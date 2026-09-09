쿨한 엄마 다짐했는데... 결혼한 딸과의 마음 거리, 쉽지 않네

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큰사진보기 ▲반찬을 만들 때마다 딸이 생각나 넉넉히 요리를 하여 나눴다. 제육볶음, 묵무침, 샌드위치, 뿔소라 숙회 등, 자식에게 주고 싶은 마음은 그 자체가 힐링인 게 부모의 마음이다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

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큰사진보기 ▲휴일 아침이라 벨을 누르지 않고 딸 집 문앞에 반찬을 조용히 놓고 나온 후 문자 메시지를 보냈다. ⓒ 한현숙 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 브런치에도 실립니다.

제육볶음용 앞다릿살을 사려고 600g짜리 한 팩을 집어 들었다가 몇 초 후 한 팩을 더 집었다. 방울토마토도 두 팩을 카트에 담았다. 결혼한 딸이 같은 아파트 단지에 살게 된 후 생긴 새로운 장보기 버릇이다.장을 본 후 바삐 집으로 돌아와 제육볶음을 만들었다. 마침 덤으로 받은 사과주스 팩이 있기에 넣어 연육 작업을 한 후 갖가지 양념(고추장 3+고춧가루 2+간장 2+마늘 1+매실청 2)을 넣어 버무려 놓았다. 고기를 두 배로 하려니 양 조절이 쉽지 않았으나 재빨리 손을 움직였다. 1시간 정도 재운 후, 뜨거운 팬에 빠르게 볶아 각종 채소(양파, 버섯, 당근, 파 등)를 마지막에 합한 후 참기름을 둘렀다.저녁 식사를 마친 후 재운 돼지고기를 딸에게 가져다줄 생각을 하니 벌써 흐뭇했다. 둘이 사이좋게 지내는 모습이 예쁘고, 사위의 생각이나 행동이 의젓하고, 예의 바르고 배려하는 모습을 볼 때마다 어색함은 사라지고 가족이라는 울타리를 만드는 듯했다. 사위와 대화를 나눌수록 정이 쌓이고 친근감이 드니 점점 내 마음대로 정한 선이 무너지는 것일까?결혼 준비를 할 때만 해도 딸과 사위가 직장이 있는 인천과 동탄 사이 어느 중간쯤에 집을 알아보고 있었기 때문에 예상과 다른 이야기(같은 아파트 단지)를 듣고 적잖이 놀랐었다.그런데 막상 가까이 살게 되니 여러모로 편리한 점이 많아 가족들은 '초지(원래 신혼집 후보지)로 갔으면 어쩔 뻔했어'를 연발했다. 결혼식을 준비하는 동안 사소하게 짐을 옮기거나 택배 등 서로의 소소한 부탁을 챙길 수 있어 좋았기 때문이다. 게다가 마음의 안정까지 얻으니 딸이 결혼으로 멀리 간다는 게 나도 모르게 심적으로 큰 부담이 되었었나 보다.딸 신혼집의 위치 변경에 대해 들은 지인들은 하나같이 입을 모아 '이제 반찬 하느라 힘들겠네, 손주 봐줘야 하는 거 아냐?' 라며 걱정 아닌 걱정을 했다. 그 말들이 왠지 섭섭하게 들렸다. 나의 도움을 계산한 게 아니라 그저 가까이 살고 싶은 딸의 순수한 마음이라고 말하고 싶었다.딸에게 신혼집의 위치가 갑자기 바뀐 이유를 물어보니 이런저런 사정(10년 이상을 살 수 있는 곳, 육아와 교육이 편리한 곳, 어린이집, 초등학교가 있는 곳)으로 이곳이 최적의 장소였다고 대답했다. 딸은 엄마의 도움을 기대하거나 심리적 의지와는 무관하다는 점을 덧붙여 강조했다.나는 '비록 네가 가까이 살게 되었지만 우리의 심리적 거리는 초지(원래 신혼집 후보지)쯤이 좋겠어. 우리의 화목을 위해 가까울수록 안전거리가 필요할 테니...'