"비결을 알려주세요"... 친일재산조사위가 진천군 찾은 이유

큰사진보기 ▲8일 친일재산조사위원회 설립준비단(단장 이영창 부장검사)이 진천군을 방문해 간담회를 진행했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

지방자치단체 중 최초로 '친일재산 국가귀속 TF'를 꾸려 친일재산을 추적한 진천군(군수 김명식)의 발굴 비법이 친일재산조사위원회로 이어진다.8일 친일재산조사위원회 설립준비단(단장 이영창 부장검사)이 진천군을 방문해 간담회를 진행했다. 이날 간담회는 오는 12월 대통령직속 친일반민족행위자재산조사위원회 출범을 앞두고, 지방정부 차원의 조사 경험을 국가 조사에 활용하고자 마련됐다.진천군은 지난해 8월 '친일 재산 국가 귀속 TF'를 구성해 친일반민족행위자 1005명의 명단과 지역 토지 17만1075필지를 대조하는 전수조사를 했다. 이를 통해 친일 재산 의심 토지 6필지를 법무부에 조사 의뢰하고, 국가 귀속 결정 후 16년간 방치된 토지 1필지를 찾아 지난 6월 국가 귀속을 끝냈다. 이는 기초지방자치단체 중 최초의 사례다.이날 간담회에는 진천군친일재산국가귀속TF팀에 참여한 공무원과 외부 민간자문위원이 참여했다.진천군은 조사 대상 발굴 과정과 주요 쟁점과 보안점에 대해 사례 발표했다. 광복회 이석문 감사와 충북인뉴스 편집국장인 필자, 이영재 제1기 친일재산조사위 조사위원이 참여해 조사위원회가 나아갈 방향을 전달했다.민영휘 후손과 친일재산 소송을 진행하고 있는 남양주시청 관계 공무원도 참여해, 친일재산조사위가 우선적으로 다뤄줄 것을 요청했다.김성현 진천군 토지관리팀장은 "조사 경험이 국가 차원의 친일 재산 조사체계 마련에 도움이 되길 바란다"며 "친일 재산의 실질적 환수와 역사적 정의 실현에 힘쓰겠다"고 말했다.신지영 친일재산조사위 설립준비단 서기관은 "오늘 간담회를 통해 많은 것을 배웠다"며 "친일재산조사위에 진천군 공무원들을 파견시켜 달라"고 요청했다.