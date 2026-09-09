"캐시 딱 2000"? 한동훈 녹취록이 증명 못하는 것들

큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 9일 서울 여의도 국회 로텐더홀에서 김승원 법무부 장관 후보자의 '신약 청탁' 의혹과 관련한 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

'의심을 불러일으키는 말'과 '그 말이 실제로 입증하는 사실'

AD

'양씨가 김 후보자에게 돈을 주려고 했다는 것'

'김 후보자가 그 돈을 받기로 했다는 것'

큰사진보기 ▲법무부장관 후보자인 김승원 더불어민주당 의원이 7일 오전 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비사무실에 출근하며 각종 의혹에 대한 입장을 밝히고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기