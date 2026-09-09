나경원 "김승원·용혜인, 총리가 제청했다면 무책임"

큰사진보기 ▲나경원 국민의힘 의원이 9일 서울 여의도 국회 본회의장에서 정치 분야 대정부질문에 나서고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 9일 서울 여의도 국회 본회의장에서 열린 정치 분야 대정부질문에 출석해 나경원 국민의힘 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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나경원 국민의힘 의원이 9일 정치 분야 국회 대정부질문에서 "상식적으로 납득할 수 없는 인사 참사"라며 김승원 법무부장관 후보자와 용혜인 성평등가족부 장관 후보자를 둘러싼 인사 논란을 집중 추궁했다.나 의원은 이날 "용 후보는 비례대표를 두 번 민주당에 기생해서 받고, (거기다) 장관직을 하면서 의원직을 사퇴하지 않겠다는데 이게 맞다고 보느냐", "김승원 후보자가 기소유예 받은 걸 알고도 대통령이 괜찮다고 추천한 건데 이렇게 무책임할 수 있느냐"라며 한성숙 국무총리를 몰아붙였다. 청와대의 인사 검증 시스템이 무너졌다는 주장이다.그는 이날 "기소유예가 무죄인가. 기소유예는 혐의는 있지만 정상을 참작해서 공소제기를 하지 않는 것뿐"이라며 김 후보자의 '신약 청탁' 의혹을 캐물었으나, 한 총리는 "후보자들에게 청문회를 통해서 소명할 시간을 주는 게 절차상 보장돼 있다", "후보자들이 청문회를 통해 말씀드릴 것"이라며 맞섰다.이 과정에서 공방이 격해지며 항의가 터져나오기도 했다. "범죄자 대통령은 감옥에 가지 않는 데만 관심이 있다"는 취지의 나 의원 발언에 민주당 좌석에선 "거짓말 말라", "말조심하라"고 외쳤고, 연설 말미 "대한민국엔 법치가 작동하느냐"는 질문엔 "잘 작동하고 있다", "(의장님은) 수준 이하의 국회의원을 말려 달라"란 외침이 터져 나왔다.여야 의원들이 본회의장에서 고성을 주고 받으며 소란이 커지자, 의장은 일어서서 "대정부질문은 정부의 국정현안을 질문하고 답변을 받는 자리"라며 "질문하는 의원은 발언에 신경써주시고, 의석에선 질의를 경청해서 원만한 진행에 협조해달라"고 말해 소란을 잠재웠다.한편 나 의원은 이날 "이재명 정부에서 사법은 파괴되고 검찰이 해체되고 보완수사권은 폐지됐다. 온갖 헌정질서가 파괴됐다"고도 주장했다.이에 민주당은 논평을 내고 "나 의원 언급은 유체이탈화법의 극치"라며 반박했다. 전은수 원내대변인은 "국회에서 의사진행을 물리적으로 막고, 내란수괴의 체포영장 집행을 앞장서서 방해한 피고인이 나 의원"이라며 "'헌정질서 대표 파괴자'인 나 의원은 한 총리를 손가락질하기 전, 자기 행적부터 돌아보라"고 지적했다.