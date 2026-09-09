청와대 홍보수석 "호르무즈 정상화 기여, 파병과 같은 말 아냐"

큰사진보기 ▲성기홍 홍보소통수석이 10일 청와대 기자회견장에서 신임 국무조정실장 임명 관련 브리핑을 하고 있다. 이재명 대통령은 임기근 기획예산처 차관을 국무조정실장으로 임명했다. 2026.7.10 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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성기홍 청와대 홍보소통수석이 호르무즈 해협 파병 여부에 대해 "정부는 아직까지 최종적으로 방침을 정한 바가 없다"면서 "호르무즈 해협의 항행 자유를 위해 기여한다는 말을 파병이란 말과 등치해 이해해서는 안 된다고 생각한다"고 밝혔다.성 수석은 9일 유튜브 채널 <매불쇼>와 한 인터뷰에서 "최종적인 방침이 결정되지 않은 가운데 실무적인 단계의, 각 파트의 어떤 논의들이 (일부 언론에) 이제 흘러나가면서 너무 앞서 나간 보도로 지금 논의가 전개되고 있다"며 이러한 입장을 밝혔다.그는 "호르무즈 해협 항행 자유를 위한 기여 방안에 대한 고민은 지난 2월 중동 전쟁이 발발한 그 시점에서 이미 원유 가격도 폭등하고 경제적 타격을 입었기 때문에"라며 "국익을 지키기 위해 호르무즈 해협 정상화가 필요하다는 고민은 그때부터 돼 왔던 것"이라고 설명했다.또한 "구체적으로 어떻게 (기여) 할 것인가의 문제에 대해서는 실무적으로 여러 방안을 놓고 검토하는 단계"라며 "언론 보도에서 나왔던 여러 구체적인 것들과는 조금 결은 다른 단계에서 내부 논의가 진행되고 있다"고 말했다.특히 그는 호르무즈 해협 파병 논의와 미국의 대미투자 압박이 연동돼 있는 것은 아니라고 짚었다.성 수석은 관련 질문에 "(대미 투자 협상은) 아무래도 경제적 이익에 관련된 문제이므로 미국과 한국 간 최종 이견을 조율하는 과정들이 이어지는 것 같다"며 "그건 (파병과 연동되지 않은) 그 트랙대로 진행되고 있다. (파병과 연동된 건) 아니다"고 했다.이어 "궁극적으론 어떻게 할 것인지에 대해선 대한민국 정부가 자율적 판단에 따라 결정이 이뤄질 것"이라며 미국의 파병 압박이 언론 보도 등을 통해 우려하는 것처럼 가해지고 있는 것은 아니라고 덧붙였다.한편 성 수석은 '청와대에서 진영 내 갈등에 대한 문제인식이 어느 정도냐'는 질문에 "매우 무게 있게 바라보고 있다"고 답했다.그는 "특히 지난 지방선거 전후부터 시작돼 전당대회 과정에서 표출됐던 매우 전례 없는 과열된 경쟁이 사실과 선후관계를 떠나 진영 내 지지자들의 어떤 균열을 드러내 보이는 것이라 생각한다"라며 청와대에서 이러한 갈등이 이재명 대통령의 국정지지율 하락과 무관하지 않다고 보고 깊이 들여다보고 있다고도 말했다.'청와대 차원에서 구체적인 해결방안을 준비 중이냐'는 질문에는 "좀 더 깊이 있는 고민들이 있어야 할 것이고 시기가 되면 당연히 나올 것이라 생각된다"고 했다.또한 "(대통령의) 개혁 의지는 변함이 없다는 사실 자체를 좀 더 진정성 있게 전달할 수 있도록 참모들도 노력해야 될 것"이라며 "대통령께서도 이러저러한 계기를 통해 그런 마음을 전달할 수 있도록 해야 되지 않나라는 생각이 개인적으로 든다"고 덧붙였다.