경기신보, '돈 빌려주는 기관' 넘어 소상공인 경영까지 돕는다

큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단 이사장이 9일 수원 사옥 3층 강당에서 열린 ‘2026 경기도 소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나’에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기신용보증재단이 9일 수원 사옥 3층 강당에서 도내 소상공인과 예비창업자 100여 명이 참석한 가운데 ‘2026 경기도 소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나’를 개최했다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단 이사장이 9일 수원 사옥 3층 강당에서 도내 소상공인과 예비창업자 100여 명이 참석한 가운데 열린 ‘2026 경기도 소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나’에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

경기신용보증재단(이사장 시석중, 아래 경기신보)이 소상공인 지원의 범위를 자금 보증에서 경영 교육과 컨설팅, 금융상담까지 넓히고 있다. 단순히 필요한 돈을 빌릴 수 있도록 보증하는 데 그치지 않고, 소상공인이 실제 사업 현장에서 경쟁력을 확보하고 지속적으로 영업할 수 있도록 돕겠다는 취지다.경기신보는 지난 9일 수원 사옥 3층 강당에서 도내 소상공인과 예비창업자 100여 명이 참석한 가운데 '2026 경기도 소상공인과 함께하는 성공 두드림 세미나'를 개최했다고 밝혔다.이번 세미나는 신한은행과 협업해 마련됐다. 특히 추미애 경기도지사가 지난 7월 도정 업무보고에서 강조한 민생경제의 중요성과도 맞닿아 있다는 점에서 의미를 더했다. 급변하는 경제환경에 대응하고 소상공인의 경영 안정과 자생력을 높이기 위해 사업 현장에서 바로 활용할 수 있는 실무 중심 프로그램으로 구성했다.첫 강연은 경기신보 조사분석팀 정기헌 박사가 맡았다. '하반기 경제 전망과 소상공인 대응 방안'을 주제로 2026년 하반기 경제 흐름과 주요 변수를 짚고, 변화하는 경영 환경에 소상공인이 어떻게 대응할지 설명했다.단순한 경제 전망을 전달하는 데 그치지 않고 사업 운영 과정에서 경제 상황의 변화를 어떻게 읽고 대응할 것인지에 초점을 맞췄다는 게 경기신보의 설명이다.이어 배달 전문 유튜브 채널 '배달 장코치'를 운영하는 장진수 유튜버가 '더 똑똑하게 배달 장사하는 방법'을 주제로 강연했다. 배달 플랫폼을 활용하는 방법과 매출을 높이기 위한 실전 노하우를 실제 영업 사례를 중심으로 소개했다.마지막 강연에서는 <한국형 장사의 신> 저자 김유진 작가가 '매출UP 시스템 구축, 흔들리지 않는 매출 공식'을 주제로 지속적인 매출 기반을 구축하는 전략을 설명했다. 일회성 매출 확대가 아니라 안정적으로 사업을 운영할 수 있는 시스템 구축에 초점을 맞췄다.이번 세미나가 눈길을 끄는 대목은 강연과 상담을 결합했다는 점이다. 교육을 통해 정보를 제공하는 데서 끝내지 않고, 참석자들이 자신의 사업 상황에 맞는 금융·경영 지원을 현장에서 상담받을 수 있도록 했다.경기신보는 남부·중부·동부·북부 등 4개 영업본부가 참여해 보증과 컨설팅 상담을 진행했다. 신한은행은 배달 플랫폼 '땡겨요'와 금융상품을 안내했고, 금융감독원도 별도 상담 부스를 마련해 금융 관련 애로사항을 상담했다.이번 세미나는 경기신보가 소상공인을 바라보는 지원 방식의 변화를 보여주는 사례이기도 하다.신용보증기관의 전통적인 역할은 담보력이 부족한 소상공인 등이 금융기관에서 자금을 조달할 수 있도록 보증을 제공하는 것이다. 하지만 보증을 통해 자금을 확보하는 것만으로 사업의 성공이 보장되는 것은 아니다. 시장 변화에 대한 정보가 부족하거나 온라인·배달 플랫폼 활용 능력이 떨어지고, 매출과 비용을 체계적으로 관리하지 못한다면 자금 지원이 오히려 일시적인 처방에 그칠 수 있다.경기신보가 이번 세미나에서 경제전망과 배달 플랫폼 활용, 매출관리 등을 함께 다룬 이유도 여기에 있다. 자금이 필요한 소상공인에게 돈을 연결하는 것에서 한 걸음 더 나아가, 그 자금이 실제 사업의 경쟁력과 생존력으로 이어질 수 있도록 돕겠다는 것이다.특히 교육과 상담을 한 자리에서 연계한 방식은 소상공인 지원의 접근성을 높인다는 측면에서도 의미가 있다. 금융상품이나 보증제도를 각각 찾아다니는 대신 한 자리에서 사업 운영에 필요한 정보를 얻고 자신의 상황에 맞는 상담까지 받을 수 있기 때문이다.경기신보는 앞으로도 단순한 보증 제공을 넘어 교육·컨설팅·상담 등을 아우르는 종합 지원체계를 강화할 계획이다. 소상공인의 경영 수요를 반영한 프로그램을 지속적으로 발굴해 금융과 비금융 서비스를 연계한다는 방침이다.시석중 경기신보 이사장은 "급변하는 시장 환경 속에서 소상공인이 안정적으로 사업을 이어가기 위해서는 자금뿐만 아니라 변화를 읽고 사업에 적용할 수 있는 정보와 역량도 중요하다"며 "경기신보는 앞으로도 금융과 비금융 서비스를 유기적으로 연계해 소상공인의 경영 안정과 지속 가능한 성장을 든든히 뒷받침하겠다"고 말했다.