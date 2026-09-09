"늘어나는 쓰레기, 청주시는 해결 의지 있나"

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청주충북환경운동연합이 청주시의 폐기물 정책을 소각 중심에서 감량·재사용·재활용 중심으로 전환할 것을 촉구했다.청주충북환경운동연합(이하 환경련)은 9일 '민선 9기 청주시정, 환경의 눈으로 묻다' 연속성명 두 번째를 내고 "밖에서 몰려오고 안에서도 늘어나는 쓰레기에 대한 청주시의 해결 의지가 있는지 묻지 않을 수 없다"며 청주시의 환경정책 전환을 요구했다. 환경련은 지난 3일 기후위기 속 개발 중심의 민선 9기 공약을 비판한 바 있다.환경련은 오창읍 후기리와 강내면 연정리 민간 소각시설 증설을 거론하며 청주시가 사실상 '소각장의 도시'가 되고 있다고 지적했다.후기리 소각장은 하루 165톤, 연정리 대청그린텍 소각장은 하루 94.8톤 규모로 추진되고 있다. 두 시설을 가동하면 청주지역 민간 소각장과 자가처리시설의 소각량은 기존 하루 1859톤에서 2119톤으로 늘어날 것이라고 전망했다.환경련에 따르면 2024년 기준 청주에서는 하루 평균 7928톤의 폐기물이 발생하고 있으며, 생활(가정)폐기물은 1일 약 857톤에 이르는 것으로 나타났다. 이 가운데 55.2%인 473톤이 종량제 방식 등의 혼합폐기물로 배출되고, 재활용 가능 자원 분리배출은 18.5%에 그치고 있다는 것이다.환경련은 "민선 9기 공약에서 생활폐기물을 언제까지 얼마나 줄일 것인지에 대한 정량적인 목표와 연도별 실행계획을 찾아보기 어렵다"며 "업사이클 사업만으로 전국 최고 수준의 소각량과 폐기물 발생량을 해결할 수 없다"고 지적했다.생활자원회수센터와 광역소각장 증설 논의에 대해 환경련은 "재활용선별시설의 처리용량을 하루 50톤에서 110톤으로 늘리는 것은 감량보다 처리에 집중하는 방식"이라며 "얼마만큼의 폐기물을 태울 것인지가 아니라 얼마만큼의 폐기물을 줄일 것인지 결정하는 것이 먼저"라고 강조했다.환경련은 시의회, 시민사회, 지역주민, 관련 분야 전문가가 참여하는 가칭 '청주시 자원순환 전환위원회'를 구성해 폐기물 감량 목표와 재활용률 향상, 분리배출·수거체계 개선, 민간 소각시설 대응책 등을 논의할 것을 제안했다.또 "폐기물 문제는 특정 지역에 시설 하나를 더 짓는다고 해결되는 것이 아니다"라며 "민선 9기 청주시 폐기물 정책의 근본적인 전환이 필요하다"고 밝혔다.