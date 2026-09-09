침수 반복된 이천 장호원 오남리, 407억 들여 막는다

큰사진보기 ▲이천시는 장호원읍 오남리 일원의 '오남지구 풍수해생활권 종합정비사업'이 국·도비 공모사업에 최종 선정됐다고 9일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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집중호우 때마다 도로와 주택, 농경지 침수피해가 반복됐던 이천시 장호원읍 오남리 일대에 407억원을 투입하는 대규모 재해예방사업이 추진된다.이천시는 장호원읍 오남리 일원의 '오남지구 풍수해생활권 종합정비사업'이 국·도비 공모사업에 최종 선정됐다고 9일 밝혔다.오남지구는 집중호우 때마다 배수시설 용량 부족에 국가하천인 청미천 수위 상승까지 겹치면서 시가지와 농경지의 침수피해가 반복돼 온 지역이다.시에 따르면 2020년과 2022년, 2023년 집중호우 당시 도로와 주택, 농경지가 침수됐으며 일부 주택가에서는 부상자와 이재민까지 발생했다.시는 이에 따라 오남지구를 침수위험지구 가등급과 붕괴위험지구 나등급으로 구분해 자연재해위험개선지구로 지정하고 정비사업을 준비해 왔다.이번 공모 선정으로 오남지구에는 배수펌프장과 유수지가 새로 설치된다. 우수관거와 분기수로를 정비하고 하천·세천 정비사업도 함께 추진해 침수와 붕괴 위험을 줄일 계획이다.총사업비는 407억원으로 국비와 지방비가 각각 50%씩 투입된다. 시는 2027년 실시설계를 시작해 2029년 공사에 들어가고 2033년 사업을 마무리한다는 계획이다.앞서 시는 지난 1월 주민설명회를 열어 사업계획을 설명하고 주민 의견을 수렴했다. 향후 기본계획 수립 과정에서도 주민 의견을 반영할 방침이다.이천시는 지난해에도 총사업비 149억원 규모의 '풍계 자연재해위험개선지구 정비사업'이 선정된 데 이어 올해 오남지구까지 공모에 선정되면서 2년 연속 대규모 재해예방사업을 추진하게 됐다.이강만 이천시 안전총괄과장은 "오남지구는 침수와 붕괴 위험이 복합적으로 존재하는 만큼 구조적인 개선이 반드시 필요한 곳이었다"며 "풍계지구의 경험을 바탕으로 오남지구 사업도 안전하고 체계적으로 추진하겠다"고 말했다.