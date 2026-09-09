세종교사노조 "학교폭력, 지역·학교급별 맞춤 대응 시급"

큰사진보기 ▲세종교사노동조합 간판 사진 ⓒ 세종교사노동조합 관련사진보기

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세종시교육청이 9일 발표한 '2026년 1차 학교폭력 실태조사' 결과를 두고 세종교사노동조합(위원장 김예지, 이하 세종교사노조)이 전국 평균과의 단순 비교를 넘어 세종 지역 내 세부 지표 변화와 현장 대응 체계를 종합 점검해야 한다고 제언했다.시 교육청 발표에 따르면 세종의 학교폭력 피해응답률은 2.5%로 전국 평균(2.9%)보다 낮게 나타났다. 그러나 세종 자체 지표로는 전년(2.4%) 대비 0.1%포인트 상승했고, 초등학교 피해응답률이 5.2%로 전년 대비 0.6%포인트 증가했다.세종교사노조는 세종 지역 피해의 70.1%가 학교 안에서 발생했고, 가해자의 49.3%가 '같은 반 학생'이며, 피해 시간 역시 쉬는시간(29.9%)과 점심시간(22.8%)에 집중된 점에 주목했다. 노조는 단편적인 예방교육 확대보다는 학급 내 또래 관계 형성 및 초기 갈등을 조기에 포착·지원하는 정교한 체계 구축이 시급하다고 지적했다.시 교육청이 추진 중인 관계 중심 생활교육과 학교문화 책임규약 등 예방 정책에 대해서도 단순 참여 규모나 사업 횟수를 넘어 학생들의 갈등 대처 역량 변화 등 정책 효과를 제대로 정밀하게 점검해야 한다고 촉구했다.아울러 시교육청이 강조한 '학교의 교육적 해결과 갈등 조정 역량 강화' 정책이 성과를 거두기 위해서는 교원에 대한 실질적 보호 조치와 전문적인 행정·조정 지원이 전제되어야 한다고 강조했다.노조 측은 담임교사와 업무 담당교사가 사안 처리와 학생 생활지도, 학부모 민원 대응을 동시에 감당하는 구조적 한계를 짚었다. 특히 갈등 중재 과정에서 발생하는 악성 민원이나 아동학대 신고 리스크가 교사의 적극적인 초기 개입을 위축시키고 있다고 지적하며, 교원 보호 정책과 학교폭력 대응 정책의 통합적 설계를 주문했다.이와 함께 중대한 폭력에는 엄정 대응하되, 초기 갈등은 심의나 사법 절차에 앞서 전문 지원을 받을 수 있도록 '학교폭력제로센터' 등 외부 전문 기관의 현장 지원 기능을 대폭 강화할 것을 제안했다. 정확한 현상 진단을 위해 피해응답률 외에도 실제 사안 접수 및 학교장 자체해결, 심의 결과 등 지역 내 입체적 지표를 통합 분석해야 한다는 점도 덧붙였다.김예지 세종교사노조 위원장은 "학교폭력 실태조사는 전국 평균과 비교하는 데 그치지 않고 학생들이 학교에서 어떤 어려움을 겪고 있는지 파악해 정책을 개선하는 자료가 되어야 한다"며 "교육적 해결을 강화하려면 초기 갈등에 대한 전문지원과 함께 사안을 처리하는 교사의 교육활동도 실질적으로 보호할 수 있는 체계를 갖춰야 한다"고 밝혔다.