라고 농담처럼 웃으며 말했었다.딸이 결혼한 지 이제 5개월이 지나간다. 내가 한 말의 영향은 아닐 테지만 딸은 소식이 궁금할 정도로 독립적으로 잘 살아가고 있다. 가족 모임이 워낙 많은 5월, 생일이 많은 6월 식사로 두어 번 만났을 뿐, 아직은 새벽 출근을 해야 하는 사위나, 새로운 살림으로 힘들 딸이나 별말 없이 잘 지내고 있다. 종종 가족 단톡방에 제육덮밥, 전복덮밥 등 오늘의 요리를 올리며 알콩달콩 사는 모습을 보여 주고 있다.딸의 신혼생활을 보며 나의 옛날이 자동 소환되는 일이 많았는데, 부모님의 김치 경쟁 아닌 경쟁으로 피곤했던 때를 떠올렸다. 살림과 김치에 자부심이 강했던 친정 엄마와 시어머니께서 늘 가득 담아주는 갖가지 김치와 반찬을 감당하지 못해 힘들었던 기억이다. 복에 겨운 투정이겠으나 김치 냉장고의 남은 공간으로 감당할 수 없는 어마어마한 양과 일일이 나눠 뒤처리해야 하는 일, 남기지 않게 모두 먹는 일이 늘 어려웠다.돌아보면 두 분의 지극한 사랑이었으나 그때 나의 부담을 딸에게는 지우고 싶지 않았기에, '정말 먹고 싶은 음식이나 반찬이 있을 때는 말해 줘, 그럴 때만 해 줄 거야'라는 말을 딸에게 건네자 딸은 역시 엄마는 쿨하다며 엄지를 치켜세웠다. 딸에게 세련되고 현실 감각이 있는 듯한 모습으로 비친 게 꽤 마음에 들었었다.그런데 내가 그 선을 스스로 넘으려 한다. 콩장, 닭볶음탕, 나물, 그리고 오늘 제육볶음까지! 생각날 때마다 음식을 만들어 딸에게 건네려 한다. 누군가에게 주고 싶은 마음은 참 아름답다. 더욱이 부모가 자식에게 전하는 사랑의 기쁨은 이루 말할 수 없이 크다. 자식을 향한 그 마음이 얼마나 따뜻하고 그 자체가 힐링인지 요즘 자주 느낀다. 내가 딸에게 했던 다짐은 이미 저 멀리 가버린 듯하다.예전 부모님께 투덜거렸던 마음을 돌아보며 얼마나 큰 행운이었는지를 이제야 진정 깨닫는다. 그 음식을 만들기 위해 얼마나 많은 수고를 기울였는지, 조금이라도 더 주기 위해 얼마나 많은 정성을 담아서 냈는지 어머니의 입장을 헤아려 본다.며칠 전 몸살로 힘들 때, 자식과의 심리적 독립을 적극적으로 지향한다고 큰소리친 게 무색할 정도로 마음이 허물어졌다. 딸의 병문안을 바라고, 섭섭해하고, 기다리다 퉁명스레 말하는 내 모습에 얼굴이 붉어졌다.나에게 자주 부탁하거나, 혹시 성가시게 해 서로의 일상을 흩트릴까 지레 걱정해 대비한 마음의 안전거리는 어디쯤일까? 그 경계를 모호하게 만드는 한 끗 차이는 또 무엇일까? 딸도 나도 마음의 안전거리 안에서 서로의 행복과 편리를 취하며 사는 것은 어려운 일일까?딸들이 모두 독립해 우리 부부만 남았을 때의 사정은 또 어찌 달라질까? 흔히 말하는 빈둥지증후군은 나와는 거리가 먼 증상일 것이라고 여겼는데 세상에 장담할 일은 하나도 없는 것 같다. 마음을 먹어도 때마다 예상 밖의 행동으로 이어지기 일쑤이니...서로를 향한 배려라 여겼는데, 불편함으로 다가올 수도 있고, 내 마음을 절제한다고 여겼는데, 냉정함으로 잘못 전달이 될 수도 있으니 오로지 해답은 대화에서 찾을 수밖에 없겠다. 진솔한 대화, 서로에 대한 관심, 독립적인 생활에 대해 수시로 허심탄회하게 이야기를 나누면 원하는 방향으로 가지 않을까 싶은 생각이 든다.오히려 나로 인해 경계가 모호해진 것이 아닐까? 하는 걱정이 앞서지만 일단 자식을 생각하는 마음으로 제육볶음과 몇 가지 음식 재료와 과일을 담으니 양손 가득하다. 산책길에 들러 문 앞에 조용히 내려놓고 왔다. 내일 아침 제육볶음을 맛나게 먹었으면 좋겠다,는 마음만 가득하다. 예전 우리 어머님이 그러했듯이 일단 내리사랑 실천 중이다.