1958년 여주 떠난 '고달사지 쌍사자 석등' 귀향 추진

큰사진보기 ▲여주시는 국가유산청, 국립중앙박물관과 협력해 현재 국립중앙박물관이 소장·전시하고 있는 여주 고달사지 쌍사자 석등을 고달사지로 이전하는 사업을 본격적으로 추진한다고 9일 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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1958년 여주를 떠나 서울로 옮겨진 보물 '여주 고달사지 쌍사자 석등'이 68년 만에 본래 자리인 여주 고달사지로 돌아오는 절차를 밟는다.여주시는 국가유산청, 국립중앙박물관과 협력해 현재 국립중앙박물관이 소장·전시하고 있는 여주 고달사지 쌍사자 석등을 고달사지로 이전하는 사업을 본격적으로 추진한다고 9일 밝혔다.고달사지 쌍사자 석등은 고려 전기인 10세기경 제작된 것으로 추정된다. 우리나라 쌍사자 석등 대부분이 서 있는 사자를 표현한 것과 달리, 이 석등은 두 마리의 사자가 웅크리고 앉은 모습을 하고 있는 것이 특징이다. 고려시대의 독창적인 조형미와 문화유산으로서의 가치를 인정받아 1963년 보물로 지정됐다.석등은 일제강점기 등을 거치면서 본래 자리를 떠나 여러 차례 옮겨졌다. 마을 주민들이 보관하던 석등은 1958년 서울 종로구에 있던 동원예식장 후원으로 옮겨졌고, 이듬해인 1959년 경복궁으로 다시 자리를 옮겼다. 2003년부터는 국립중앙박물관이 소장·전시해 왔다.여주시는 그동안 국가유산청과 국립중앙박물관 등 관계기관과 석등을 고달사지로 이전하기 위한 협의를 진행해 왔다.지난달 20일 국가유산위원회 건축문화유산분과 심의를 거치면서 이전 대상지 정비 등 후속 절차도 본격적으로 추진할 수 있게 됐다.시는 앞으로 국립중앙박물관 등 관계기관과 협의해 구체적인 이전 일정을 확정할 계획이다. 석등을 안전하게 보존·전시할 수 있도록 고달사지 내 이전 대상지 정비도 추진한다.이에 따라 1958년 여주를 떠난 이후 서울 종로와 경복궁, 국립중앙박물관을 거친 쌍사자 석등이 언제 실제 고달사지로 돌아올지 관심이 모아진다.