다. 오는 12일 오후 6시 멜버른 도클랜즈의 'Library at the Dock' 공연장에서는 영화 <귀향> 10주년 확장판 특별상영회가 열린다. 무료 상영이며 영어 자막이 제공된다.이번 상영회는 최근 소녀상 존치 논쟁에 대응해 새로 마련된 행사가 아니라 이전부터 예정돼 있던 행사다.멜소연은 상영회 취지에 대해 "고향으로 돌아오지 못한 소녀들의 이름과 기억을 멜번에서 다시 이어간다"고 밝혔다. 젊은 회원들은 상영회 참석자들의 이야기를 한국어와 영어로 기록하고 짧은 영상으로 제작하는 방안도 준비하고 있다.