남양주 별내선 연장사업, 이번엔 예타 넘을까?

큰사진보기 ▲남양주시는 별내선 연장사업이 2026년 제2차 예비타당성조사 대상사업으로 선정됨에 따라 최현덕 시장이 9일 별내역과 별내별가람역을 찾아 노선과 역사 운영 현황을 점검했다고 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

AD

지난 2024년 예비타당성조사(예타) 문턱을 넘지 못했던 남양주 별내선 연장사업이 재기획을 거쳐 다시 도전한다.남양주시는 별내선 연장사업이 2026년 제2차 예비타당성조사 대상사업으로 선정됨에 따라 최현덕 시장이 9일 별내역과 별내별가람역을 찾아 노선과 역사 운영 현황을 점검했다고 밝혔다.별내선 연장은 지하철 8호선 별내역과 4호선 진접선 별내별가람역 사이 3㎞ 남짓을 철도로 연결하는 사업이다.현재 별내지역을 지나는 8호선과 4호선은 서로 연결되지 않아 두 노선 사이를 철도로 직접 환승할 수 없다. 사업이 완료되면 8호선과 4호선이 연결돼 남양주 동북부 지역의 철도 접근성과 광역교통 편의가 개선될 것으로 시는 기대하고 있다.사업은 한 차례 예비타당성조사에서 고배를 마셨다. 별내선 연장사업은 2024년 예비타당성조사를 통과하지 못하면서 추진에 제동이 걸렸다. 이후 남양주시는 자체 재기획 용역을 통해 사업의 경제성과 정책적 타당성을 보완해 왔다.그 결과 지난달 2026년 제2차 예비타당성조사 대상사업으로 다시 선정되면서 예타 절차를 밟게 됐다.다만 예비타당성조사 대상사업 선정은 사업 추진이 확정됐거나 예타를 통과했다는 의미는 아니다. 앞으로 경제성과 정책성 등을 따지는 본격적인 예비타당성조사를 통과해야 실제 사업 추진에 한 걸음 더 다가설 수 있다.남양주시는 이번 예타 과정에서 대규모 개발에 따른 교통수요와 4·8호선 철도망 연결 효과, 사업 필요성 등을 집중적으로 설명한다는 방침이다.최 시장은 이날 별내역과 별내별가람역을 차례로 방문해 역사 운영과 시민 이용 여건을 살펴보고 남양주도시공사 직원들의 의견을 들었다.최 시장은 "별내선 연장사업은 단절된 철도 구간을 연결해 시민들의 출퇴근 여건과 광역교통 편의를 개선할 핵심 사업"이라며 "예비타당성조사에 적극 대응하고 관계기관과 긴밀히 협력해 최종 통과까지 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.시는 앞으로 예비타당성조사 과정에서 사업의 필요성과 교통수요, 철도망 연계 효과 등을 제시하며 관계기관과 협의를 이어갈 계획이다.