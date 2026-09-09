한성숙 마음 무겁게 만든 23년 전 노무현의 말

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 9일 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 정치 분야 대정부질문에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲곽상언 더불어민주당 의원이 9일 서울 여의도 국회 본회의장에서 정치 분야 대정부질문에 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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"지금으로부터 23년 전 노무현 대통령께서는 우리 국군을 이라크에 파병하는 결정을 하신 적이 있다. 당시 이렇게 말씀하셨다.



'이라크 파병 문제는 당시에도 그랬고, 지금 생각해봐도 역사의 기록에는 잘못된 선택으로 남을 것이다. 그러나 대통령을 맡은 사람으로서는 회피할 수 없는 불가피한 선택이었다. 대통령이라는 자리가 참으로 어렵고, 무겁다.'"

"정말 노무현 대통령 말씀을 들으니까 가슴이... 더 무거워지는 느낌이다. 정말 어렵고 무거운 자리인데, 책임감 가지고 최선을 다하겠다."

한성숙 국무총리가 9일 국회 대정부 질문에서도 호르무즈 해협 파병과 관련해선 "어떤 사안도 결정된 부분들이 없다"는 기존 입장을 유지했다. 다만 노무현 정부의 이라크 파병을 참고해 "정말 어렵고 무거운 자리인데, 책임감을 가지고 최선을 다하겠다"고 약속했다.곽상언 더불어민주당 의원은 이날 "어젯밤 언론보도 내용"이라며 "미국 행정부는 우리 정부에 호르무즈 해협 파병을 공식 요청했고, 그 시점을 두 달 후인 11월까지로 명시했다고 한다. 이란은 고위 당국자의 말을 빌려 한국이 파병하면 이란에 대한 군사공격에 직접 참여하는 것으로 간주하겠다고 경고했다"고 언급했다.또한 미국-이란 전쟁의 성격이 침략전쟁인지, 국제 평화유지를 위한 성격인지도 의견이 분분하다고 지적했다.곽 의원은 '대한민국과 미국의 태평양 지역'에서 무력 공격이 있는 경우 군사적 개입을 허용한 한미상호방위조약을 언급하며 "지금 전쟁이 벌어지고 있는 곳은 태평양 지역이 아니라 이란 앞바다, 호르무즈 해협"이라고도 말했다. 동시에 "전쟁을 반대한다는 명분을 위해 파병을 반대한다면 국제 정치의 현실을 무시하는 결정이 될 것"이고, "현실의 힘 때문에 파병을 결정한다면 헌법 위반의 위험에 직면하게 될 수도 있다"고 우려했다.곽 의원은 "총리님께 질의드리겠다"며 "호르무즈 파병에 대해 어떤 의견을 갖고 계신가. 대한민국 헌법과 한미상호방위조약에 근거해서 말해 달라"고 했다. 그는 "만약 파병이 헌법의 원칙과 충돌된다면, 우리 정부는 헌법의 원칙에 따라 결정할 것인지 과연 그 무엇을 기준으로 결정할 것인지 우리 국민이 불안해 하지 않도록 책임 있게 답변해주길 바란다"고 덧붙였다.한 총리는 "파병과 관련해선 어떤 사안도 결정된 부분들이 없다"며 이재명 정부의 기존 입장을 재차 밝혔다. "해협의 자유 항행과 글로벌 공급망, 우리에게 호르무즈 해협이 얼마나 에너지 확보를 위해서 중요한 공간인지는 우리 모두 잘 알고 있다"며 "이 부분에 대해서 어떻게 우리도 국제 사회에 실질적으로 기여할 것인지에 대한 방안들을 다양하게 논의하고 있는 중"이라는 원론적 답변이었다. 다만 정부의 어려움을 엿볼 수 있는 말도 남겼다.