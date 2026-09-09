오지연 "사과해야" vs. 하남시 "36억 감액, 상고 중"

큰사진보기 ▲국민의힘 오지연 하남시의원은 지난 8일 제352회 임시회 5분 자유발언에서 하남시가 배포한 '한국농어촌공사 토지 부당이득금 반환 소송 관련 설명자료'를 반박하며 집행부의 사과와 재발 방지 대책을 요구했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲하남시는 계약 갱신이 이뤄지지 않은 사실은 인정하면서도 현재 확정된 손실액은 아니며, 소송 과정에서 시의 재정 부담을 크게 줄였다는 점을 강조했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

한국농어촌공사 소유 토지의 무상사용 계약 갱신을 놓치면서 시작된 하남시의 부당이득금 반환 소송을 놓고 시의회에서 행정 책임론이 제기됐다. 농어촌공사가 당초 67억원을 청구해 1심에서 약 46억5000만원이 인정됐지만, 2심에서는 약 10억1000만원으로 줄었으며 현재 대법원의 최종 판단을 앞두고 있다.국민의힘 오지연 하남시의원은 지난 8일 제352회 임시회 5분 자유발언에서 하남시가 배포한 '한국농어촌공사 토지 부당이득금 반환 소송 관련 설명자료'를 반박하며 집행부의 사과와 재발 방지 대책을 요구했다.이번 소송은 하남시와 한국농어촌공사가 2003년 체결한 10년간의 토지 무상 임대차계약에서 시작됐다.계약은 2013년 종료됐지만 당시 담당 공무원이 계약 연장신청을 하지 않았고, 이후 농어촌공사는 하남시가 사용한 토지에 대한 부당이득금 반환을 요구하며 2020년 4월 소송을 제기했다.2심에서 인정된 금액은 약 10억1000만원이다. 2015년 4월부터 2026년 8월까지 약 11년 동안 시민들이 도로와 하천·공원 등으로 이용한 농어촌공사 소유 토지 7015㎡의 사용료와 법정 지연손해금 등이 포함된 금액이라는 게 하남시의 설명이다.오 의원은 계약 갱신 누락과 이후 대응 과정을 문제 삼았다. 그는 "계약 종료부터 소송 제기까지 7년, 문책까지 11년이 걸린 것은 단순 실수가 아니라 명백한 행정 관리 부재"라며 "책임을 물었던 담당 공무원마저 퇴직한 지금 이 사건의 행정적 책임은 누가 지고 있느냐"고 지적했다.제3회 추가경정예산안에 약 10억원의 관련 예산을 반영한 것도 비판했다. 오 의원은 "이번 지출의 본질은 업무 누락으로 발생한 소송 비용"이라며 시민에 대한 사과와 추경 편성 타당성에 대한 소명, 유사 사례 전수조사, 계약관리 시스템 개선 등을 요구했다.반면 하남시는 계약 갱신이 이뤄지지 않은 사실은 인정하면서도 현재 확정된 손실액은 아니며, 소송 과정에서 시의 재정 부담을 크게 줄였다는 점을 강조했다.농어촌공사의 최초 청구액은 67억원이다. 1심에서는 약 46억5000만원이 인정됐지만 하남시는 항소심에서 1993년 복개공사 현황 자료 등을 찾아 증거로 제출하고 농어촌공사의 소유권 상실 부분과 소멸시효 등을 주장했다.그 결과 2심 판결액은 약 10억1000만원으로 줄었다. 현재 소송도 끝난 상태가 아니다. 2심 판결 이후 농어촌공사가 상고하고 하남시도 부대상고하면서 대법원 상고심이 진행 중이다. 이에 따라 하남시가 실제 지급해야 할 금액은 아직 확정되지 않았다.시는 2013년 계약 갱신을 하지 않은 담당 공무원에 대해서는 2024년 문책이 이뤄졌다고 밝혔다.또 농어촌공사가 계약 갱신 시점 이전인 2011년부터 서울시를 상대로 유사한 소송을 제기해 약 71억원 규모의 승소 판결을 받는 등 전국 지방자치단체를 상대로 관련 소송을 진행해 왔다는 점도 설명했다.이번 추경에 약 10억원을 반영한 것은 대법원 확정판결 전 불필요한 지연손해금이 추가되는 것을 막기 위한 조치라는 게 시의 입장이다.대법원 판결이 확정되면 유료 사용으로 전환되는 토지에 대해 지방세법에 따라 농어촌공사를 상대로 재산세를 소급 부과하는 방안도 검토하고 있다.하남시는 "대법원 상고심에서도 일부 패소 부분에 대해 적극적인 법리 다툼을 펼쳐 재정 부담을 최소화하겠다"고 밝혔다.오 의원은 "소송에서 몇 억원을 깎았는지가 아니라 왜 이런 문제가 발생했는지, 누가 책임지는지, 앞으로 어떻게 막을 것인지가 시민이 진짜 듣고 싶은 답"이라며 "시민은 변명이 아니라 대책을 기다리고 있다"고 말했다.