'명분' 없을 땐 우려 증폭... 파병의 역사

역사에 남다른 애착을 가진 '히스토리텔러'입니다. 국내와 해외의 주요 역사 이야기를 재미있게 전달해 드리겠습니다.

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큰사진보기 ▲인권·노동·종교·평화·민중 등 601개 시민사회단체와 조국혁신당·진보당·기본소득당 관계자들이 지난 9일 오후 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 미국의 호르무즈해협 군사적 기여 압박을 규탄하며 이재명 정부에 한국군 파병 검토 중단을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 최경식 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

온 나라가 '파병' 이슈로 뜨겁다. 미국과 이란 전쟁이 계속되는 가운데, 트럼프 미국 대통령의 요구로 한국에서 호르무즈 해협 파병론이 불거지는 상황이다. 해외 순방 중인 이재명 대통령은 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과의 정상회담에서 호르무즈 해협 안정화를 위한 파병 여부, 기여 방식 등과 관련해 국익은 물론 국민 공감대에 기반해 구체화해 나가겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다. 얼마 전에는 국방부가 아랍에미리트(UAE)에 현지 조사단을 파견한 것으로 확인됐다. 파병을 위한 사전 조사를 실시한 것 아니냐는 분석도 제기된다.정치권에서도 파병론을 둘러싸고 찬반 논쟁이 가열될 조짐을 보인다. 국익을 위해 파병을 해야 한다는 측과 이라크 전쟁보다 명분이 떨어지기에 파병하면 안 된다는 측이 맞서고 있다. 기실 해외 파병 이슈는 이번이 처음은 아니다. 한국 현대사와 함께해 온 오래된 역사였다. 아울러 찬반 논쟁을 뜨겁게 불러온 어려운 숙제이기도 했다.한국의 해외 파병 역사는 '베트남 전쟁'에서 시작됐다. 1964년 의료진과 태권도 교관단 등 비전투요원이 처음으로 파견됐다. 뒤이어 1965년부터 청룡부대·맹호부대·백마부대 등 전투 부대가 본격적으로 파병됐다. 1973년 완전한 철수가 이뤄질 때까지 연인원 31만여 명이 베트남전에 참전했다.베트남전 파병은 한미동맹을 강화하는 계기가 됐다. 또한 미국의 군사·경제적 지원과 파병장병들의 국내 송금 등으로 당시 한국 경제에도 긍정적인 영향을 미쳤다. 하지만 부작용도 컸다. 전쟁터에서 5000명에 육박하는 한국군 병사들이 전사했다. 부상자는 1만 962명이었다. 현지 민간인 피해 문제도 불거지면서 지금까지 윤리적 논란이 이어지고 있다.베트남전 이후 한동안 대규모 해외 파병은 없었다. 그러다가 1991년 '걸프전'이 발발했을 때, 한국은 다국적군을 지원하기 위해 의료지원단과 공군 수송단을 파견했다. 이는 중요한 전환점이었다. 이후로 한국의 해외 파병은 전투보다는 유엔 평화유지 활동과 국제사회 지원이라는 성격을 갖게 됐다.1993년에는 소말리아에 상록수 부대를 파견했고, 앙골라·서부사하라·동티모르 등으로 파병 범위를 확대했다. 동티모르에 파견된 상록수 부대는 치안 유지와 주민 보호 등의 임무를 수행하면서 한국군의 PKO(평화유지작전) 경험을 쌓았다.2001년 9.11 테러 이후 미국이 아프가니스탄 전쟁을 시작하면서 한국도 국제사회의 대테러 활동에 참여했다. 아프가니스탄에는 해·공군 수송지원단과 의료·공병부대 등을 파견했다. 이라크 전쟁 때는 서희·제마부대가 먼저 파견됐고, 2004년에는 대규모 재건지원 부대인 자이툰 부대가 파병됐다. 자이툰 부대의 경우 전투보다는 치안 유지와 재건 지원에 초점을 맞췄다는 점에서 베트남전과는 성격이 달랐다.2000년대 후반 이후에는 더욱 다양한 형태의 해외 파병이 등장했다. 동명부대는 레바논 UN 평화유지활동, 의료, 재건 지원을, 청해부대는 소말리아 아덴만 해적 퇴치, 선박 호송, 해양 안보를, 아크부대는 UAE 군사훈련, 특수전 협력을, 한빛부대는 남수단 UN 평화유지활동, 재건 지원을, 아라우 부대는 필리핀 재해 복구, 인도적 지원을, 단비부대는 아이티 지진 피해 복구, 재건 지원 등을 수행했다.해외 파병은 장단점이 있다. 긍정적인 측면을 살펴보면, 국제사회에서 한국의 위상을 높일 수 있다. 한국은 1950년대에 국제사회의 도움을 받던 국가에서, 지금은 국제 평화와 안보에 직접 기여하는 국가로 전환했다. 단순히 군사력을 해외에 보내는 게 아니라 국제사회에서 책임을 분담한다는 외교적 메시지를 전하는 것이다.외교·안보 네트워크를 확대하는 효과도 있다. 파병은 군사외교의 수단이 될 수 있다. 과거 UAE 아크부대처럼 현지 군과의 훈련·협력을 목적으로 하는 파병은 양국 군사관계를 강화하는 효과가 있다. 국방부도 아크부대가 한국과 UAE의 군사협력 및 우호관계를 발전시키는 역할을 하고 있다고 설명했다.국방산업·경제외교에도 도움이 될 수 있다. 해외 파병 자체가 무기 수출을 의미하는 것은 아니지만, 파병을 통해 형성된 군사적 신뢰와 국가 간 네트워크가 방산 협력으로 연결될 가능성이 있다. 특히 중동과 같은 지역에서는 군사훈련, 방산, 안보협력이 서로 연결되는 경우가 많은 것으로 알려졌다. 이 밖에 군의 실전 경험과 작전 능력이 강화되는 측면도 있다. 국내 훈련만으로는 경험할 수 없는 다국적군과의 협력, 해외 작전, 분쟁지역 위기관리, 대테러 작전, 현지 주민들과의 소통 등을 통해 해당 측면을 강화할 수 있다.하지만 해외 파병의 부정적인 측면이 존재한다. 이로 인해 큰 논란이 발생하는 것이다. 무엇보다 '명분 없는' 전쟁에 휘말릴 때 부정적인 측면이 증폭된다. 국내에서는 해외 파병의 당위성을 놓고 정치권은 물론 시민사회에서 윤리적 논쟁이 벌어진다. 명분의 유무에 따라 파병의 수용성이 달라지는 것이다. 특히 이라크 전쟁 파병은 수많은 정치, 윤리적 논란이라는 소모성 비용을 발생시켰다. 현재의 호르무즈 해협 파병 문제도 이라크 전쟁 때를 연상시키고 있다.결국 해외 파병은 '국익과 명분, 책임'의 균형 문제로 귀결된다. 어느 한 쪽 만을 편향적으로 추구하다 보면 다른 한 쪽을 놓치는 우를 범할 수 있다. 그 어느 쪽도 쉽게 간과할 수 없는 중요한 가치다. 호르무즈 해협 파병은 '한미 동맹'이라는 국익적 측면과 '미국의 침략 전쟁'이라는 명분적 측면이 상호 충돌하고 있다. 이것을 어떻게 절충하고 슬기롭게 균형을 잡아나갈 지가 관건이다. 이재명 정부는 중대한 시험대에 올랐다.