"캐시 딱 2000"? 한동훈 녹취록이 증명 못하는 것들

한동훈 무소속 의원이 김승원 법무부 장관 후보자를 겨냥해 공개한 신약청탁 의혹 녹취 가운데 가장 강렬한 말은 "승원오빠 캐시 딱 2000"이다. 해당 발언 뒤 "이재명 캠프 자금"이라는 표현도 이어진다. 이런 말들을 바탕으로 한 의원은 의혹에 불을 지피고 있지만, 형사사건에서는 '의심을 불러일으키는 말'과 '그 말이 실제로 입증하는 사실'
을 명확하게 구분해야 한다.
한 의원이 지난 5일 공개한 것은 2021년 10월 27일 사업가 양수진씨와 제넨셀 설립자 강세찬씨 사이의 통화다.
양씨는 통화에서 "이거 벌어서 사실은 승원 오빠 캐시 딱 2000 쥐어주려고 그랬거든요. 여기 돈 많이 버니까. 그래서 이재명 캠프 자금 필요할 때인데 하면서 생색내 가지고 우리 거 만약에 식약처 받는 거"라고 한다. 이에 강씨가 "그런 거 내가 그냥 줄게"라고 하자 양씨는 "교수님한테 받아서 주는 거랑 그게 다른 거니까. 제가 그냥 한 걸로 해서 이렇게 싹 하려고 그랬었다"고 답한다.
녹취만 따지면 양씨가 제넨셀 임상시험 승인 직후 김 후보자에게 돈을 건네려 했다는 취지로 말했고, 그 과정에서 '이재명 캠프 자금'을 언급했다. 한 의원은 이걸 근거로 '김승원 로비'와 임상시험계획 승인, 금전 제공을 연결해 의혹을 제기했다.
하지만 녹취의 자극성이 증거의 범위를 넓혀주지는 않는다. 이 통화에서 직접 확인되는 것은 양씨가 김 후보자에게 돈을 건네려 했다는 취지의 말을 강씨에게 했다는 사실뿐이다.
통화 어디에도 김 후보자가 '캐시 2000'을 요구했다는 내용은 없다. 김 후보자가 양씨의 계획을 사전에 알고 있었다는 내용도 없다. '2000'을 받기로 동의했다는 내용 역시 없다. 무엇보다 김 후보자는 이 통화의 당사자가 아니다.
이에 따라 한 의원이 공개한 녹취를 두고 가장 먼저 구분해야 할 것은 '양씨가 김 후보자에게 돈을 주려고 했다는 것'
과 '김 후보자가 그 돈을 받기로 했다는 것'
은 다른 사실이라는 점이다. 전자는 10월 27일 녹취에서 확인된다. 후자의 내용이 사실이 되려면 김 후보자가 '캐시 2000'을 알고 있었거나 이를 요구하거나 수락했다는 사실, 나아가 요청에 대한 대가관계를 뒷받침하는 별도의 증거가 필요하다. 한 의원이 공개한 10월 27일 통화에는 그것이 없다.
김승원이 직접 등장하는 돈은 '500만원'
그렇다고 김 후보자와 금전 의혹 사이에 아무런 수사자료가 없었다는 뜻은 아니다. 검찰은 김 후보자와 관련한 별도의 '후원금 500만 원 약속'에 대해서는 문제가 있다고 판단했다.
<오마이뉴스>가 확보한 제넨셀 수사자료에 따르면, 양씨는 2021년 10월 17일 여의도의 한 주점에서 김 후보자에게 '강씨와 상의한 결과 도움을 주고 싶은데 어떻게 하면 되겠느냐'는 취지로 물었다. 김 후보자는 '정 고마우면 국회의원 후원회에 1인이 낼 수 있는 최대 금액인 500만원을 후원하고, 일이 잘되면 그렇게 해달라'는 취지로 답한 것으로 조사됐다. 10월 24일 양씨는 김 후보자에게 10월 26일께 임상시험계획이 승인 날 것 같다면서 자신이 김 후보자의 도움을 받은 것임을 확실히 해야 한다는 취지로 문자를 보냈고 김 후보자는 이에 답했다.
실제 임상시험계획은 10월 26일 승인됐다. 승인 뒤 양씨는 강씨에게 김 후보자에게 500만 원을 후원해달라는 이메일도 보낸 것으로 조사됐다. 김 후보자에게 불리한 대목이다. 검찰도 이 부분을 그냥 넘기지 않았다.
한 의원이 공개한 서울서부지검 내부 기소계획 자료에서 김 후보자에게 적용하려 했던 혐의는 '캐시 2000'이 아니라, 제넨셀의 임상시험 승인 청탁을 당시 김강립 식약처장에게 전달하고 그 알선 대가로 후원금 명목의 500만 원을 받기로 약속했다는 알선뇌물약속 혐의였다. 서울서부지검은 2024년 12월 27일 김 후보자를 알선뇌물약속 혐의로 기소유예했다.
불기소 결정서에서도 검찰은 김 후보자의 '500만 원 약속'에 관한 피의사실이 인정된다고 판단했다. 다만 코로나19가 확산하던 상황에서 국회의원이 국내 치료제 개발업체의 임상시험 심사를 신속히 처리해 달라고 요청한 행위 자체를 위법한 청탁이라고 단정하기 어렵다고 봤다. 식약처가 이 사건을 위해 규정이나 매뉴얼을 어긴 사실이 확인되지 않은 점, 실제 500만 원이 지급되지 않은 점 등도 처분에 고려됐다.
물론 김 후보자는 이 판단 자체를 받아들이지 않고 있다. 자신은 누구와도 500만 원을 받기로 약속한 사실이 없다며 기소유예 처분 취소를 구하는 헌법소원을 제기한 상태다.
'2000'과 '500', 엄격히 구분해야 하는 이유
그래서 '2000'과 '500'은 더욱 엄격하게 구분해야 한다. 검찰이 김 후보자에게 인정한 알선뇌물약속 피의사실에 등장하는 금액은 '후원금 500만 원'이다. 김 후보자가 직접 등장하는 관련 수사자료도 존재한다. 그렇다고 10월 27일 녹취를 가볍게 볼 이유도 없다. 제넨셀 임상시험 승인이 이뤄진 바로 다음 날 양씨가 김 후보자에게 현금을 건네려 했다는 취지로 제3자에게 말한 것은 확인할 필요가 있는 사안이다. 더구나 양씨는 '이재명 캠프 자금'까지 언급했다. 그러나 두 사안은 금액이 다르다. 시점도 다르다. 대화 당사자도 다르다.
바로 그렇기 때문에 더 정확해야 한다. 핵심은 '캐시 2000'이라는 말이 있었느냐가 아니라 김 후보자가 그 돈을 요구했는지, 김 후보자가 그 돈의 존재를 사전에 알고 있었는지, 김 후보자가 받기로 합의했는지, 그 합의가 식약처를 상대로한 요청의 대가였는지다. 하지만 한 의원이 공개한 녹취해는 그 내용이 없다.
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